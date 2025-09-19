Σκαθάρι που απειλεί τα σιτηρά «εισέβαλε» στην Αυστραλία με όχημα πάνες

Η Αυστραλία εντόπισε προνύμφες σκαθαριών khapra σε εισαγόμενες πάνες που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα, δήλωσε το υπουργείο Γεωργίας, εγείροντας ανησυχίες ότι το σκαθάρι-παράσιτο θα μπορούσε να μολύνει τις αποθήκες σιτηρών και να διαταράξει τις γεωργικές εξαγωγές.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τον εισαγωγέα και τον λιανοπωλητή των σχετικών προϊόντων για την ανίχνευση και την επεξεργασία των συσκευασιών πάνας που περιείχαν το έντομο, από τότε που ειδοποιήθηκε για την ανίχνευσή τους στη Νέα Νότια Ουαλία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Αυστραλία είναι προς το παρόν απαλλαγμένη από το σκαθάρι khapra, ένα μικροσκοπικό καφέ έντομο μήκους έως 3 χιλιοστών.

Η υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς δήλωσε ότι τα σκαθάρια, τα οποία τρέφονται με αποθηκευμένη τροφή, καθιστώντας την άχρηστη, έφτασαν στην Αυστραλία μέσα σε κοντέινερ.

«Καταφέραμε να εντοπίσουμε περίπου 1.500 από τα 2.000 χαρτοκιβώτια (με πάνες), αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά σε κυκλοφορία», δήλωσε σε ρεπορτάζ του Αυστραλιανού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού (ABC) την Πέμπτη.

«Θέλουμε φυσικά να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει πουθενά και τα έχουμε όλα», είπε η Κόλινς.

Η μεγαλύτερη απειλή

Το υπουργείο Γεωργίας κατατάσσει τα σκαθάρια khapra ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιομηχανία σιτηρών της Αυστραλίας, αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (12 δισεκατομμύρια δολάρια), λέγοντας ότι η εγκατάστασή τους στη χώρα θα αναγκάσει τους εμπορικούς εταίρους να απορρίψουν αυστραλιανά προϊόντα, προκαλώντας τεράστιες απώλειες.

Η Αυστραλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού, κριθαριού και σόργου στον κόσμο.

«Πρόκειται για ένα παράσιτο που θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο με ένα ξέσπασμα αφθώδους πυρετού στα ζώα στην Αυστραλία», δήλωσε ο Ξαβιέ Μάρτιν, πρόεδρος της ομάδας γεωργικών βιομηχανιών NSW Farmers.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να περιορίσουν και να εξαλείψουν αυτό το παράσιτο, διαφορετικά η ζημιά θα ξεπεράσει τον χειρότερο εφιάλτη μας», είπε.

Οι προνύμφες βρέθηκαν στο Little One’s Ultra Dry Nappy Pants Walker Size 5, ανέφερε το υπουργείο, το οποίο πωλείται μόνο από την Woolworths, τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας.

Η Woolworths δήλωσε ότι αφαίρεσε από τα ράφια τις απούλητες πάνες αυτής της μάρκας σε αυτό το μέγεθος και τις έθεσε σε καραντίνα. Το υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι όποιος αγόρασε παρόμοιες πάνες θα πρέπει να τις σφραγίσει σε μια σακούλα και να καλέσει τις αρχές.

Η Woolworths δήλωσε ότι οι πάνες προμηθεύτηκαν από τον βελγικό κατασκευαστή Ontex.

Η Ontex δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει από πού προήλθαν οι προνύμφες, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εισήχθησαν κατά την παραγωγή των πάνες.

«Οι λειτουργίες στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης στο Eastern Creek (στο Σίδνεϊ) έχουν ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι και να λάβουμε επιβεβαίωση ότι η παραγωγή και η αποστολή μπορούν να ξαναρχίσουν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Τα σκαθάρια Khapra είναι ενδημικά στην Ινδία, αλλά έχουν εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: ΟΤ