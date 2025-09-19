Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Τα Νέα της Αγοράς 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:55

Νέα τηλεοπτική σεζόν με γέλιο, σασπένς και ιστορίες που θα συζητηθούν

Από το πολυαναμενόμενο «Ριφιφί» μέχρι τα spin-off του «Yellowstone» και τα οσκαρικά κινηματογραφικά blockbusters, η τηλεοπτική ψυχαγωγία έχει προορισμό την COSMOTE TV

Κάθε Σεπτέμβριο, η μικρή οθόνη γεμίζει με νέες ιστορίες. Είναι η εποχή που η τηλεοπτική σκηνή ανανεώνεται, φέρνοντας τη συνέχεια σειρών που αγαπήσαμε, αλλά και νέα διαμαντάκια που υπόσχονται να μας κρατήσουν ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας.

Στην πρώτη γραμμή της νέας σεζόν βρίσκεται η COSMOTE TV, που για μια ακόμη χρονιά φέρνει στο κοινό μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ελληνικές και ξένες σειρές, κινηματογραφικά blockbusters και αποκλειστικό περιεχόμενο για όλα τα γούστα.

Χιούμορ, σασπένς και all-star cast σειρές στην COSMOTE TV

Ο Σεπτέμβριος κάνει δυναμικό ξεκίνημα στην COSMOTE TV με μια πληθώρα νέων σειρών. Ήδη, η νέα κωμική σειρά μυθοπλασίας «Κακές Ιδέες», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, έχει κάνει πρεμιέρα, με το πρώτο επεισόδιο να είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη, με έξυπνο χιούμορ και σκηνές καταιγιστικής δράσης, φέρνει έναν φρέσκο αέρα στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία.

Στη φετινή ατζέντα ξεχωρίζουν οι νέες σειρές  «NCIS: Tony & Ziva», «Cold Water», «In Flight», το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «I Fought the Law», αλλά και οι επιστροφές των «H.I.P» (5ος κύκλος), «The Walking Dead: Daryl Dixon» (3η σεζόν) και «Tulsa King «(3η σεζόν) με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Με «όχημα» την COSMOTE TV, oι συνδρομητές θα ταξιδέψουν ξανά στο τηλεοπτικό σύμπαν του Τέιλορ Σέρινταν, με τα spin-off του «Yellowstone» («The Dutton Ranch», «The Madison») και τη 2η σεζόν του «Landman». Από τα highlights δεν λείπει το «Anne Rice’s Talamásca: The Secret Order», που ολοκληρώνει την τριλογία του Immortal Universe, το «The Graham Norton Show» (33η σεζόν), αλλά και οι νέες παραγωγές «Boston Blue», «The Hack», «Hotel Costiera», «Sandokan» και «War of the Kingdoms».

Παράλληλα, επιστρέφουν δημοφιλείς τίτλοι όπως «FBI» (8η σεζόν), «Watson» (2η), «NCIS: Origins» (2η), «Ghosts» (5η), «Elsbeth» (3η), «Fire Country» (4η), «Colin from Accounts» (3η), καθώς και η 2η σεζόν του reboot «Matlock» με την Κάθι Μπέιτς.

Τέλος, μέσα στο 2025 θα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «Ριφιφί» της COSMOTE TV, εμπνευσμένο από τη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας. Σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και με all-star cast (Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος κ.ά.), αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Movie nights με κινηματογραφικά blockbusters

Η COSMOTE TV δεν φέρνει μόνο σειρές, αλλά και κινηματογραφικά blockbusters που υπόσχονται μοναδικά movie nights στο σπίτι. Στο πρόγραμμα Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται το οσκαρικό «Κονκλάβιο» με τον Ρέιφ Φάινς, το «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» (Παρασκευή 19/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Στίβεν Κούγκαν και η ταινία δράσης «Η Ληστεία του Αιώνα 2» (Κυριακή 21/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο μήνας κλείνει με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, με τους Χρήστο Μάστορα, Κλέλια Ρένεση και Ασημένια Βουλιώτη (Κυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Την υπόλοιπη σεζόν, η COSMOTE TV θα μας κρατήσει συντροφιά με τον Τομ Κρουζ και το φινάλε του franchise «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία», τον πολυβραβευμένο Άντονι Χόπκινς με το «Locked», τον Τζέισον Στέιθαμ με το «Ένας Απλός Άνθρωπος», τον Αλ Πατσίνο με την ταινία «Η Ιεροτελεστία» και τον Νίκολας Κέιτζ με το «The Surfer».

Η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία που συνδυάζει COSMOTE TV και Netflix σε μία συνδρομή

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν επιλέξει ένα από τα συνδυαστικά πακέτα «COSMOTE TV & Netflix» θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες των επόμενων μηνών. Ήδη στην streaming υπηρεσία του Netflix είναι διαθέσιμη η 3η και τελευταία σεζόν του «Squid Game», η 2η σεζόν του «Wednesday» και η ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» με την Έλεν Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν. Μέσα στο φθινόπωρο ξεχωρίζουν οι ταινίες «Steve» (3/10) με τον Κίλιαν Μέρφι, το «The Woman in Cabin 10» (10/10) με την Κίρα Νάιτλι και το «Frankenstein» (7/11) σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με τους Οσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι. Στις πολυαναμενόμενες σειρές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το «Black Rabbit» (18/9) με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Τζουντ Λο, το «House of Guinness» (25/9) από τον δημιουργό του «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ, καθώς και η επιστροφή του «Stranger Things» (26/11, 25/12, 1/1) με την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινομένου.

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Εναντιωματική Τέχνη 19.09.25

Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

