Το 2024, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έφευγαν από το σπίτι των γονιών τους σε μέση ηλικία 26,2 ετών, ελαφρώς χαμηλότερη από τα 26,3 έτη το 2023.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες για την αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι καταγράφηκαν στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από το 2002, η μέση αυτή ηλικία κυμάνθηκε ελάχιστα μεταξύ ενός χαμηλού επιπέδου 26,1 ετών το 2019 και ενός υψηλού επιπέδου 26,8 ετών το 2006.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες για την αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι, 30 έτη και άνω, καταγράφηκαν στην Κροατία (31,3 έτη), τη Σλοβακία (30,9), την Ελλάδα (30,7), την Ιταλία (30,1) και την Ισπανία (30,0).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).

Ο παράγοντας του κόστους της στέγασης

Σε μια εποχή που το κόστος στέγασης αποτελεί αντικείμενο συνεχούς δημόσιας συζήτησης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι επηρεάζονται κάπως περισσότερο από το κόστος στέγασης.

Το 2024, το 9,7% των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) στην ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά που δαπανούσαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση (ποσοστό υπερβολικού κόστους στέγασης), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού ήταν 8,2%.

Το 2024, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε αυτό το ποσοστό.

Η Ελλάδα (30,3%) και η Δανία (28,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού κόστους στέγασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα αντίστοιχα της Ολλανδίας (15,3%), της Γερμανίας (14,8%) και της Σουηδίας (13,5%).

Από την άλλη πλευρά, η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,8%) και η Σλοβενία (3,0%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά υπερβολικού κόστους στέγασης.

Σε 16 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό υπερβολικού κόστους στέγασης ήταν υψηλότερο μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων ήταν 14,3 εκατοστιαίες μονάδες (pp) στη Δανία, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 8,4 pp.

Σε ορισμένες χώρες όπου οι νέοι τείνουν να μετακομίζουν νωρίτερα, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, το κόστος στέγασης για τους νέους είναι υψηλότερο.

Οι χώρες όπου οι νέοι εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι αργότερα, όπως η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία, τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα υπερβολικού κόστους στέγασης. Ωστόσο, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το σπίτι αργότερα, το υπερβολικό κόστος στέγασης παραμένει υψηλό για αυτούς.