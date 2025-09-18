«Οι κυβερνήσεις του κόσμου να λάβουν μέτρα για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα»: Αυτή τη δραματική έκκληση απευθύνει ο Μπασέλ Άντρα, ο παλαιστίνιος σκηνοθέτης βραβευμένος με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «No Other Land», ο οποίος πριν από μερικές ημέρες έπεσε θύμα απαγωγής, έπειτα από επίθεση του ισραηλινού στρατού στο χωριό του.

Ο Μπασέλ Άντρα, (στην εικόνα πάνω από Al Majalla) περιγράφει στο Associated Press, με μελανά χρώματα τη βίαιη έφοδο στο χωριό του και το σπίτι του, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ ήταν μέσα η γυναίκα και η εννέα μηνών κόρη του. Είχε προηγηθεί, επίθεση ισραηλινών εποίκων στο χωριό του και ο τραυματισμός συγγενών του.

Μπασέλ Άντρα: Σταματήστε τη γενοκτονία

Ο Μπασέλ Άντρα τονίζει: «Οι στρατιώτες εισέβαλαν στο Τουβάνι μετά την επίθεση των εποίκων στις αγροτικές μας εκτάσεις. Εισέβαλαν στο σπίτι μου εδώ, στον χώρο των ακτιβιστών, και στο σπίτι μου εκεί πάνω, όπου ήταν μόνη η γυναίκα μου και η 9 μηνών κόρη μου.

Έψαχναν στο σπίτι. Πήραν το τηλέφωνο της γυναίκας μου. Εμπόδισαν άλλα μέλη της οικογένειας, όπως τις αδελφές μου και τον πατέρα μου, να είναι μαζί με τη γυναίκα μου στο σπίτι. Τους κρατούν στο δρόμο. Νομίζω ότι το Ισραήλ προσπαθεί να επιτεθεί και να σιωπήσει κάθε Παλαιστίνιο influencer ή δημοσιογράφο, όποιον μιλάει εναντίον της κατοχής στη Γάζα.

«Τους βλέπουμε να σκοτώνουν με ακρίβεια δημοσιογράφους. Έχω πολλά μηνύματα, ένα από αυτά προς τις κυβερνήσεις και τους ηγέτες του κόσμου να λάβουν σοβαρά μέτρα για να σταματήσουν τη γενοκτονία στη Γάζα, να σταματήσουν την κατοχή και να επηρεάσουν και να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο και να αναγκάσουν το Ισραήλ να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του μέχρι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

View this post on Instagram A post shared by nootherland.film (@nootherland.film)

Η ανάρτηση – καταγγελία Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της απαγωγής του Άντρα ανέδειξε και ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες με ανάρτηση στην οποία ασκούσε – μεταξύ άλλων- σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την στάση της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτηση – καταγγελία:

«Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ «No Other Land», μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ.

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται.

Ο Μπασέλ ήρθε τον Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του. Στην αγκαλιά της γυναίκας του ήταν διαρκώς το νεογέννητο παιδί τους. Η βίαιη επίθεση εναντίον τους είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος σφαγιάζεται και λιμοκτονεί με επιλογή της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Ως ευρωπαίους πολίτες, μας ντροπιάζει η στάση της ΕΕ, που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας την αποτυχία της ως διεθνής δύναμη, αλλά και την υποκρισία της, όταν ισχυρίζεται ότι δήθεν βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές και αξίες.

Ως Έλληνες, μας ντροπιάζει διπλά η στάση του κ. Μητσοτάκη, που μιλάει για «τη σωστή πλευρά της ιστορίας», αλλά μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και αγνοεί επιδεικτικά τον όλεθρο που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι, προσβάλλοντας τον λαό μας, τις αρχές, την ιστορία και τους αγώνες του».