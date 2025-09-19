newspaper
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καθώς η οργανωμένη εγκληματικότητα και η ένοπλη βία αυξάνονται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, το Euronews επιχειρεί να κατατάξει τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με βάση τον κίνδυνο που παρουσιάζουν όσον αφορά τα περιστατικά πυροβολισμών.

Η εικόνα είναι σύνθετη, καθώς η βία των συμμοριών ναρκωτικών εξαπλώνεται από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Στοκχόλμη, ενώ παράλληλα υπάρχουν και πρωτεύουσες που διατηρούν σχετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας με όπλα.

Η Δυσκολία της Αξιόπιστης Κατάταξης

Πριν αναφερθούμε στις πόλεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη δεν αποτελεί επιστημονική μελέτη.

Σε πολλές χώρες, η αστυνομία δεν καταγράφει συγκεκριμένα τα εγκλήματα με όπλα ή δεν δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση περίπλοκη.

Το Euronews συνδύασε εθνικές στατιστικές με αναφορές των μέσων ενημέρωσης και τις σταθμίζοντας ανάλογα με το μέγεθος της κάθε πόλης.

Επιπλέον, το άρθρο επικεντρώνεται στις πρωτεύουσες της ΕΕ, παραλείποντας περιοχές των Βαλκανίων όπου τα εγκλήματα με όπλα είναι συχνά, ενώ περιλαμβάνει και την πόλη Μασσαλία, παρόλο που δεν είναι πρωτεύουσα, λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης εκεί.

Επικίνδυνες Πρωτεύουσες

Βρυξέλλες: Η πρωτεύουσα της ένοπλης εγκληματικότητας στην Ευρώπη

Οι Βρυξέλλες κατέχουν φέτος τον τίτλο της πιο επικίνδυνης πρωτεύουσας όσον αφορά την ένοπλη βία. Η κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, κυρίως στα προάστια Άντερλεχτ και Μολένμπεεκ, οδήγησε σε 57 καταγεγραμμένους πυροβολισμούς μέχρι τα μέσα Αυγούστου, από τους οποίους 20 συνέβησαν μόνο το καλοκαίρι.

Ο εισαγγελέας Julien Moinil προειδοποιεί πως όλοι οι κάτοικοι διατρέχουν κίνδυνο από «αδέσποτες» σφαίρες, ζητώντας συντονισμένες ενέργειες για την καταπολέμηση των συμμοριών.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Bernard Quintin υποστηρίζει την ιδέα να τοποθετηθούν στρατιώτες σε περιπολίες και να επεκταθεί το δίκτυο καμερών ασφαλείας.

Στοκχόλμη: Από ειρηνική πρωτεύουσα σε κέντρο όπλων

Η Στοκχόλμη, που παλαιότερα θεωρούνταν ειρηνική πόλη, έχει πλέον μετατραπεί σε hotspot εγκληματικότητας με όπλα.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, καταγράφηκαν 55 πυροβολισμοί και 9 θάνατοι.

Οι συμμορίες ναρκωτικών συχνά προσλαμβάνουν έφηβους για δολοφονίες, χρησιμοποιούν όπλα και αυτοσχέδιες βόμβες.

Εκτός από τη Στοκχόλμη, και άλλες σουηδικές πόλεις όπως το Μάλμε και το Γκέτεμποργκ βλέπουν αύξηση της βίας.

Συνολικά, η Σουηδία κατέγραψε 113 περιστατικά πυροβολισμών με 33 θανάτους το 2025, αντιστρέφοντας την παλαιότερη εικόνα ηρεμίας.

Μασσαλία: Το προπύργιο της μαφίας των ναρκωτικών στη Γαλλία

Η Μασσαλία είχε μια από τις πιο βίαιες χρονιές πέρυσι, με 24 θανάτους από πυροβολισμούς σχετιζόμενους με τη μαφία των ναρκωτικών, αν και βελτίωση σε σχέση με τους 49 θανάτους του προηγούμενου έτους.

Ο πόλεμος μεταξύ δύο συμμοριών, της Yoda και της DZ Mafia, φαίνεται να έχει τελειώσει υπέρ της δεύτερης, γεγονός που μείωσε τη βία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει επιχειρήσεις «καθαρισμού» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η χρήση ουσιών συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα επίσημα στοιχεία για φέτος δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, ωστόσο οι αναφορές δείχνουν κάποια μείωση της βίας.

Άμστερνταμ: Λιγότεροι πυροβολισμοί, περισσότερες εκρήξεις

Στην ολλανδική πρωτεύουσα, παρά τη σχετική μείωση των περιστατικών πυροβολισμών, παρατηρείται σημαντική αύξηση στις εκρήξεις που σχετίζονται με συμμορίες ναρκωτικών.

Το 2023 καταγράφηκαν 197 εκρήξεις, διπλάσιες από το προηγούμενο έτος.

Οι πυροβολισμοί ανέρχονται σε επτά σοβαρά περιστατικά, με ένα να έχει θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Ζώνη Κινδύνου: Πρωτεύουσες με υψηλά αλλά περιορισμένα περιστατικά

Παρίσι: Ασφαλέστερο από τη Μασσαλία, αλλά με αύξηση βίας

Το Παρίσι έχει σχετικά λιγότερα περιστατικά με όπλα από τη Μασσαλία, όμως πέρυσι κατεγράφησαν 34 ανθρωποκτονίες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τέσσερις θανατηφόρες επιθέσεις με όπλα σχετίζονταν με συμμορίες ναρκωτικών, ενώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Κοπεγχάγη: Ζώνες ελέγχου και καταπολέμησης

Η πρωτεύουσα της Δανίας δημιούργησε ζώνες ελέγχου όπου η αστυνομία μπορεί να ελέγχει τους περαστικούς για όπλα, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση.

Το επίκεντρο της βίας είναι η περιοχή Νόρεμπρο, με πολλές ένοπλες επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Αθήνα: Επικίνδυνες περιοχές αλλά έλλειψη Αναλυτικών Στοιχείων

Η αστυνομία της πρωτεύουσας της χώρας μας δεν δημοσιεύει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με το Euronews.

Ωστόσο, ο τοπικός Τύπος ανέφερε αρκετά σοβαρά περιστατικά φέτος και πέρυσι.

Πέρυσι, τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και καταγράφηκαν περίπου έξι διαφορετικά περιστατικά πυροβολισμών.

Φέτος, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο περιστατικά πυροβολισμών μέχρι στιγμής.

Λισαβόνα, Ρώμη, Μαδρίτη: Σημεία «ανάφλεξης» με περιορισμένα περιστατικά

Η Λισαβόνα έχει καταγράψει σοβαρά εγκλήματα με όπλα, όπως μια τριπλή δολοφονία, ενώ η Ρώμη έχει 8 γνωστά περιστατικά τα τελευταία δύο χρόνια, με εκτελέσεις τύπου μαφίας. Στη Μαδρίτη, ο τοπικός Τύπος αναφέρει αρκετούς πυροβολισμούς που σχετίζονται με ναρκωτικά, με δύο νεκρούς.

Μέτριος κίνδυνος: Πόλεις με σποραδικά περιστατικά

Πόλεις όπως το Βουκουρέστι, η Λιουμπλιάνα, η Λευκωσία, η Πράγα, η Ρίγα, η Σόφια, η Βιέννη και το Ζάγκρεμπ καταγράφουν μόνο μεμονωμένα ή σποραδικά περιστατικά με όπλα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μια τριπλή δολοφονία στη Ρίγα, πυροβολισμούς σε σχολείο στην Πράγα και περιστατικά συνδεδεμένα με το οργανωμένο έγκλημα σε Λιουμπλιάνα και Ζάγκρεμπ.

Χαμηλός κίνδυνος: Οι πιο ασφαλείς πρωτεύουσες

Τέλος, πόλεις όπως το Βερολίνο, το Δουβλίνο και το Ελσίνκι παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας με όπλα.

Το Βερολίνο κατέγραψε ελάχιστα περιστατικά, ενώ το Δουβλίνο θεωρείται γενικά ασφαλές.

Το Ελσίνκι σημείωσε μερικές εξαιρέσεις με πυροβολισμούς σε σχολείο, αλλά παραμένει σχετικά ήρεμο.

Άλλες πόλεις, όπως το Βίλνιους, η Βουδαπέστη, η Βαρσοβία, η Μπρατισλάβα, το Λουξεμβούργο, η Βαλέτα και το Ταλίν, θεωρούνται πολύ ασφαλείς, με ελάχιστα ή καθόλου περιστατικά.

Οι ασφαλείς πόλεις της Ευρώπης

Οι πιο ασφαλείς πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα εγκλήματα με όπλα είναι το Βίλνιους, η Βουδαπέστη, η Βαρσοβία, το Ελσίνκι, η Μπρατισλάβα, το Λουξεμβούργο, η Βαλέτα και το Ταλίν.

Σε αυτές τις πόλεις καταγράφονται ελάχιστα ή καθόλου περιστατικά με πυροβολισμούς, με τις περισσότερες να μην σχετίζονται με οργανωμένο έγκλημα ή βία συμμοριών. Το Βίλνιους και το Ταλίν ξεχωρίζουν για την απόλυτη απουσία βίας από συμμορίες, ενώ πόλεις όπως η Βουδαπέστη και η Βαρσοβία παρουσιάζουν μεμονωμένα περιστατικά που συνήθως αφορούν μικρές διαμάχες ή ενέργειες της αστυνομίας.

Παρά μερικά μεμονωμένα συμβάντα, η συνολική εικόνα στις συγκεκριμένες πρωτεύουσες είναι αυτή της σχετικής ηρεμίας και ασφάλειας, καθιστώντας τες περιοχές με πολύ χαμηλό κίνδυνο βίας από όπλα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
