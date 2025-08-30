Χωρίς νερό κινδύνεψε να μείνει ο Βόλος, όταν κυνηγοί χρυσού που έσκαβαν για να τον εντοπίσουν αντί για θησαυρό κατάφεραν να σπάσουν αγωγό μεταφοράς πηγαίων υδάτων της ΔΕΥΑΜΒ, σε έκταση κοντά στις πηγές «Ξηράκια» και «Καλιακούδα».

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, ο αγωγός ήταν σπασμένος από το πάνω μέρος και από εκεί υπήρχε διαρροή νερού, η οποία εμφανίστηκε στο σύστημα scada της ΔΕΥΑΜΒ, ενεργοποιώντας συνεργείο για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ, Αργύρη Κοπάνα, η διαρροή φάνηκε στο σύστημα και συνεργείο μετέβη στο βουνό για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Το σημείο όπου προκλήθηκε η ζημιά είναι κοντά στις πηγές, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας.

Το σπάσιμο του αγωγού, που είναι τοποθετημένος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ήταν στο πάνω μέρος και έγινε από σκαπτικό μηχάνημα, πιθανόν κομπρεσέρ.

Βόλος: Δεν γίνονται έργα εκεί

Όπως εξήγησε ο κ. Κοπάνας «στην περιοχή δεν γίνεται κάποιο έργο. Είναι πάνω στο βουνό. Στη μέση του πουθενά. Σύμφωνα με την αναφορά που έχω από το συνεργείο, χρυσοθήρες που ψάχνουν για χρυσό ήταν προφανώς εκείνοι που πήγαν να σκάψουν στην περιοχή και προκάλεσαν ζημιά στον αγωγό. Το μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων θα χτύπησε όταν πέρασε πάνω από τον μεταλλικό σωλήνα μέσω του οποίου μεταφέρεται πηγαίο νερό και άρχισαν να σκάβουν με κομπρεσέρ».

Όπως ενημερώθηκε ο ίδιος από στελέχη της ΔΕΥΑΜΒ, δεν είναι η πρώτη φορά καθώς αντίστοιχο περιστατικό έχει σημειωθεί ξανά στο παρελθόν.

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ

Με αφορμή τη βλάβη, η ΔΕΥΑΜΒ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία γινόταν λόγος για δολιοφθορά:

«Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε μεγάλη δολιοφθορά στον αγωγό μεταφοράς πηγαίων νερών των πηγών ‘Ξηράκια’ και ‘Καλιακούδα’. Η εκτεταμένη βλάβη στον αγωγό προκλήθηκε από σκαπτικό μηχάνημα. Η δολιοφθορά οδήγησε στην απώλεια 3000 κυβικά μέτρα πηγαίου νερού.

»Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ από την Πέμπτη που εντοπίστηκε η δολιοφθορά επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης. Η απώλεια αυτής της ποσότητας πηγαίου νερού και μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί πλήρως ενδέχεται να προκαλέσει μικροπροβλήματα στην υδροδότηση της πόλης».

Η βλάβη αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Παρασκευής χωρίς να χρειαστεί να γίνει διακοπή υδροδότησης, καθώς μειώθηκαν ελαφρώς οι πιέσεις στο δίκτυο και τώρα λειτουργεί κανονικά.