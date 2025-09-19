Οι σύγχρονοι Έλληνες «Ιντιάνα Τζόουνς» που αναζητούν χαμένους θησαυρούς

Όλο και πληθαίνουν οι ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίδοξων «Ιντιάνα Τζόουνς» οι οποίοι επιδίδονται σε κυνήγι θησαυρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Και αν και κανείς θα περίμενε αυτές οι δράσεις να είναι μυστικές, με μία απλή έρευνα στα social media, θα διαπιστώσει ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

«Είναι μία δραστηριότητα που μας αρέσει»

Στο διαδίκτυο υπάρχουν ατελείωτες διαφημίσεις για μηχανήματα και άπειρες ομάδες που ψάχνουν και μοιράζονται εμπειρίες. Οι ίδιοι μιλούν για τις περιπέτειες και τις αναζητήσεις τους.

Άνθρωπος που διαχειρίζεται μία τέτοια ομάδα, μίλησε στο MEGA, αποκαλύπτοντας πως οι προσπάθειες είναι εντατικές.

«Είναι μία δραστηριότητα που μας αρέσει να κάνουμε και να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις, όμως κάθε φορά που κάτι βρίσκουμε η χαρά είναι μεγάλη, πολλές φορές πάλι υπάρχει απογοήτευση όταν ο ανιχνευτής δεν χτυπάει» σημείωσε.

Χόμπι για… πολλούς

Σε όλη την Ελλάδα είναι πολλοί όσοι έχουν αυτό το χόμπι, ενώ πολλοί είναι και όσοι το κάνουν ως επαγγελματική ασχολία.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν όσοι γνωρίζουν, αρκετές φορές ο εξοπλισμός που απαιτείται για το συγκεκριμένο χόμπι, οι ανιχνευτές μετάλλων δηλαδή, είναι αρκετά ακριβός, ενώ απαιτούνται και οι απαραίτητες άδειες από τους κρατικούς φορείς -που σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται αναμονή πολλών μηνών.