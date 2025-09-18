Ο Ραφίνια παρέλαβε τη φανέλα των 100 χρόνων και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη (pic)
Ο Ραφίνια παρέλαβε την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού και ευχαρίστησε τους «ερυθρόλευκους» και τον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο Ολυμπιακός, από την περασμένη σεζόν συμπλήρωσης 100 χρόνων «ζωής» του συλλόγου, στέλνει την επετειακή φανέλα που δημιουργήθηκε σε παίκτες που τίμησαν το σύλλογο, με πιο πρόσφατο τον Βραζιλιάνο μπακ, Ραφίνια.
Μάλιστα, ο πολύπειρος αμυντικός ου πρόσφατα σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πόσταρε και τη σχετική φωτογραφία, ευχαριστώντας τόσο το σύλλογο όσο και τον ηγέτη των Πειραιωτών, Βαγγέλη Μαρινάκη.
«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Μόλις παρέλαβα αυτό το δώρο. Αυτή τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Μαρινάκη. Είμαι πολύ περήφανος που αποτέλεσα μέλος αυτής της ομάδας. Πάμε Ολυμπιακάρα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Το ποστάρισμα του Ραφίνια
