Δυσαρέσκεια των Ιταλών για τη διαιτησία του Γερμανού Τσβάιερ

Με τη διαιτησία του Γερμανού Φέλιξ Τσβάιερ, ενός διαιτητή που φέρνει και ο Λανουά για τα ντέρμπι της Stoiximan Super League, ασχολήθηκαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Τσβάιερ σφύριξε τον αγώνα Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0 για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τα παράπονα δεν αφορούν στην αποβολή του αμυντικού της Νάπολι Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο στο 21’ αλλά στη γενικότερη διαιτητική συμπεριφορά και άλλες αποφάσεις που πήρε ή δεν πήρε ο Τσβάιερ.

Η Corriere dello Sport έβαλε χαμηλό βαθμό (4,5) στον Τσβάιερ για την απόδοσή του στον αγώνα. Η κρίσιμη απόφαση της βραδιάς ήρθε στο 21ο λεπτό, όταν ο Ντι Λορέντζο αποβλήθηκε για φάουλ στον Έρλινγκ Χάαλαντ κοντά στην περιοχή του πέναλτι, στερώντας του μια καθαρή ευκαιρία για γκολ.

«Ο Ντι Λορέντζο έκανε ένα καθαρό φάουλ και ο Μπουοντζόρνο ήταν πολύ μακριά για να επηρεάσει το παιχνίδι», γράφει η Corriere dello Sport, προσθέτοντας ότι η κόκκινη κάρτα ήταν δικαιολογημένη. Η απόφαση πάρθηκε με παρέμβαση του VAR, καθώς ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ αρχικά νόμιζε ότι ο αμυντικός είχε αγγίξει την μπάλα, αλλά άλλαξε γνώμη μετά από μια αναθεώρηση VAR στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας στην αναπόφευκτη τιμωρία του Ιταλού παίκτη.

Γιατί η Corriere dello Sport έβαλε χαμηλό βαθμό στον Τσβάιερ; Όπως αναφέρει ο Χάαλαντ χτύπησε με αγκωνιά τον Μπεουκεμά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και θεωρεί ότι το VAR έπρεπε να ελέγξει προσεκτικότερα τη φάση. Η ίδια εφημερίδα πρόσθεσε ότι και ο Νίκο Γκονζάλες θα έπρεπε να είχε τιμωρηθεί για αγκωνιά στον Φρανκ Ανγκισά σε άλλη φάση.

«Ο 44χρονος Τσβάιερ δεν είδε πολλά φάουλ κατά τη διάρκεια του αγώνα και πιθανότατα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αρχικά έχασε την κόκκινη κάρτα στον Ντι Λορέντζο», σχολιάζει η Gazzetta dello Sport που βαθμολόγησε τον Ζβάιερ, με 5,5.

Παρά την ευρεία κριτική από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση να δείξει κόκκινη κάρτα παραμένει δίκαιη και δικαιολογημένη, αντανακλώντας τους αυστηρούς κανόνες για την άρνηση μιας σαφούς ευκαιρίας για γκολ στο ποδόσφαιρο.