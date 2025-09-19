Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Μην πέσεις στην παγίδα: Αυτό το κομπλιμέντο δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται
Σχέσεις 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Μην πέσεις στην παγίδα: Αυτό το κομπλιμέντο δεν είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται

Σε όλους μας αρέσει ένα όμορφο κομπλιμέντο. Ωστόσο κάποια κρύβουν παγίδες.

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Φράσεις όπως: «Δεν μοιάζεις με κανέναν/καμία από όσους/όσες έχω γνωρίσει» ή «Είσαι ξεχωριστός/ή», ίσως μας φέρνουν βαθιά ικανοποίηση. Ένα τέτοιου είδους κομπλιμέντο αγγίζει ένα ευαίσθητο σημείο: ένα μέρος του εαυτού μας που πάντα λαχταρούσε να γίνει αποδεκτό ακριβώς για όσα το κάνουν να διαφέρει. Τέτοια λόγια όμως, μπορούν στην πραγματικότητα να μας ωθήσουν στο να παίξουμε έναν ρόλο στις σχέσεις μας αντί απλά να είμαστε εμείς.

Το πρόβλημα ουσιαστικά δεν είναι να σε λέει κανείς ξεχωριστό/ή. Το πρόβλημα προκύπτει όταν αυτή η «διαφορετικότητα» γίνεται όρος για να αγαπηθείς. Όταν αισθάνεσαι ότι πρέπει να αποδείξεις την αξία σου μέσα από συγκρίσεις και επιδόσεις.

Κομπλιμέντο ή αποδοχή υπό προϋποθέσεις;

Πολλοί άνθρωποι κουβαλάμε μέσα μας την αίσθηση ότι δεν… ανήκουμε πραγματικά. Έτσι, όταν κάποιος μας λέει: «Δεν είσαι σαν τους άλλους/ τις άλλες», νιώθουμε επιβεβαίωση, ακόμα και παρηγοριά. Ότι επιτέλους κάποιος/α βλέπει την μοναδικότητά μας. Αλλά αυτό το κομπλιμέντο που ακούγεται σαν αναγνώριση, μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση απομόνωσης, τοποθετώντας μας έξω από τον κύκλο των «συνηθισμένων ανθρώπων». Και όταν βρισκόμαστε εκτός, γίνεται πιο δύσκολο να χαλαρώσουμε και να ρίξουμε τις άμυνές μας.

Σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Communications Research Reports έδειξε ότι όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να αγχώνονται για το πώς φαίνονται στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, εξαντλούνται πιο εύκολα, απολαμβάνουν λιγότερο τη στιγμή και νιώθουν λιγότερο συνδεδεμένοι διότι αισθάνονται ότι πρέπει να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα, συχνά εις βάρος της αυθεντικότητάς τους.

Σαν αποτέλεσμα, ενώ το να θεωρούμαστε «διαφορετικοί» μπορεί αρχικά να φαίνεται κολακευτικό, μπορεί να μας παγιδεύει σε μια αθόρυβη διαδικασία αυτοπαρατήρησης, καταπίεσης των αναγκών μας και φόβου μήπως κάνουμε κάποιο λάθος. Τελικά, αυτό που μοιάζει με βάθρο, ίσως είναι απλώς ένας προβολέας που αργά ή γρήγορα σβήνει…

Σε μια ρομαντική σχέση, αυτό το κομπλιμέντο που αρχικά μοιάζει με θαυμασμό, αντί να χτίζει οικειότητα, δημιουργεί μια αξία βασισμένη στην απόδοση: δεν σε αγαπούν γι’ αυτό που είσαι, αλλά για το πόσο καλά διατηρείς την περσόνα που κάποιος/α θαυμάζει. Σχόλια όπως: «Δεν είσαι σαν τα άλλα κορίτσια/αγόρια», «Δεν είσαι τόσο απαιτητικός/ή όπως ο/η πρώην μου», δεν αναγνωρίζουν ποιος/α είσαι εσύ. Μειώνουν τους άλλους για να ανυψώσουν εσένα ως μια πιο… βολική επιλογή. Και το χειρότερο; Το ίδιο άτομο που σου είπε «δεν είσαι σαν τους άλλους», μπορεί μια μέρα να πει: «Έχεις αλλάξει» ή «Τελικά είσαι όπως όλοι οι άλλοι». Εν τω μεταξύ, δεν άλλαξες. Απλώς έγινες πιο αληθινός/ή.

Άλλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Self and Identity έδειξε πως τα άτομα με υψηλό άγχος προσκόλλησης (που ανησυχούν περισσότερο για την αποδοχή και την απόρριψη) παρουσιάζουν αυξημένη ανάγκη για την διαμόρφωση της εικόνας τους όταν πρόκειται να αλληλεπιδράσουν με άλλα ζευγάρια. Η κοινωνική σύγκριση εντείνει την ανάγκη να “προβάλλουμε” τον εαυτό μας, ιδίως όταν ήδη αμφισβητούμε την αξία μας.

Με άλλα λόγια, αν ήδη κανείς φοβάται ότι δεν αξίζει την αγάπη, το να χαρακτηριστεί «ξεχωριστό/ή» μπορεί να ενισχύσει αυτόν τον φόβο. Και όταν αρχίζουμε να λειτουργούμε μόνο για να εξασφαλίσουμε αποδοχή, χάνουμε την αυθεντικότητά μας. Η κολακεία λοιπόν γίνεται παγίδα. Η αγάπη ξεκινά με επαίνους, αλλά καταλήγει στην απώλεια του εαυτού. Και όταν τελικά εμφανιστεί το πραγματικό μας «εγώ», τότε η εκτίμηση μπορεί να εξαφανιστεί.

Οι υγιείς συνδέσεις δεν βασίζονται σε συγκρίσεις και φαντασιώσεις

Θα αναγνωρίσεις μια ουσιαστική σχέση από το γεγονός ότι δεν σου ζητά να ανταγωνιστείς το παρελθόν κανενός. Δεν σε επιβραβεύει επειδή είσαι «καλύτερος/η» από κάποιον/α άλλον/άλλη. Αντίθετα, δημιουργεί χώρο για ολόκληρη την συναισθηματική, ατελή, ανθρώπινη υπόστασή σου — και επιλέγει να είναι εκεί μαζί σου.

Οι αληθινές, σταθερές συνδέσεις φαίνονται μέσα από κομπλιμέντα που βασίζονται σε συγκεκριμένες πράξεις και εμπειρίες του παρόντος — όχι σε ασαφείς συγκρίσεις ή εξιδανικευμένες αντιλήψεις για το «πόσο ξεχωριστός/ή» είσαι.

Το να σε βλέπουν ως μοναδικό/ή μπορεί να είναι υπέροχο. Αλλά χρειάζεται προσοχή όταν αυτή η «μοναδικότητα» συνοδεύεται από πίεση να διατηρήσεις μια φαντασίωση — ή, ακόμη χειρότερα, όταν χτίζεται πάνω στην υποτίμηση άλλων.

* Πηγή: Vita

Economy
Moody's: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

