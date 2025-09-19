Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες Πέμπτη τους εντατικούς βομβαρδισμούς τους στην πόλη της Γάζας, όπου έχουν εξαπολύσει μείζονα χερσαία επιχείρηση, προκαλώντας εκτοπισμούς πολιτών προς το νότιο τμήμα του μικρού θυλάκου, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους (στη φωτογραφία του Reuters/Ammar Awad, επάνω, ο ήλιος δύει στον ουρανό της Γάζας).

Παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας είναι γεμάτος κόσμο που φεύγει προς νότο, με οχήματα ή κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με υπάρχοντά τους στοιβαγμένα βιαστικά, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

A child cries while carrying his younger sister on his shoulders, walking along the long displacement route from northern Gaza to the south… a scene that captures the suffering of innocent children under the horrors of war. pic.twitter.com/wJ3seXqUdi — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 18, 2025

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του μικρού θυλάκου, για να αφανιστεί εκεί η Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή.

Από την αρχή του πολέμου, πριν σχεδόν δυο χρόνια, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

«Θεέ, στείλε έναν πύραυλο»

Εξαπολύονται «πυρά πυροβολικού, αεροπορικές επιδρομές, πυρά από μικρά και μεγάλα drones. Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», περιγράφει η Αγιά Αχμαντ, 32 χρονών, που ζει με 13 μέλη της οικογένειάς της στη συνοικία Νάσερ, στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

This is Gaza tonight and the world is still silent pic.twitter.com/noJDUOxYn6 — Mohamad Safa (@mhdksafa) September 18, 2025

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, δήλωσε πως στη δομή υγείας διακομίστηκαν τα πτώματα 33 ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Dear World, We are 2 million people, among us 800,000 children, besieged in Gaza.

And if the world media isn’t covering this then you need to know that we’re being shelled by the Israeli warplanes at the moment. Stop this MADNESS please!#GazaUnderAttack pic.twitter.com/fsUL36vZhw — Abdullah Omar🇵🇸 (@Abdullah_Om3r03) September 18, 2025

«Η στρατιωτική εισβολή και οι διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης στη βόρεια Γάζα προκαλούν νέα κύματα εκτοπισμών, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να στοιβάζονται σε ολοένα συρρικνούμενη περιοχή», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Καταρρέουν τα νοσοκομεία

«Τα νοσοκομεία, ήδη κατακλυσμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης καθώς η κλιμάκωση της βίας αποκλείει την πρόσβαση κι εμποδίζει τον ΠΟΥ να κάνει παραδόσεις προμηθειών που θα έσωζαν ζωές», πρόσθεσε.

The military incursion and evacuation orders in northern #Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatised families into an ever-shrinking area unfit for human dignity. The injured and people with disabilities cannot move to safety, which puts their lives in grave… pic.twitter.com/d4WwjqWNrE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2025

«Πλήθη παντού, οι κρότοι των εκρήξεων, γυναίκες και άνδρες που κλαίνε και ουρλιάζουν καθώς βαδίζουν φορτωμένοι με υπάρχοντά τους», συνόψισε ο Σάντι Τζαουάντ, 47 ετών, που έφυγε από το σπίτι του προχθές Τετάρτη μαζί με την οικογένειά του.

Στον δρόμο, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό και προσευχήθηκε: «θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει», πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Κατάσταση λιμού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος αφότου άρχισε η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η οποία καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 714η ημέρα.

“Some scholars and scientists estimate the real death toll in Gaza at 680,000.” “If confirmed, 380,000 of them are infants under five.” —Francesca Albanese, UN Special Rapporteur pic.twitter.com/IthLApSq2C — sarah (@sahouraxo) September 18, 2025

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ. Την Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ διέψευσε επίσης.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέστησε να ανασταλεί η διέλευση βοήθειας από την Ιορδανία για τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από επίθεση με δυο νεκρούς, δυο μέλη του, στο σημείο διέλευσης Αλενμπι, στα όρια της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης. Το Αμάν, που καταδίκασε την επίθεση, ανέφερε πως ο δράστης ήταν οδηγός φορτηγού που μετέφερε βοήθεια για τον θύλακο.

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως drone από ανατολική κατεύθυνση έπληξε την πόλη Εϊλάτ, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Ερυθρά Θάλασσα, και ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι βάζουν συχνά στο στόχαστρο στο Ισραήλ.

Εκτο βέτο από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ – ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο – άσκησαν βέτο για ακόμη μια φορά χθες σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

This is all that’s letting the genocide continue in Gaza. Today, the United States vetoed a United Nations Security Council resolution calling for a ceasefire in Gaza, just like they have vetoed every previous vote. pic.twitter.com/EJJDlkGvge — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 18, 2025

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο ισραηλινός έχει κηρύξει νεκρούς 25 από αυτούς.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.141 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες τον θάνατο 4 ανδρών του στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Επισήμως, οι απώλειές του στον πόλεμο ανέρχονται σε 472.

Πηγή: ΑΠΕ