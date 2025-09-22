Πείτε αντίο στο καλοκαίρι: Γιατί σήμερα ξεκινάει επίσημα το φθινόπωρο

Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, γιατί απόψε ξεκινά επίσημα το φθινόπωρο.

Ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ισημερινό. Αυτή η στιγμή, γνωστή ως φθινοπωρινή ισημερία, κάνει τη μέρα και τη νύχτα σχεδόν ίσες σε διάρκεια.

Είναι η ιδανική στιγμή να βγάλετε τα παλτά σας, να απολαύσετε έναν ζεστό καφέκαι να ξεκινήσετε τη συλλογή των πρώτων καστάνων της σεζόν.

Η φθινοπωρινή ισημερία συμβαίνει φέτος στις 22 Σεπτεμβρίου στις 22:20 ώρα Ελλάδος και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Μετά από αυτή τη στιγμή, οι μέρες θα γίνονται σταδιακά μικρότερες και οι νύχτες μεγαλύτερες, καθώς πλησιάζουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η NASA σημειώνει ότι αυτή η περίοδος φέρνει πιο δροσερές μέρες, ψυχρότερους ανέμους και τα πρώτα πεσμένα φύλλα.

Γιατί έχουμε εποχές

Η Γη είναι κεκλιμένη στον άξονά της, και αυτή η κλίση είναι που δημιουργεί τις εποχές. Καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, ο Ήλιος φωτίζει περισσότερο είτε το βόρειο είτε το νότιο ημισφαίριο.

Ωστόσο, δύο φορές το χρόνο, κατά τις ισημερίες, η ηλιακή ακτινοβολία κατανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο ημισφαιρίων.

Στο Βόρειο Ημισφαίριο, η ισημερία του Μαρτίου σηματοδοτεί την άνοιξη, ενώ η ισημερία του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου.

Η Άννα Ρος, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς, εξηγεί ότι η Γη χρειάζεται περίπου 365,25 ημέρες για μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο.

Το μισό έτος, το Βόρειο Ημισφαίριο είναι στραμμένο προς τον ήλιο, με περισσότερες ώρες φωτός και ζέστη. Το άλλο μισό είναι πιο απομακρυσμένο, με λιγότερο φως και ψυχρότερο καιρό.

Equinox today – ‘equal night’ and day. This photo, just taken, clearly shows the Sun’s shadow perpendicular to the equator. Start of Fall in the north, start of Spring in the south.

(Image GOES-19 satellite @NOAA)https://t.co/4S8rjqZPqM pic.twitter.com/ZANaxxdQei — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 22, 2025

Ηλιοστάσια και ισημερίες

Τα ηλιοστάσια και οι ισημερίες καθορίζουν τις κύριες φάσεις του έτους. Στις ισημερίες, η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας είναι σχεδόν ίση, ενώ στα ηλιοστάσια η κλίση της Γης προς τον ήλιο φτάνει τα ακραία σημεία της.

Αυτό σημαίνει ότι βιώνουμε είτε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου (καλοκαιρινό ηλιοστάσιο) είτε τη μεγαλύτερη νύχτα (χειμερινό ηλιοστάσιο).

Για το 2025, τα βασικά σημεία είναι:

Ισημερία της άνοιξης: 20 Μαρτίου

Ηλιοστάσιο καλοκαιριού: 21 Ιουνίου

Φθινοπωρινή ισημερία: 22 Σεπτεμβρίου

Χειμερινό ηλιοστάσιο: 21 Δεκεμβρίου

Όταν στο Βόρειο Ημισφαίριο ξεκινά το φθινόπωρο, στο Νότιο η Άνοιξη κάνει την εμφάνισή της. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα λουλούδια αρχίζουν να ανθίζουν. Αντίστοιχα, η σημερινή ισημερία ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου.

Αστρονομικός vs μετεωρολογικός ορισμός των εποχών

Πολλοί πιστεύουν ότι το φθινόπωρο ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά η αλήθεια εξαρτάται από τον ορισμό που χρησιμοποιούμε. Οι μετεωρολόγοι προτιμούν έναν απλοποιημένο ορισμό: οι εποχές ξεκινούν πάντα την πρώτη ημέρα των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Αυτό διευκολύνει τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων για τον καιρό και τις θερμοκρασίες.

Από την άλλη, ο αστρονομικός ορισμός βασίζεται στην πραγματική θέση της Γης σε σχέση με τον ήλιο και είναι πιο επιστημονικός. Η φθινοπωρινή ισημερία, όπως αυτή που συμβαίνει απόψε, είναι η πιο φυσική ένδειξη ότι η εποχή αλλάζει.

Τι να περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Με την έναρξη του φθινοπώρου, οι μέρες γίνονται πιο σύντομες, οι θερμοκρασίες πέφτουν και η φύση ετοιμάζεται για τον χειμώνα.

Είναι η εποχή των χρυσοκίτρινων φύλλων, των ζεστών ροφημάτων και των πρώτων βροχών. Η επιστήμη πίσω από την αλλαγή των εποχών μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και να εκτιμήσουμε τη μαγεία της φύσης.