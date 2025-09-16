Στη Σόφια εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 48χρονος Ρώσος επιχειρηματίας Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, φερόμενος ως ιδιοκτήτης του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο της φονικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, που στοίχισε τη ζωή σε 218 ανθρώπους.

Η σύλληψη του Γκρετσούσκιν πραγματοποιήθηκε βάσει εντάλματος της Interpol και έκτοτε ο Ρώσος επιχειρηματίας τελεί υπό κράτηση εν αναμονή πιθανής έκδοσής του.

Ο 48χρονος, που είναι κάτοικος Κύπρου, έχει θεωρηθεί από τις Αρχές του Λιβάνου ως ο ιδιοκτήτης του πλοίου Rhosus που μετέφερε και ξεφόρτωσε το επικίνδυνο φορτίο στο λιμάνι της Βηρυτού.

In a new international judicial development linked to the #BeirutPortexplosion, Bulgarian authorities have arrested Igor Grechushkin, owner of the Rhosus ship that transported ammonium nitrate to Beirut Port in 2013. Judicial sources told Megaphone that the Lebanese judiciary was… pic.twitter.com/co7fTNosBL — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) September 15, 2025

Σαράντα μέρες προθεσμία για την έκδοση

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», διευκρίνισε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι Αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

Ο Γκρετσούσκιν είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος της Interpol κατά την άφιξή του στη Σόφια προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη πηγή στη βουλγαρική δικαιοσύνη, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Λίβανος: Διάχυτη η αίσθηση της ατιμωρησίας

Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία στις 4 Αυγούστου του 2020, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για να το αν αποδοθεί δικαιοσύνη, έπειτα από εμπόδια που τέθηκαν κυρίως από πολιτικούς. Υπενθυμίζεται ότι η τρομακτική έκρηξη προκάλεσε όχι μόνο θανάτους αλλά και χιλιάδες τραυματισμούς, καθώς εξερράγησαν 2.750 τόνοι νιτρικής αμμωνίας ισοπεδώνοντας την πόλη.

Όπως αναφέρει το Aljazeera, ακόμα και σήμερα, η έρευνα για το ποιος ευθύνεται έχει καθυστερήσει ή εκτροχιαστεί επανειλημμένα λόγω πολιτικών παρεμβάσεων. «Το πιο σημαντικό για εμάς δεν είναι απλώς να υπάρξει απόφαση, αλλά να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη. Δεν θα δεχτούμε μισές αλήθειες ή μισή δικαιοσύνη», δήλωσε η μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του και μία από τις βασικές ακτιβίστριες για τα θύματα της έκρηξης.