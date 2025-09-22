Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν χθες Κυριακή την Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εντοπίστηκε πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη

El episodio de lluvia que barre Cataluña ha dejado unas 200 llamadas por incidencias al teléfono de emergencias 112. Lo cuentan @maria_tarsa, @aidasinfreu y Franc Recio (@RTVEValencia)https://t.co/RrLaS3c0Lp pic.twitter.com/Pp79GYTUag — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 21, 2025

Πυροσβέστες εντόπισαν ένα πτώμα σε ποτάμι στο Σαν Πέρε δε Ριουντεμπίτγιες, κοντά στη Βαρκελώνη, ενώ αναζητούσαν δύο αγνοούμενους των οποίων το αυτοκίνητο φέρεται να παρασύρθηκε από χείμαρρο.

Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινισθεί εάν πρόκειται για έναν εκ των δύο αγνοουμένων που αναζητούσαν οι διασώστες.

🌧️ Tempestes a la Costera que deixen 23 litres en una hora i tomben un arbre a Xàtiva A la província de Castelló, a Rossell, s’han acumulat 23 litres per metre quadrat en una hora ⬇️ Més detalls:https://t.co/3uzcsPwUN6 pic.twitter.com/bPNpkCYtu7 — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 21, 2025

Η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενημέρωσε πως πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για τη διάσωση 27 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ της μονής Μονσεράτ, βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, λόγω κατολίσθησης.

Ακυρώσεις πτήσεων

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας, είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

🔴 Tallada la C-58 en sentit Manresa a l’altura de Terrassa per inundacions a la calçada 🚆 A Castellbell i el Vilar, els Bombers han evacuat mig centenar de passatgers d’un tren de l’R5 de FGC i treballen per retirar els arbres que dificulten el pas als combois pic.twitter.com/X1B2igG4xJ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 21, 2025

Προβλήματα προκλήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στην Καταλονία, εξαιτίας κατολισθήσεων και πεσμένων δέντρων σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Πηγή: ΑΠΕ