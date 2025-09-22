Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ενα εφιαλτικό σενάριο για τη Δύση

Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος

• Ο μέχρι πρότινος αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ περιγράφει ώρα προς ώρα ένα διπλό χτύπημα: Α) Στην Ανατολική Ευρώπη με αφορμή το Καλίνινγκραντ Β) Στην Ταϊβάν με την εισβολή της Κίνας

• Η πρόβλεψη για συντριπτική ήττα σε 5 ημέρες

Διαβάστε επίσης

• Εως 300 Μπόινγκ και πολλά δισ. για τα F-16 θα προσφέρει ο Ερντογάν στον Τραμπ για να του δώσει τα F-35

• Η ατζέντα της Αθήνας στην αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο

Στην Ελλάδα ο αμερικανός ΥΠΕΞ μέχρι το τέλος του έτους

=============

Συντάξεις χηρείας

Στον πάγο οι περικοπές

• Τι αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας για τους 100.000 δικαιούχους γυναίκες και άντρες

Διαβάστε επίσης

• Ερχεται ψαλίδι στις παροχές των πρώην ευγενών Ταμείων που καταβάλλονται μέσω ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ

=============

Εξελίξεις

Η Καρυστιανού άνοιξε και το… παράθυρο για νέο κόμμα

• Ποιον όρο βάζει ο Δούκας στον Ανδρουλάκη για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

=============

Παιδεία

Σάλος για το βιβλίο των Οικονομικών της Γ’ Γυμνασίου

• Οταν οι πλούσιοι έχουν «στενότητα»

=============

Τα μηνύματα

200.000 στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

=============

Εγινε η αρχή

Κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους

• Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος

=============

Για το Ισραήλ

Ψυχρός πόλεμος και στη Eurovision

=============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Ολυμπιακός 1-1

Κόκκινο ατσάλι και τελευταία λέξη από τον Ελ Κααμπί, παρά τα λάθη του διαιτητή σε βάρος του

Λάρισα – ΑΕΚ 1-1

Εχασε την ευκαιρία, πέταξε βαθμούς

ΠΑΟΚ

Ψάχνει λύση στον γρίφο του γκολ

Aρσεναλ – Μάντσεστερ Σ. 1-1

Ο Γκουαρντιόλα έγινε… Μουρίνιο