Χανιά: Φωτιά σε σπίτι – Νεκρή 74χρονη
Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία γυναίκα στην Κρήτη καθώς άφησε την τελευταία της πνοή σε ένα φλεγόμενο σπίτι.
Τραγικό τέλος είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, σήμερα τα ξημερώματα στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού.
Τρία υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, ωστόσο, είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.
Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν μέσα στο σπίτι της, νεκρή την 74χρονη γυναίκα.
