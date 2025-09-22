newspaper
Ταξικός πόλεμος στη Γαλλία – Αρνώ και άλλοι κροίσοι βρυχώνται: «Είναι δύσκολο να μας καταλάβει ο κόσμος»
Ταξικός πόλεμος στη Γαλλία – Αρνώ και άλλοι κροίσοι βρυχώνται: «Είναι δύσκολο να μας καταλάβει ο κόσμος»

Στη Γαλλία κροίσοι χαρακτήρισαν την πρόταση για νέο φόρο στους υπερπλούσιους «παράφρονη» και «κομμουνιστική»

Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Την περασμένη εβδομάδα πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν για τις επερχόμενες περικοπές δαπανών. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που ζητούσαν να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Τέτοιες εικόνες όμως φαίνεται να προκαλούν τρόμο στους τελευταίους, βλέποντας τον… «κομμουνισμό» να τους απειλεί.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνύ, Σοσιαλιστές και Πράσινοι απείλησαν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση με πρόταση δυσπιστίας, εάν δεν υιοθετηθούν μέτρα για φορολογική δικαιοσύνη.

Δεν έχουν άδικο τη στιγμή που οι 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία αντιστοιχούσαν στο 42% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το περιοδικό Challenges.

Πολλοι βουλευτές πιέζουν ώστε άτομα με περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ να καταβάλλουν ετησίως τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους, των μετοχών και των μη πραγματοποιημένων υπεραξιών.

Πίσω από τη προτεινόμενη φορολογία βρίσκεται ο Γάλλος επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο άνθρωπος που προκαλεί την οργή στους Γάλλους κροίσους αυτή την περίοδο.

Πράγματι, αυτές οι εξελίξεις ενεργοποίησαν τον επιχειρηματικό κόσμο της Γαλλίας, μια χώρα που φιλοξενεί μερικούς από τους οικονομικά πιο εύρωστους ανθρώπους στον κόσμο, όπως ο 5ος πλουσιότερος του πλανήτη Μπερνάρ Αρνό ή οι οικογένειες πίσω από τις Hermès και L’Oréal.

Μιλώντας στους Sunday Times ο Αρνό Ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελείας LVMH, δήλωσε ότι η προώθηση του μέτρου συνιστά «ξεκάθαρη επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας που κυβερνούν ή έχουν κυβερνήσει τη χώρα θα μπορούσαν να δώσουν την παραμικρή αξιοπιστία σε αυτή την επίθεση, που είναι θανατηφόρα για την οικονομία μας», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος σε δήλωσή του.

Ωστόσο, όπως κατέγραψαν και οι Financial Times, ο Αρνό δεν είναι ο μόνος που αντιτίθεται στην ιδέα. 

Στο πλευρό του Αρνό: «Είναι κομμουνισμός…»!

Ο Ερίκ Λαρσεβέκ, συνιδρυτής της εταιρείας κρυπτο-πορτοφολιών Ledger, είπε στους Financial Times: «Είναι κολεκτιβισμός, είναι κομμουνισμός… είναι μια θεμελιώδης επίθεση στην ελευθερία μου και στο δικαίωμά μου στην ιδιοκτησία».

Με την Ledger να έχει αποτιμηθεί πρόσφατα στα 1,3 δισ. ευρώ από κεφαλαιουχικούς επενδυτές, το μερίδιο του Λαρσεβέκ ανεβάζει την περιουσία του σε επίπεδο που θα τον υπήγαγε στον νέο φόρο πλούτου, παρότι η μη εισηγμένη νεοφυής εταιρεία δεν εμφανίζει κέρδη ούτε διανέμει μερίσματα.

Το στρατόπεδο υπέρ του Ζουκμάν αντιτείνει ότι οι ιδρυτές start-up θα μπορούσαν απλώς να πληρώσουν τους φόρους τους παραχωρώντας μετοχές των εταιρειών τους σε ένα γαλλικό ταμείο εθνικού πλούτου ή δανειζόμενοι — ιδέες που αμφισβητούνται έντονα.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο φόρος μπορεί να είναι αντισυνταγματικός, δεδομένου ότι θα πλήξει μια μικρή ομάδα περίπου 1.800 ανθρώπων.

Ο Φιλίπ Κορώ, συνιδρυτής της τεχνολογικής start-up Mirakl, που αποτιμάται στα 3,5 δισ. δολάρια, είπε στους Financial Times ότι είναι «παράλογο» και «επικίνδυνο» να «φέρνεις τους ανθρώπους στη θέση να πρέπει να πουλήσουν» τμήματα των εταιρειών τους για να πληρώσουν φόρους.

«Ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει…»

Μια μελέτη της Ifop που ανατέθηκε από τους Σοσιαλιστές έδειξε πρόσφατα ότι το 86% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τον φόρο Ζουκμάν.

«Ποιός θα πει όχι αν πεις “ας φορολογήσουμε τους πλούσιους με 2%”;» δήλωσε ο Φαμπρίς Λε Σασέ, αντιπρόεδρος του επιχειρηματικού λόμπι Medef και ιδρυτής εταιρείας εμπορίας πιστώσεων άνθρακα. «Είναι δύσκολο για τον κόσμο να καταλάβει ότι η αξία μιας εταιρείας δεν είναι μετρητά στην τσέπη σου».

 «Όλοι πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια, και κανείς δεν είπε ότι δεν θέλουμε να πληρώνουμε φόρους… Αλλά δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να αναλαμβάνουν ρίσκο, δεν πρέπει να είναι δημευτικός», είπε ο Κορώ της Mirakl. «Θα είχα δημιουργήσει τη Mirakl στη Γαλλία πριν από 15 χρόνια αν αυτοί οι φόροι υπήρχαν;»

Οι Financial Times μάλιστα συνηγορούν ότι ο φόρος Ζουκμάν θα ήταν ιδιαιτέρως προβληματικός για τους ιδιοκτήτες υποσχόμενων τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων που, παρά τις υψηλές αποτιμήσεις τους «στα χαρτιά», συχνά δεν παράγουν κέρδη ούτε διανέμουν μερίσματα.

Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπα με φορολογικούς λογαριασμούς που υπερβαίνουν τα ρευστά διαθέσιμά τους.

Ψευδοεπιστήμονας ο Ζουκμάν

Φαίνεται πως προς το παρόν πρόεδρος και πρωθυπουργός ακόμα αντιστέκονται να φορολογήσουν τους πλουσίους. Ο Λεκορνύ είπε σε γαλλικές περιφερειακές εφημερίδες ότι είναι ανοιχτός στη συζήτηση για την «φορολογική δικαιοσύνη και τη δίκαιη κατανομή των βαρών», προειδοποιώντας όμως ότι τα «επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία» πρέπει να αντιμετωπιστούν με «προσοχή».

Οι υποστηρικτές του φόρου Ζουκμάν υποστηρίζουν ότι θα απέφερε 15 δισ. ευρώ τον χρόνο, μειώνοντας την ανάγκη για περικοπές δαπανών στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο αναμένεται να φτάσει στο 5,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους — ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.

Άλλοι οικονομολόγοι, όμως, λένε ότι θα μπορούσε να αποφέρει μόλις 5 δισ. ευρώ, δίνοντας τροφή στον Αρνό.

Ο Γάλλος κροίσος χαρακτήρισε τον Ζουκμάν «ακτιβιστή της άκρας αριστεράς», του οποίου η «ιδεολογία στοχεύει στην καταστροφή της φιλελεύθερης οικονομίας».

Η «ψευδο-ακαδημαϊκή του επάρκεια αμφισβητείται ευρέως», είπε ο Αρνό για τον Ζουκμάν, προσθέτοντας ότι η πρόταση τον στοχοποιεί προσωπικά, δεδομένου ότι είναι «σίγουρα ο μεγαλύτερος ατομικός φορολογούμενος και ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς φορολογούμενους μέσω των εταιρειών που διευθύνω».

Αντιδρώντας ο Ζουκμάν χαρακτήρισε τις επικρίσεις του Αρνό «αβάσιμες».

«Όταν προέρχεται από έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και σε ένα πλαίσιο όπου η ακαδημαϊκή ελευθερία αμφισβητείται σε ολοένα και περισσότερες χώρες, αυτή η ρητορική… θα έπρεπε να μας ανησυχεί όλους», έγραψε ο Ζουκμάν στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας: «Ήρθε η ώρα να φορολογηθούν οι δισεκατομμυριούχοι με έναν ελάχιστο συντελεστή».

