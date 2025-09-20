Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να ανακτήσεις τον έλεγχο μεν, αποφεύγοντας να κολλήσεις στο πείσμα και στην ανάγκη σου να έχεις πάντα εσύ δίκιο. Δώσε βάση στην υγεία σου με το να λάβεις σοβαρά υπόψη σου και το παραμικρό σημαδάκι που θα σου δώσει ο οργανισμός σου. Πρόσεχε τι λες στους φίλους σου, αλλά και πως διαχειρίζεσαι αυτά που σου λένε εκείνοι.
DON’TS: Μην χαωθείς από τα ζόρικα θέματα που θα προκύψουν και θα σχετίζονται τόσο με τη δουλειά όσο και με την καθημερινότητά σου. Απαιτητικά είναι ναι, αλλά όχι και ακατόρθωτα. Αυτό να θυμάσαι! Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, αν γίνουν αναφορές σε παρασκηνιακές δράσεις- είτε δικές σου είτε τρίτων. Μην κάνεις ό,τι γουστάρεις!
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου με άνεση και χαρά για να διατηρήσεις τη δημιουργικότητά σου σε υψηλά επίπεδα. Στα επαγγελματικά όμως φρόντισε να τα εξετάσεις όλα λίγο πιο αντικειμενικά, αλλά και να λάβεις άμεση δράση, καθώς αυτά που θα έρθουν στο προσκήνιο πρόκειται να είναι αρκετά απαιτητικά. Πρόσεχε τα έξοδά σου.
DON’TS: Μην μπαίνεις στο τρυπάκι του να αγχώνεσαι πως δεν έχεις ελευθερία κινήσεων επειδή σου μπαίνουν πολλά και αχρείαστα εμπόδια ή βλέπεις να υπάρχουν σπαστικές καθυστερήσεις. Όλα στη ζωή είναι! Επομένως μην ασχολείσαι με οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σου. Στα ερωτικά, μη δέχεσαι κάτι λιγότερο από αυτό που θες.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να προσπαθήσεις να ανακτήσεις την ελευθερία κινήσεων που είχες το προηγούμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν και διάφοροι που προσπαθούν να σου επιβληθούν. Αγνόησέ τους, γιατί η ψυχολογία σου είναι έτσι κι αλλιώς τσιτωμένη- δεν έχεις ανάγκη από περαιτέρω issues- και κινήσου όπως νιώθεις εσύ.
DON’TS: Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τα πλάνα σου ή να δεχτείς να ακολουθήσεις και καμία οδηγία που σου δίνεται, ναι; Μην κωλώσεις να κάνεις αυτό που θέλεις στο σπίτι, επειδή νιώθεις την ατμόσφαιρα λίγο πιεστική. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα άτομα με τα οποία κάνεις φιλίες. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα, γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό.
Καρκίνος
DO’S: Προσοχή σε αυτά που λες, γιατί η θολούρα, η σύγχυση και η υπερένταση θα δώσουν και θα πάρουν. Κάνε ήρεμες συζητήσεις (ακόμα κι αν δεν σε καλύπτουν αυτά που ακούς), πες αυτά που θες, αλλά άκου και τι έχουν να σου πουν, καθώς έτσι θα επιβεβαιώσεις ή θα διαψεύσεις τις υπόνοιες που είχες το τελευταίο διάστημα. Πρόσεχε τις αποκαλύψεις.
DON’TS: Δεν είναι κακό να ξεκαθαρίσεις αυτά που θες, απλά δεν πρέπει να το κάνεις με έντονο τρόπο και υποκινούμενος από τα νεύρα σου. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, όταν σου δίνονται οδηγίες, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις πως προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τον μπούσουλα, επειδή υπάρχουν φήμες και παρασκηνιακό σουσού.
Λέων
DO’S: Αναγνώρισε και παραδέξου ανοιχτά τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και τριγκάρει τις ανασφάλειές σου. Αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αναλάβεις ξανά τον έλεγχο σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά σου. Να σου πω πως ακόμα κι αν βαριέσαι να το κάνεις, οι εξελίξεις εκεί- κατά μια έννοια- θα σε αναγκάσουν. Διαχειρίσου τα νεύρα σου.
DON’TS: Μην παίρνεις ως δεδομένο ότι οι άλλοι θέλουν οπωσδήποτε να σου επιβληθούν και να σε αναγκάσουν να ακολουθήσεις τις οδηγίες τους, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλούς τσακωμούς με το καλησπέρα σας! Ταυτόχρονα μην είσαι απόμακρος και καχύποπτος απέναντι στους συναδέλφους σου λόγω της αδυναμίας σου (ή και του φόβου) να εμπιστευτείς.
Παρθένος
DO’S: Προσοχή, γιατί πρόκειται για μια πειστική και έντονη μέρα. Αν ζορίζεσαι ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραγωγικό, τότε πάρε αποστάσεις. Μίλα ανοιχτά και εξέφρασε τις αμφιβολίες σου. Απλά με όμορφο τρόπο, ναι; Πρόσεχε σε ποιους εμπιστεύεσαι τα ευαίσθητα θέματα της καρδιάς σου. Επειδή έχεις να διαχειριστείς πολλά, απόφυγε τις αποφάσεις.
DON’TS: Μην προσπαθείς να έχεις εσύ τον έλεγχο των πάντων ή να καθορίζεις το mood στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί αυτή σου η τάση μπορεί να δημιουργήσει πολλές εντάσεις ή ακόμα και καυγάδες. Παράλληλα μη μοιράζεις οδηγίες δεξιά κι αριστερά, λες και είσαι εσύ το boss και μην προσπαθείς συνέχεια να κάνεις κουμάντο. Μα καλά τι την είδες;
Ζυγός
DO’S: Κράτα κάποιες αποστάσεις από τους άλλους μεν, περιόρισε την ένταση που νιώθεις μέσα σου δε. Ειδικά στα επαγγελματικά, καλό είναι να πάψεις να κινείσαι νευρικά. Προετοιμάσου για τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, ώστε να μην έρθεις σε δύσκολη θέση. Κατάλαβε ότι δεν μπορείς να παραβλέπεις τα πάντα, επειδή δεν σε συμφέρουν, and that’s OK!
DON’TS: Μην χώνεις τη μύτη σου σε ξένα χωράφια. Ταυτόχρονα μην επιδιώξεις να επιβληθείς είτε έμμεσα, είτε άμεσα (δηλαδή φωνάζοντας!). Στα ερωτικά, το καταλαβαίνω πως έχεις μεγάλη ανάγκη να το ζήσεις λίγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα σου βγει και σε καλό το να εξιδανικεύεις τα μυστικά ραντεβουδάκια και τα άτομα που εμπλέκονται εκεί, έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Άλλαξε τρόπο σκέψης, γιατί αυτός που έχεις τώρα σε μπερδεύει και δεν σε αφήνει να αναλύσεις τα δεδομένα όπως πρέπει. Επειδή υπάρχει περίεργη διάθεση, υπάρχει και αρκετή εσωτερικευμένη ένταση, φρόντισε να πάρεις κάποιες αποστάσεις μέχρι να ξεκαθαρίσεις κάπως την ατμόσφαιρα. Πρόσεξε το πως απαντάς, γιατί δείχνεις τα νεύρα σου.
DON’TS: Μην συμπεριφέρεσαι νευρικά απέναντι στους φίλους σου, ειδικά αν δεν ψήνεσαι να τους εξηγήσεις το γιατί είσαι όπως είσαι. Από την άλλη, μέσα από αυτόν τον κύκλο ίσως γνωρίσεις νέο γκομενάκι. Ωστόσο μην αγνοείς τα σημάδια. Κοινώς τα red flags. Έχεις περάσει αρκετά τελευταία, αλλά δεν πρέπει να παρασύρεσαι, απλά για να ξεχαστείς.
Τοξότης
DO’S: Βρες τους κατάλληλους τρόπους για να εκφραστείς κυρίως μέσα από τη δουλειά σου. Πρόσεχε όμως και την ένταση που επικρατεί εκεί, έτσι; Αν τώρα πάρεις μέρος σε συζητήσεις σήμερα, απόφυγε να επιζητάς να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο. Επιπλέον καλό είναι να αποφύγεις και την τάση του να επιβάλεις τις δικές σου απόψεις ντε και καλά.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα λόγια τρίτων και μην θεωρήσεις πως σου πετάνε σπόντες επίτηδες για να σε νευριάσουν. Αν δεν θες να μπεις σε διαδικασία καυγά. Μην εκφραστείς γενικώς απρόσεκτα χρησιμοποιώντας υπερβολικές κουβέντες ή υπό την επήρεια νεύρων, γιατί έτσι θα εκτεθείς αρκετά. Το ίδιο ισχύει πάντως και μέσα στην σχέση σου.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά είναι συγκεκριμένα αυτά που θέλεις να κάνεις μεν, προσπάθησε να κινηθείς με ευελιξία, ώστε να βρεις εύκολη διέξοδο δε. Εστίασε στις ιδέες που έχεις. Παράλληλα βρες τους κατάλληλους τρόπους να τις εφαρμόσεις, αλλά απόφυγε τις υπερβολές. Απόφυγε να βασιστείς και σε ενδοιασμούς. Πρέπει να είσαι προσεκτικός και σίγουρος.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις απόψεις που θα ακούσεις. Κυρίως μην μπερδευτείς από αυτές σχετικά με την κατεύθυνση και την πορεία που θες να ακολουθήσεις στο μέλλον. Μη βγάζεις ένταση και μη γίνεσαι αντιδραστικός λόγω του ότι δεν ακούγονται τα πάντα από αυτά που λες. Μην είσαι αρνητικός στο να συνδυάσεις γκομενικά με επαγγελματικά.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή είναι αρκετά αυτά που έχεις να διαχειριστείς, φρόντισε να αποφύγεις την ένταση και την επιθετικότητα. Απόφυγε να διεκδικείς και τον έλεγχο αλλά και τον τελευταίο λόγο. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά σου. Δώσε βάση στις λεπτομέρειες και κράτα τα μάτια σου ανοιχτά για πιθανούς κινδύνους.
DON’TS: Μην ανοίξεις το στόμα σου και μην πεις περιττά πράγματα, γιατί ενδέχεται να εκτεθείς ανεπανόρθωτα εξαιτίας αυτών. Μην αρνείσαι να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος και μην επιμένεις μόνο στις δικές σου απόψεις. Μην αφήνεις την ένταση να υπερτερεί, γιατί μετά θα καταλήξεις να χάσεις το φλερτ, κάτι που ξέρουμε ότι σου αρέσει πολύ.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς την ένταση της σημερινής μέρας μόνος σου. Ωστόσο βάλε κάποια όρια και δείξε στους άλλους ότι μπορείς να κάνεις κουμάντο, αν χρειαστεί. Θα σου προτείνω να εστιάσεις στο παραπάνω και μόνο. Παράλληλα απόφυγε να πάρεις μέρος σε καταστάσεις ή συζητήσεις που μπορούν άνετα να τριγκάρουν τα mood swings σου.
DON’TS: Σήμερα τα πράγματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ίσως είναι λίγο έντονα. Εσύ λοιπόν δεν πρέπει να επηρεαστείς από όλο αυτό, γιατί τότε θα μπερδευτείς και δεν θα μπορέσεις να καταλήξεις στα σωστά συμπεράσματα. Ούτε όμως να είσαι απρόσεκτος ως προς τα άτομα που εμπιστεύεσαι, γιατί εύκολα μπορεί να κάνεις την λάθος επιλογή.
