Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Champions League 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:01
Champions League: Tα καλύτερα γκολ σε πρεμιέρα

Απολαυστικά γκολ που έμειναν στην ιστορία του UEFA Champions League

Γιώργος Μαζιάς
A
A
Κάθε Σεπτέμβριο, το ποδόσφαιρο πετάει στα… αστέρια. Η έναρξη του UEFA Champions League 2025-26 σηματοδοτεί ξανά το σήμα κατατεθέν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον κόσμο: ένταση, πάθος και ποδοσφαιρική μαγεία στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι η στιγμή που οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της Ευρώπης επιστρέφουν στη σκηνή όπου δοξάστηκαν και δοκιμάστηκαν, με έναν κοινό στόχο: το ταξίδι μέχρι τον μεγάλο τελικό. Μαζί τους και ο Ολυμπιακός που επιστρέφει δυναμικά.

Η πρεμιέρα του Champions League δεν είναι απλώς η αρχή μιας πορείας· είναι μια υπόσχεση θεάματος. Τα πρώτα βράδια της φάσης των ομίλων –ή πλέον της νέας «league phase»– έχουν γράψει ιστορία με ανατροπές, θριάμβους και γκολ που έμειναν για πάντα στη μνήμη. Είναι εκείνες οι στιγμές που έκαναν τον κόσμο να πεταχτεί από τον καναπέ, να φωνάξει, να πανηγυρίσει. Από τα κεραυνοβόλα σουτ που σκίζουν τα δίχτυα μέχρι τις μαγικές συνεργασίες που καταλήγουν σε γκολ-ποίημα, η πρεμιέρα είναι πάντα γεμάτη από το απρόβλεπτο.

Το Champions League είναι κάτι περισσότερο από μια διοργάνωση: είναι το πεδίο όπου χτίζονται θρύλοι. Εκεί όπου νεαροί παίκτες κάνουν το ντεμπούτο τους απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου και όπου οι καθιερωμένοι αστέρες αποδεικνύουν ξανά γιατί βρίσκονται στην ελίτ. Και η πρεμιέρα, με τον φρέσκο ενθουσιασμό και τη δίψα για διάκριση, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να γεννηθούν νέες ιστορίες.

Καθώς το φετινό ταξίδι ξεκινά, θυμόμαστε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε πρεμιέρα του Champions League. Γκολ που σφράγισαν εποχές, καθόρισαν καριέρες και μας υπενθύμισαν γιατί το ποδόσφαιρο σε αυτή τη διοργάνωση είναι απλώς… μοναδικό.

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο
Champions League 17.09.25

Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο

Η Πάφος κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τους Κύπριους να έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους για το ιστορικό ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
