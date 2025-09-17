Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία, ούτε καν με τους εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για την Ρωσία που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να επιβάλει τόσο στους Ουκρανούς όσο και στους Ευρωπαίους. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, αυτή η πραγματικότητα έχει γίνει σαφής σε όλους σχεδόν τους ενημερωμένους παρατηρητές, εκτός, όπως φαίνεται, από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν ο Πούτιν να διαπραγματεύεται με καλή πίστη.

Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς την άρνηση του Ρώσου προέδρου να δεχτεί το ειρηνικό μήνυμα που του στέλνει ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος, ακόμη και πριν από την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία επί των κατακτημένων εδαφών και να εμποδίσει την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα αποποιείται σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για τη μελλοντική της πορεία;

Αρκετές συγκλίνουσες εξηγήσεις φωτίζουν αυτή την φαινομενικά αινιγματική συμπεριφορά, σημειώνεται σε ανάλυση επιστημονικού συμβούλου του Ινστιτούτου Jacques Delors, που αναδημοσιεύει το Social Europe.

Ο Πούτιν επιδιώκει την πλήρη… «λευκορωσοποίηση» της Ουκρανίας;

Πρώτον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τις περιοχές του Ντονμπάς και του Λουγκάνσκ, υποστηρίζει, εξηγώντας πως αυτές οι περιοχές είναι πλέον κατεστραμμένες, με τις υποδομές τους να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, όπως αποδεικνύεται από την οξεία έλλειψη πόσιμου νερού. Οι οικονομίες τους κυριαρχούνταν από την εξόρυξη άνθρακα και, σε μεγάλο βαθμό, από ξεπερασμένες βαριές βιομηχανίες, οι οποίες θα συμβάλλουν ελάχιστα στο οικονομικό μέλλον της Ρωσίας.

Η ειρήνη θα εξέθετε με τραγικό τρόπο την έκταση της επιδείνωσης της πολιτικής οικονομίας της Ρωσίας και τις τεράστιες συσσωρευμένες επιπτώσεις της ανεπαρκούς επένδυσης στη συντήρηση των βασικών υποδομών από το 2022

Η εδαφική συνέχεια με την Κριμαία και ο πλήρης έλεγχος της Αζοφικής Θάλασσας αποτελούν σημαντικά κέρδη για τον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Ωστόσο, αυτές οι κατακτήσεις παραμένουν δευτερεύουσες σε σχέση με τον πρωταρχικό πολεμικό στόχο του Πούτιν: να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας μετατρέποντάς την σε μια άλλη Λευκορωσία, επανεντάσσοντάς την πλήρως στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας χωρίς να απαιτείται απαραίτητα πλήρης στρατιωτική κατοχή.

Μια δημοκρατική Ουκρανία, που θα ευημερεί ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναπτύσσεται οικονομικά τόσο γρήγορα όσο η Πολωνία, θα παρέμενε – σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πούτιν – μια πολύ επικίνδυνη απειλή για το αυταρχικό και κλεπτοκρατικό καθεστώς του, ανεξάρτητα από τις εδαφικές απώλειες που ενδέχεται να υποστεί.

Παραπλανούν τον Πούτιν οι στρατηγοί του;

Σε αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό του Πούτιν, η παροχή ειλικρινών εκτιμήσεων στους ηγέτες αποδεικνύεται συχνά επικίνδυνη για όσους έχουν το θάρρος να το επιχειρήσουν. Παρά τις σοβαρές στρατιωτικές ήττες που έχουν υποστεί οι στρατιές του κατά τη διάρκεια τριών εξαντλητικών ετών – εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν και ακρωτηριάστηκαν, χιλιάδες άρματα μάχης καταστράφηκαν – ο Πούτιν εξακολουθεί να κολακεύεται από τους αυλικούς που τον περιβάλλουν και να παραπληροφορείται συστηματικά από τις παραπλανητικές αναφορές των στρατηγών του.

Αυτές οι στρατιωτικές ενημερώσεις υποτιμούν συστηματικά τις ρωσικές απώλειες, ενώ εξωραΐζουν τις επιτυχίες σε ίση αναλογία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επομένως, πιθανότατα συνεχίζει να πιστεύει ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στο πρόθυρο μιας αποφασιστικής στρατιωτικής νίκης και πως η ουκρανική αντίσταση θα καταρρεύσει σύντομα αν συνεχίσει να ασκεί αδιάκοπη πίεση.

Η ίδια δυναμική ισχύει και για τις εκτιμήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, για την οποία οι τεχνοκράτες ηγέτες προσπαθούν σίγουρα να αποκρύψουν από τον Πούτιν την έκταση της διαρθρωτικής παρακμής και τον αυξανόμενο αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων. Αυτό το οικοσύστημα πληροφοριών δημιουργεί μια διαρθρωτική τάση για τον Πούτιν να πιστεύει ότι η θέση του είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι υποδηλώνει η πραγματικότητα.

Η ειρήνη θα απειλούσε την επιβίωση του καθεστώτος του

Από το 2022, ο Ρώσος πρόεδρος έχει αναπροσανατολίσει ολόκληρη την οικονομία της Ρωσίας προς την πολεμική παραγωγή, ενώ παράλληλα κατευθύνει την πολιτική του ρητορική προς την αυτοκρατορική κατάκτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ειρήνη στην Ουκρανία θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης για την εξουσία του Πούτιν, δεδομένων των αναπόφευκτων οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της.

Οι μισθοί που καταβάλλονται στους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνους που διατίθενται στην πολιτική οικονομία της Ρωσίας. Οι στρατιωτικοί μισθοί συμβάλλουν έτσι στην άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, ιδίως στις φτωχές περιοχές της χώρας. Η ειρήνη θα εξέθετε με τραγικό τρόπο την έκταση της επιδείνωσης της πολιτικής οικονομίας της Ρωσίας και τις τεράστιες συσσωρευμένες επιπτώσεις της ανεπαρκούς επένδυσης στη συντήρηση των βασικών υποδομών από το 2022.

Επιπλέον, η ειρήνη θα προκαλούσε σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις, συνοδευόμενες από την επιστροφή στην πολιτική ζωή εκατοντάδων χιλιάδων αποστρατευμένων βετεράνων. Έχουν γίνει μάρτυρες των φρικαλεοτήτων του μετώπου και έχουν βιώσει την πλήρη απουσία ηθικών περιορισμών ή κράτους δικαίου εντός των ρωσικών στρατιωτικών τάξεων. Οι περιγραφές για τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι αξιωματικοί αντιμετωπίζουν τους υφισταμένους τους προκαλούν ανατριχίλα.

Η επανένταξη αυτών των βετεράνων στη ρωσική κοινωνία, συνοδευόμενη από όλη τη βία που μια τέτοια διαδικασία θα συνεπαγόταν αναπόφευκτα, θα αποδειχθεί μια πολύ πιο δύσκολη πρόκληση ακόμη και από τη αντίστοιχη εμπειρία της Αμερικής με τους βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ. Αυτοί οι στρατιώτες που επιστρέφουν θα συμβάλλουν επίσης ελάχιστα στην αντιμετώπιση της ολοένα και πιο οξείας έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Ρωσία.

Από όλες αυτές τις απόψεις, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ισχυρά κίνητρα να συνεχίσει τον πόλεμο, ανεξάρτητα από τα στρατιωτικά αποτελέσματα στο έδαφος.

Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε Pax Americana στην Ουκρανία

Τέλος, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να παραχωρήσει τα πάντα, ο Πούτιν δεν μπορεί να δώσει στον Αμερικανό πρόεδρο την ευκαιρία να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που έθεσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία – και που, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης.

Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, η Ρωσία έχει καταστεί βαθιά εξαρτημένη από την Κίνα για τα περισσότερα βασικά εφόδια και για την αγορά των εξαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου της. Αποδυναμωμένη από τον παρατεταμένο πόλεμο, η Μόσχα βρίσκεται στο χείλος του να γίνει… υποτελής του Πεκίνου, παρά το πυρηνικό της οπλοστάσιο και τις μεγαλεπήβολες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του προέδρου της.

Ωστόσο, στο ευρύτερο πλαίσιο της κινεζοαμερικανικής αντιπαλότητας, ο Σι Τζινπίνγκ δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε μια πραγματική, διαρκή προσέγγιση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε οποιαδήποτε ενίσχυση της θέσης του Τραμπ στη διεθνή σκηνή. Το Πεκίνο πιθανώς επιδιώκει, επίσης, να διατηρήσει μια μόνιμη πηγή απόσπασης της προσοχής των δυτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, εμποδίζοντάς τις να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για τον περιορισμό της κινεζικής επέκτασης στην Ασία.

Ακόμη και αν ο Πούτιν επιθυμούσε πραγματικά να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία υπό την αιγίδα του Τραμπ – κάτι που, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται εξαιρετικά απίθανο – πιθανότατα, δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ θα παρεμβαίνει σχεδόν σίγουρα για να αποτρέψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου, μόνο μια αποφασιστική στρατιωτική ήττα στο έδαφος, σε συνδυασμό με ενισχυμένες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θα μπορούσε τελικά να αναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.