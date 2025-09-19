Νέα τηλεοπτική σεζόν με γέλιο, σασπένς και ιστορίες που θα συζητηθούν

Κάθε Σεπτέμβριο, η μικρή οθόνη γεμίζει με νέες ιστορίες. Είναι η εποχή που η τηλεοπτική σκηνή ανανεώνεται, φέρνοντας τη συνέχεια σειρών που αγαπήσαμε, αλλά και νέα διαμαντάκια που υπόσχονται να μας κρατήσουν ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας.

Στην πρώτη γραμμή της νέας σεζόν βρίσκεται η COSMOTE TV, που για μια ακόμη χρονιά φέρνει στο κοινό μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες ελληνικές και ξένες σειρές, κινηματογραφικά blockbusters και αποκλειστικό περιεχόμενο για όλα τα γούστα.

Χιούμορ, σασπένς και all-star cast σειρές στην COSMOTE TV

Ο Σεπτέμβριος κάνει δυναμικό ξεκίνημα στην COSMOTE TV με μια πληθώρα νέων σειρών. Ήδη, η νέα κωμική σειρά μυθοπλασίας «Κακές Ιδέες», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, έχει κάνει πρεμιέρα, με το πρώτο επεισόδιο να είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη, με έξυπνο χιούμορ και σκηνές καταιγιστικής δράσης, φέρνει έναν φρέσκο αέρα στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία.

Στη φετινή ατζέντα ξεχωρίζουν οι νέες σειρές «NCIS: Tony & Ziva», «Cold Water», «In Flight», το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «I Fought the Law», αλλά και οι επιστροφές των «H.I.P» (5ος κύκλος), «The Walking Dead: Daryl Dixon» (3η σεζόν) και «Tulsa King «(3η σεζόν) με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Με «όχημα» την COSMOTE TV, oι συνδρομητές θα ταξιδέψουν ξανά στο τηλεοπτικό σύμπαν του Τέιλορ Σέρινταν, με τα spin-off του «Yellowstone» («The Dutton Ranch», «The Madison») και τη 2η σεζόν του «Landman». Από τα highlights δεν λείπει το «Anne Rice’s Talamásca: The Secret Order», που ολοκληρώνει την τριλογία του Immortal Universe, το «The Graham Norton Show» (33η σεζόν), αλλά και οι νέες παραγωγές «Boston Blue», «The Hack», «Hotel Costiera», «Sandokan» και «War of the Kingdoms».

Παράλληλα, επιστρέφουν δημοφιλείς τίτλοι όπως «FBI» (8η σεζόν), «Watson» (2η), «NCIS: Origins» (2η), «Ghosts» (5η), «Elsbeth» (3η), «Fire Country» (4η), «Colin from Accounts» (3η), καθώς και η 2η σεζόν του reboot «Matlock» με την Κάθι Μπέιτς.

Τέλος, μέσα στο 2025 θα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «Ριφιφί» της COSMOTE TV, εμπνευσμένο από τη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας. Σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και με all-star cast (Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος κ.ά.), αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Movie nights με κινηματογραφικά blockbusters

Η COSMOTE TV δεν φέρνει μόνο σειρές, αλλά και κινηματογραφικά blockbusters που υπόσχονται μοναδικά movie nights στο σπίτι. Στο πρόγραμμα Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται το οσκαρικό «Κονκλάβιο» με τον Ρέιφ Φάινς, το «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» (Παρασκευή 19/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Στίβεν Κούγκαν και η ταινία δράσης «Η Ληστεία του Αιώνα 2» (Κυριακή 21/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο μήνας κλείνει με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, με τους Χρήστο Μάστορα, Κλέλια Ρένεση και Ασημένια Βουλιώτη (Κυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Την υπόλοιπη σεζόν, η COSMOTE TV θα μας κρατήσει συντροφιά με τον Τομ Κρουζ και το φινάλε του franchise «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία», τον πολυβραβευμένο Άντονι Χόπκινς με το «Locked», τον Τζέισον Στέιθαμ με το «Ένας Απλός Άνθρωπος», τον Αλ Πατσίνο με την ταινία «Η Ιεροτελεστία» και τον Νίκολας Κέιτζ με το «The Surfer».

Η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία που συνδυάζει COSMOTE TV και Netflix σε μία συνδρομή

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν επιλέξει ένα από τα συνδυαστικά πακέτα «COSMOTE TV & Netflix» θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες των επόμενων μηνών. Ήδη στην streaming υπηρεσία του Netflix είναι διαθέσιμη η 3η και τελευταία σεζόν του «Squid Game», η 2η σεζόν του «Wednesday» και η ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» με την Έλεν Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν. Μέσα στο φθινόπωρο ξεχωρίζουν οι ταινίες «Steve» (3/10) με τον Κίλιαν Μέρφι, το «The Woman in Cabin 10» (10/10) με την Κίρα Νάιτλι και το «Frankenstein» (7/11) σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με τους Οσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι. Στις πολυαναμενόμενες σειρές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το «Black Rabbit» (18/9) με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Τζουντ Λο, το «House of Guinness» (25/9) από τον δημιουργό του «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ, καθώς και η επιστροφή του «Stranger Things» (26/11, 25/12, 1/1) με την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινομένου.