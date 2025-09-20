newspaper
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θυμόμαστε την Κλεοπάτρα ως μία από τις πιο φημισμένες και ισχυρές βασίλισσες της ιστορίας.

Τώρα, οι εξερευνητές λένε ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση του χαμένου τάφου της Κλεοπάτρας – και ότι αυτός μπορεί να βρίσκεται κάτω από την θάλασσα.

Σύμφωνα με την DailyMail, βρήκαν ένα λιμάνι στα βάθη της Μεσογείου, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή της Αλεξάνδρειας, της ιστορικής αρχαίας πόλης.

Και αυτό το βυθισμένο λιμάνι, που βρίσκεται περίπου 12 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί να οδηγήσει στα λείψανα των «χαμένων εραστών».

Η Κλεοπάτρα, η Ελληνίδα που κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 51 π.Χ. έως το 30 π.Χ., είχε μια μακρά σειρά εραστών, μεταξύ των οποίων ο Ρωμαίος δικτάτορας Ιούλιος Καίσαρας και ένας από τους διαδόχους του, ο Μάρκος Αντώνιος.

Η Κλεοπάτρα και ο Αντώνιος πέθαναν μαζί από αυτοκτονία και στην συνέχεια θάφτηκαν μαζί.

Αλλά από τον θάνατό τους, πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, ο τελικός τόπος ανάπαυσής τους παραμένει άγνωστος.

Το λιμάνι, πλημμυρισμένο με νερό, ήταν κάποτε συνδεδεμένο με την Ταποσίρις Μάγκνα, μια ιστορική πόλη που περιείχε έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Όσιρη, τον θεό του θανάτου.

Η Ταποσίρις Μάγκνα, το όνομα της οποίας σημαίνει «μεγάλος τάφος του Όσιρη», βρίσκεται περίπου 30 μίλια από την Αλεξάνδρεια, που κάποτε ήταν η πρωτεύουσα της χώρας.

Νέες αποκαλύψεις

Η Kathleen Martínez, εξερευνήτρια και επί χρόνια «κυνηγός» του τάφου της Κλεοπάτρας, ανακάλυψε το λιμάνι σε μια νέα σειρά καταδύσεων με τον Bob Ballard, τον άνθρωπο που ανακάλυψε τον Τιτανικό.

Και το λιμάνι, που ήταν συνδεδεμένο με τον ναό, μπορεί να παρέχει ένα «κρίσιμο στοιχείο» για την τοποθεσία του τάφου, ή ακόμα και να οδηγήσει στην ίδια την τοποθεσία του τάφου.

Η νεοανακαλυφθείσα κατασκευή αποτελείται από κίονες, γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα και διάσπαρτους αμφορείς, δείχνοντας ότι υπήρχε δραστηριότητα εκεί.

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, το οποίο ανακοίνωσε την είδηση στο Facebook, αποκαλεί αυτό το πιθανό στοιχείο «αρχαία θαλάσσια δραστηριότητα».

Τώρα, είναι απλώς «θέμα χρόνου» μέχρι να βρεθεί τελικά ο τάφος, δήλωσε η Martínez, η οποία ερευνά την Ταποσίρις Μάγκνα από τον Οκτώβριο του 2005.

«Μετά από 2.000 χρόνια, κανείς δεν έχει πάει ποτέ εκεί», δήλωσε η Martínez στο National Geographic.

«Είμαστε οι πρώτοι».

Τι είναι η Ταποσίρις Μάγκνα;

Η Ταποσίρις Μάγκνα είναι μια πόλη στην Αίγυπτο που ιδρύθηκε από τον Φαραώ Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο μεταξύ 280 και 270 π.Χ.

Το όνομα που σημαίνει «μεγάλος τάφος του Όσιρη» πιθανώς προέρχεται από τον μεγάλο ναό που βρίσκεται εκεί.

Η θέση της στον βραχίονα της πλέον αποξηραμένης κοίτης της λίμνης Μαρεώτης υποδηλώνει ότι μπορεί να είχε ρόλο στο εμπόριο μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης.

Οι έμποροι από τη Δύση μπορούσαν να φτάσουν στο λιμάνι μέσω θαλάσσης και στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους με καραβάνι.

Ο ναός στο Ταποσίρις Μάγκνα θεωρείται από τους ειδικούς ως ο τελικός τόπος ανάπαυσης της Κλεοπάτρας και του εραστή της Μάρκου Αντώνιου.

Το 2022, η Martinez και η ομάδα της ανακάλυψαν ένα τούνελ μήκους 4.300 ποδιών, λαξευμένο μέσα σε στρώματα βράχων κάτω από τα ερείπια του Ταποσίρις Μάγκνα.

Στο εσωτερικό του βρήκαν κεραμικά αγγεία από την εποχή της δυναστείας των Πτολεμαίων, της οποίας η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία ηγεμόνας.

Νότιο τείχος της ακρόπολης της Ταποσίρις Μάγκνα

Το υπόγειο τούνελ

Η Martinez πιστεύει ότι η Κλεοπάτρα μεταφέρθηκε εκεί μετά το θάνατό της, μέσω του υπόγειου τούνελ.

Το τούνελ οδηγεί «κατευθείαν» στο λιμάνι, υποδηλώνοντας ότι η αρχική λειτουργία των δύο είναι σχετική, ίσως μέρος ενός μυστικού δικτύου.

Ωστόσο, η ειδικός δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ο τάφος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα ερείπια του ναού, κάτι που ήταν η επικρατέστερη υπόθεση.

«Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι η Κλεοπάτρα δεν βρίσκεται στην Ταποσίρις Μάγκνα», είπε η Martinez.

«Για να το πεις αυτό, πρέπει να ανασκάψεις ολόκληρη την περιοχή και να μην τη βρεις».

Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου και η ηγεμόνας του Πτολεμαϊκού Βασιλείου της Αιγύπτου, από το 51 π.Χ. μέχρι το θάνατό της το 30 π.Χ., σε ηλικία μόλις 39 ετών, μετά την ήττα της στους ρωμαϊκούς εμφύλιους πολέμους.

Είναι γνωστό ότι χρησιμοποίησε τη γοητεία της για να έρθει κοντά στον Ιούλιο Καίσαρα, προκειμένου να εδραιώσει τη συμμαχία της Αιγύπτου με τη Ρώμη, και στη συνέχεια να δημιουργήσει δεσμό με έναν από τους διαδόχους του, τον Μάρκο Αντώνιο.

Αντώνιος και Κλεοπάτρα

Γιατί στον τάφο του Όσιρη

Προκειμένου να εδραιώσει τον εαυτό της και τον Αντώνιο ως ηγεμόνες στη συνείδηση του αιγυπτιακού λαού, εργάστηκε επίσης σκληρά για να τους συνδέσει με τον μύθο της Ίσιδας και του Όσιρη.

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Όσιρης σκοτώθηκε και τεμαχίστηκε σε κομμάτια που σκορπίστηκαν σε όλη την Αίγυπτο.

Αφού βρήκε όλα τα κομμάτια και ένωσε ξανά τον σύζυγό της, η Ίσιδα κατάφερε να τον αναστήσει για λίγο.

Ο Martinez πιστεύει ότι η βασίλισσα είχε ένα σχέδιο ώστε το σώμα της και του εραστή της να καταλήξει σε ένα μέρος που οι Ρωμαίοι δεν θα σκεφτόντουσαν καν να ψάξουν.

Έπρεπε να επιλέξει ένα μέρος όπου θα ένιωθε ασφαλής για τη μετά θάνατον ζωή της με τον Μάρκο Αντώνιο, είπε ο Martinez στο National Geographic.

Πάνω από 2.000 χρόνια αργότερα, όποιο και αν ήταν το σχέδιο της Κλεοπάτρας, φαίνεται ότι εξακολουθεί να λειτουργεί.

Vita.gr
