DO’S: Προσπάθησε να ανακτήσεις τον έλεγχο μεν, αποφεύγοντας να κολλήσεις στο πείσμα και στην ανάγκη σου να έχεις πάντα εσύ δίκιο. Δώσε βάση στην υγεία σου με το να λάβεις σοβαρά υπόψη σου και το παραμικρό σημαδάκι που θα σου δώσει ο οργανισμός σου. Πρόσεχε τι λες στους φίλους σου, αλλά και πως διαχειρίζεσαι αυτά που σου λένε εκείνοι.

DON’TS: Μην χαωθείς από τα ζόρικα θέματα που θα προκύψουν και θα σχετίζονται τόσο με τη δουλειά όσο και με την καθημερινότητά σου. Απαιτητικά είναι ναι, αλλά όχι και ακατόρθωτα. Αυτό να θυμάσαι! Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, αν γίνουν αναφορές σε παρασκηνιακές δράσεις- είτε δικές σου είτε τρίτων. Μην κάνεις ό,τι γουστάρεις!