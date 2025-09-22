Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Hate-watching: Γιατί βλέπουμε με τόσο πάθος σειρές που αγαπάμε να μισούμε;
Vita 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Hate-watching: Γιατί βλέπουμε με τόσο πάθος σειρές που αγαπάμε να μισούμε;

Το hate-watching είναι κάτι που έχουμε κάνει όλοι παραπάνω από μια φορά. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Το hate-watching είναι η συνήθεια να παρακολουθούμε τηλεοπτικές σειρές ή ταινίες που δεν μας αρέσουν, ακόμα και αν μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό ή φόβο.

Σύμφωνα με τους ειδικιούς, πρόκειται για την «απόλαυση του να γελάς ή να κριτικάρεις κάτι που μισείς». Τι μας ωθεί, όμως, να κάνουμε κάτι τέτοιο, ειδικά όταν ο ελεύθερος χρόνος μας είναι περιορισμένος;

Η παράδοξη ευχαρίστηση του hate-watching

Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι προτιμούν να βιώνουν συναισθήματα που επιλέγουν οι ίδιοι, ακόμα κι αν αυτά είναι αρνητικά. Το hate-watching μας προσφέρει μια ανταμοιβή μέσα από την έκφραση του θυμού ή της απογοήτευσης, δίνοντάς μας μια περίεργη ικανοποίηση.

Η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης εξηγεί την τάση αυτή τονίζοντας ότι αξιολογούμε τον εαυτό μας συγκρίνοντάς τον με τους άλλους. Το να παρακολουθούμε «χειρότερους» ή «λιγότερο έξυπνους» χαρακτήρες μας κάνει να νιώθουμε ανώτεροι, ικανοποιώντας την ανάγκη για ελιτισμό και κοινωνική επιβεβαίωση.

Βλέποντας τις κακές επιλογές των άλλων, ικανοποιούμε επίσης την περιέργειά μας για το άγνωστο και το επικίνδυνο χωρίς να το ζούμε προσωπικά. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με την ανθρώπινη τάση για μάθηση μέσω παρατήρησης.

Γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε πράγματα που μισούμε;

Η νοσταλγία παίζει καθοριστικό ρόλο στο γιατί συνεχίζουμε να «κολλάμε» με σειρές ή ταινίες που, πλέον, μπορεί να μην μας ενθουσιάζουν. Μας συνδέει με θετικές αναμνήσεις από το παρελθόν, προσφέροντάς μας μια αίσθηση οικειότητας και παρηγοριάς – ακόμη κι όταν το παρόν είναι γεμάτο απογοητεύσεις. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν πως η νοσταλγία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την ψυχική ευεξία.

Κάποιες φορές το hate-watching κρύβει μια βαθύτερη επιθυμία ή γοητεία για το περιεχόμενο, που δεν το παραδεχόμαστε. Αυτή η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που δηλώνουμε και σε αυτό που νιώθουμε ονομάζεται γνωστική δυσφορία και οδηγεί στην κατ’ εξακολούθηση παρακολούθηση.

Ωστόσο, αν και το hate-watching μπορεί να προκαλέσει αυτοανάλυση και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις αξίες μας, η υπερβολική ενασχόληση μπορεί να ενισχύσει αρνητικές σκέψεις και κριτική διάθεση. Μελέτες επισημαίνουν ότι η διαρκής κριτική μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ενσυναίσθηση και αυξημένο στρες.

Υιοθετώντας μια πιο υγιή προσέγγιση

Αναλύστε τα συναισθήματά σας: Αναγνωρίστε γιατί σας τραβάει μια σειρά που μισείτε.

Θέστε όρια: Μην αφήνετε το hate-watching να καταλαμβάνει υπερβολικά μεγάλο μέρος του χρόνου σας.

Αναζητήστε εναλλακτικές: Επιλέξτε μορφές ψυχαγωγίας που σας ανεβάζουν θετικά ψυχολογικά.

Κοινωνική σύνδεση: Αν βλέπετε κάτι που μισείτε, μοιραστείτε το με φίλους με χιούμορ και όχι αρνητισμό.

Το hate-watching είναι μια συνηθισμένη τάση που αντανακλά την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων και της κοινωνικής μας φύσης. Με μέτρο και επίγνωση, μπορούμε να απολαμβάνουμε σειρές και εκπομπές χωρίς να παγιδευόμαστε στην αρνητικότητα.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
