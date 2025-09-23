ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης
- Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
- Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου - Ψάχνουν τον οδηγό του λευκού βαν
- Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο έξω από σχολείο
- Τρένο παρέσυρε αγροτικό στο Σουφλί - Το όχημα έπεσε σε χαντάκι
Το 2024, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έφευγαν από το σπίτι των γονιών τους σε μέση ηλικία 26,2 ετών, ελαφρώς χαμηλότερη από τα 26,3 έτη το 2023.
Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες για την αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι καταγράφηκαν στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από το 2002, η μέση αυτή ηλικία κυμάνθηκε ελάχιστα μεταξύ ενός χαμηλού επιπέδου 26,1 ετών το 2019 και ενός υψηλού επιπέδου 26,8 ετών το 2006.
Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες για την αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι, 30 έτη και άνω, καταγράφηκαν στην Κροατία (31,3 έτη), τη Σλοβακία (30,9), την Ελλάδα (30,7), την Ιταλία (30,1) και την Ισπανία (30,0).
Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).
Ο παράγοντας του κόστους της στέγασης
Σε μια εποχή που το κόστος στέγασης αποτελεί αντικείμενο συνεχούς δημόσιας συζήτησης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι επηρεάζονται κάπως περισσότερο από το κόστος στέγασης.
Το 2024, το 9,7% των νέων (ηλικίας 15-29 ετών) στην ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά που δαπανούσαν το 40% ή περισσότερο του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση (ποσοστό υπερβολικού κόστους στέγασης), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού ήταν 8,2%.
Το 2024, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε αυτό το ποσοστό.
Η Ελλάδα (30,3%) και η Δανία (28,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικού κόστους στέγασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα αντίστοιχα της Ολλανδίας (15,3%), της Γερμανίας (14,8%) και της Σουηδίας (13,5%).
Από την άλλη πλευρά, η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,8%) και η Σλοβενία (3,0%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά υπερβολικού κόστους στέγασης.
Σε 16 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό υπερβολικού κόστους στέγασης ήταν υψηλότερο μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων ήταν 14,3 εκατοστιαίες μονάδες (pp) στη Δανία, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 8,4 pp.
Σε ορισμένες χώρες όπου οι νέοι τείνουν να μετακομίζουν νωρίτερα, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, το κόστος στέγασης για τους νέους είναι υψηλότερο.
Οι χώρες όπου οι νέοι εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι αργότερα, όπως η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία, τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα υπερβολικού κόστους στέγασης. Ωστόσο, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το σπίτι αργότερα, το υπερβολικό κόστος στέγασης παραμένει υψηλό για αυτούς.
- Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
- Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
- Συγκινητικό reunion στο Dawson’s Creek: Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ επιστρέφει ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο
- «Η αρπαγή»: Γιατί οι άνθρωποι στο TikTok προετοιμάζονται σήμερα για το τέλος του κόσμου;
- Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»
- ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις