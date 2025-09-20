magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.09.2025]
Ημερήσια 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσπάθησε να ανακτήσεις τον έλεγχο μεν, αποφεύγοντας να κολλήσεις στο πείσμα και στην ανάγκη σου να έχεις πάντα εσύ δίκιο. Δώσε βάση στην υγεία σου με το να λάβεις σοβαρά υπόψη σου και το παραμικρό σημαδάκι που θα σου δώσει ο οργανισμός σου. Πρόσεχε τι λες στους φίλους σου, αλλά και πως διαχειρίζεσαι αυτά που σου λένε εκείνοι.

DON’TS: Μην χαωθείς από τα ζόρικα θέματα που θα προκύψουν και θα σχετίζονται τόσο με τη δουλειά όσο και με την καθημερινότητά σου. Απαιτητικά είναι ναι, αλλά όχι και ακατόρθωτα. Αυτό να θυμάσαι! Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, αν γίνουν αναφορές σε παρασκηνιακές δράσεις- είτε δικές σου είτε τρίτων. Μην κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου με άνεση και χαρά για να διατηρήσεις τη δημιουργικότητά σου σε υψηλά επίπεδα. Στα επαγγελματικά όμως φρόντισε να τα εξετάσεις όλα λίγο πιο αντικειμενικά, αλλά και να λάβεις άμεση δράση, καθώς αυτά που θα έρθουν στο προσκήνιο πρόκειται να είναι αρκετά απαιτητικά. Πρόσεχε τα έξοδά σου.

DON’TS: Μην μπαίνεις στο τρυπάκι του να αγχώνεσαι πως δεν έχεις ελευθερία κινήσεων επειδή σου μπαίνουν πολλά και αχρείαστα εμπόδια ή βλέπεις να υπάρχουν σπαστικές καθυστερήσεις. Όλα στη ζωή είναι! Επομένως μην ασχολείσαι με οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σου. Στα ερωτικά, μη δέχεσαι κάτι λιγότερο από αυτό που θες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να προσπαθήσεις να ανακτήσεις την ελευθερία κινήσεων που είχες το προηγούμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν και διάφοροι που προσπαθούν να σου επιβληθούν. Αγνόησέ τους, γιατί η ψυχολογία σου είναι έτσι κι αλλιώς τσιτωμένη- δεν έχεις ανάγκη από περαιτέρω issues- και κινήσου όπως νιώθεις εσύ.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τα πλάνα σου ή να δεχτείς να ακολουθήσεις και καμία οδηγία που σου δίνεται, ναι; Μην κωλώσεις να κάνεις αυτό που θέλεις στο σπίτι, επειδή νιώθεις την ατμόσφαιρα λίγο πιεστική. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα άτομα με τα οποία κάνεις φιλίες. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα, γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσοχή σε αυτά που λες, γιατί η θολούρα, η σύγχυση και η υπερένταση θα δώσουν και θα πάρουν. Κάνε ήρεμες συζητήσεις (ακόμα κι αν δεν σε καλύπτουν αυτά που ακούς), πες αυτά που θες, αλλά άκου και τι έχουν να σου πουν, καθώς έτσι θα επιβεβαιώσεις ή θα διαψεύσεις τις υπόνοιες που είχες το τελευταίο διάστημα. Πρόσεχε τις αποκαλύψεις.

DON’TS: Δεν είναι κακό να ξεκαθαρίσεις αυτά που θες, απλά δεν πρέπει να το κάνεις με έντονο τρόπο και υποκινούμενος από τα νεύρα σου. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, όταν σου δίνονται οδηγίες, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις πως προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τον μπούσουλα, επειδή υπάρχουν φήμες και παρασκηνιακό σουσού.

Λέων

Λέων

DO’S: Αναγνώρισε και παραδέξου ανοιχτά τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και τριγκάρει τις ανασφάλειές σου. Αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αναλάβεις ξανά τον έλεγχο σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά σου. Να σου πω πως ακόμα κι αν βαριέσαι να το κάνεις, οι εξελίξεις εκεί- κατά μια έννοια-  θα σε αναγκάσουν. Διαχειρίσου τα νεύρα σου.

DON’TS: Μην παίρνεις ως δεδομένο ότι οι άλλοι θέλουν οπωσδήποτε να σου επιβληθούν και να σε αναγκάσουν να ακολουθήσεις τις οδηγίες τους, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλούς τσακωμούς με το καλησπέρα σας! Ταυτόχρονα μην είσαι απόμακρος και καχύποπτος απέναντι στους συναδέλφους σου λόγω της αδυναμίας σου (ή και του φόβου) να εμπιστευτείς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσοχή, γιατί πρόκειται για μια πειστική και έντονη μέρα. Αν ζορίζεσαι ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραγωγικό, τότε πάρε αποστάσεις. Μίλα ανοιχτά και εξέφρασε τις αμφιβολίες σου. Απλά με όμορφο τρόπο, ναι; Πρόσεχε σε ποιους εμπιστεύεσαι τα ευαίσθητα θέματα της καρδιάς σου. Επειδή έχεις να διαχειριστείς πολλά, απόφυγε τις αποφάσεις.

DON’TS: Μην προσπαθείς να έχεις εσύ τον έλεγχο των πάντων ή να καθορίζεις το mood στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί αυτή σου η τάση μπορεί να δημιουργήσει πολλές εντάσεις ή ακόμα και καυγάδες. Παράλληλα μη μοιράζεις οδηγίες δεξιά κι αριστερά, λες και είσαι εσύ το boss και μην προσπαθείς συνέχεια να κάνεις κουμάντο. Μα καλά τι την είδες;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κράτα κάποιες αποστάσεις από τους άλλους μεν, περιόρισε την ένταση που νιώθεις μέσα σου δε. Ειδικά στα επαγγελματικά, καλό είναι να πάψεις να κινείσαι νευρικά. Προετοιμάσου για τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, ώστε να μην έρθεις σε δύσκολη θέση. Κατάλαβε ότι δεν μπορείς να παραβλέπεις τα πάντα, επειδή δεν σε συμφέρουν, and that’s OK!

DON’TS: Μην χώνεις τη μύτη σου σε ξένα χωράφια. Ταυτόχρονα μην επιδιώξεις να επιβληθείς είτε έμμεσα, είτε άμεσα (δηλαδή φωνάζοντας!). Στα ερωτικά, το καταλαβαίνω πως έχεις μεγάλη ανάγκη να το ζήσεις λίγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα σου βγει και σε καλό το να εξιδανικεύεις τα μυστικά ραντεβουδάκια και τα άτομα που εμπλέκονται εκεί, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Άλλαξε τρόπο σκέψης, γιατί αυτός που έχεις τώρα σε μπερδεύει και δεν σε αφήνει να αναλύσεις τα δεδομένα όπως πρέπει. Επειδή υπάρχει περίεργη διάθεση, υπάρχει και αρκετή εσωτερικευμένη ένταση, φρόντισε να πάρεις κάποιες αποστάσεις μέχρι να ξεκαθαρίσεις κάπως την ατμόσφαιρα. Πρόσεξε το πως απαντάς, γιατί δείχνεις τα νεύρα σου.

DON’TS: Μην συμπεριφέρεσαι νευρικά απέναντι στους φίλους σου, ειδικά αν δεν ψήνεσαι να τους εξηγήσεις το γιατί είσαι όπως είσαι. Από την άλλη, μέσα από αυτόν τον κύκλο ίσως γνωρίσεις νέο γκομενάκι. Ωστόσο μην αγνοείς τα σημάδια. Κοινώς τα red flags. Έχεις περάσει αρκετά τελευταία, αλλά δεν πρέπει να παρασύρεσαι, απλά για να ξεχαστείς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βρες τους κατάλληλους τρόπους για να εκφραστείς κυρίως μέσα από τη δουλειά σου. Πρόσεχε όμως και την ένταση που επικρατεί εκεί, έτσι; Αν τώρα πάρεις μέρος σε συζητήσεις σήμερα, απόφυγε να επιζητάς να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο. Επιπλέον καλό είναι να αποφύγεις και την τάση του να επιβάλεις τις δικές σου απόψεις ντε και καλά.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα λόγια τρίτων και μην θεωρήσεις πως σου πετάνε σπόντες επίτηδες για να σε νευριάσουν. Αν δεν θες να μπεις σε διαδικασία καυγά. Μην εκφραστείς γενικώς απρόσεκτα χρησιμοποιώντας υπερβολικές κουβέντες ή υπό την επήρεια νεύρων, γιατί έτσι θα εκτεθείς αρκετά. Το ίδιο ισχύει πάντως και μέσα στην σχέση σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά είναι συγκεκριμένα αυτά που θέλεις να κάνεις μεν, προσπάθησε να κινηθείς με ευελιξία, ώστε να βρεις εύκολη διέξοδο δε. Εστίασε στις ιδέες που έχεις. Παράλληλα βρες τους κατάλληλους τρόπους να τις εφαρμόσεις, αλλά απόφυγε τις υπερβολές. Απόφυγε να βασιστείς και σε ενδοιασμούς. Πρέπει να είσαι προσεκτικός και σίγουρος.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις απόψεις που θα ακούσεις. Κυρίως μην μπερδευτείς από αυτές σχετικά με την κατεύθυνση και την πορεία που θες να ακολουθήσεις στο μέλλον. Μη βγάζεις ένταση και μη γίνεσαι αντιδραστικός λόγω του ότι δεν ακούγονται τα πάντα από αυτά που λες. Μην είσαι αρνητικός στο να συνδυάσεις γκομενικά με επαγγελματικά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Επειδή είναι αρκετά αυτά που έχεις να διαχειριστείς, φρόντισε να αποφύγεις την ένταση και την επιθετικότητα. Απόφυγε να διεκδικείς και τον έλεγχο αλλά και τον τελευταίο λόγο. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά σου. Δώσε βάση στις λεπτομέρειες και κράτα τα μάτια σου ανοιχτά για πιθανούς κινδύνους.

DON’TS: Μην ανοίξεις το στόμα σου και μην πεις περιττά πράγματα, γιατί ενδέχεται να εκτεθείς ανεπανόρθωτα εξαιτίας αυτών. Μην αρνείσαι να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος και μην επιμένεις μόνο στις δικές σου απόψεις. Μην αφήνεις την ένταση να υπερτερεί, γιατί μετά θα καταλήξεις να χάσεις το φλερτ, κάτι που ξέρουμε ότι σου αρέσει πολύ.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς την ένταση της σημερινής μέρας μόνος σου. Ωστόσο βάλε κάποια όρια και δείξε στους άλλους ότι μπορείς να κάνεις κουμάντο, αν χρειαστεί. Θα σου προτείνω να εστιάσεις στο παραπάνω και μόνο. Παράλληλα απόφυγε να πάρεις μέρος σε καταστάσεις ή συζητήσεις που μπορούν άνετα να τριγκάρουν τα mood swings σου.

DON’TS: Σήμερα τα πράγματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ίσως είναι λίγο έντονα. Εσύ λοιπόν δεν πρέπει να επηρεαστείς από όλο αυτό, γιατί τότε θα μπερδευτείς και δεν θα μπορέσεις να καταλήξεις στα σωστά συμπεράσματα. Ούτε όμως να είσαι απρόσεκτος ως προς τα άτομα που εμπιστεύεσαι, γιατί εύκολα μπορεί να κάνεις την λάθος επιλογή.

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Στιγμές 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
Πόλεμος on air 19.09.25

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο
Ελλάδα 19.09.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Ο εφοριακός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του μετά από καταγγελία πολίτη στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο
Στερείται τεκμηρίωσης 19.09.25

ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο δικαστής έκρινε ότι η εξοντωτική αγωγή κατά των New York Times «αντιβαίνει τους δικονομικούς κανόνες». Ωστόσο, δίνει το περιθώριο 28 ημερών στον Ντόναλντ Τραμπ να τη διορθώσει.

Σύνταξη
Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»
Αγκάθια 19.09.25

Τι «τρώει» τον πρίγκιπα Γουίλιαμ; Το βάρος του θρόνου, ο Χάρι και η προφητεία της Νταϊάνα – «Τεμπέλης! Άπιστος!»

Η εικόνα του Πρίγκιπα Γουίλιαμ τους τελευταίους 18 μήνες έχει προβληματίσει πολλούς παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας. Σταθερά μελαγχολικός, με φανερή δυσαρέσκεια και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του θεσμού, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου μοιάζει να κουβαλά στους ώμους του ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Μπάσκετ 19.09.25

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»

Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
4837151 19.09.25

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 5η αγωνιστική του La Liga.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
