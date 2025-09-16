Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την ακρόπολη των Iνκα στο Μάτσου Πίτσου, που είναι ο κυριότερος τουριστικός μαγνήτης του Περού, ανεστάλησαν χθες Δευτέρα, εξαιτίας κινητοποίησης κατοίκων, ανακοίνωσε η εταιρεία που διαχειρίζεται τη σύνδεση (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τον αριθμό των τουριστών που έχουν αποκλειστεί, ούτε σχέδιο για την απομάκρυνσή τους ως αυτό το στάδιο.

Κάτοικοι διεκδικούν να αναλάβει νέα εταιρεία τη μεταφορά με λεωφορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό ως τον αρχαιολογικό χώρο

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | En Cusco, continúa el conflicto por el transporte de turistas entre Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) y la llacta inca. Un grupo de personas exigen la salida de la concesionaria Consettur. 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD -… pic.twitter.com/TGhNznP9q3 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2025

Μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι αλλοδαποί, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού.

Κάτοικοι διεκδικούν να αναλάβει νέα εταιρεία τη μεταφορά με λεωφορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό ως τον αρχαιολογικό χώρο, μετά το τέλος της προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 30 ετών.

PASÓ EN EL PERÚ | Cusco. Desde el sector de Qoryhuayrachina, en la línea férrea Cusco–Machu Picchu, hoy se iniciaron protestas pacíficas contra las dos más grandes empresas que operan en Machu Picchu: Perú Rail y Consettur.

📌 Programa de @LaRed_MRP pic.twitter.com/JBLcSBRMgQ — El Búho🦉 (@elbuho_pe) September 11, 2025

«Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία PerúRail.

Η κυριότερη πρόσβαση στο μνημείο εξασφαλίζεται με τρένο από την πόλη Κούσκο, την άλλοτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ινκα, σε απόσταση κάπου 110 χιλιομέτρων.

Βράχοι και κορμοί δέντρων

Διαδηλωτές έχουν αποκλείσει με βράχους και κορμούς δένδρων τμήματα των σιδηροτροχιών, εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην περουβιανή αστυνομία.

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | Machu Picchu ha registrado una serie de inconvenientes a raíz del conflicto por la ruta Hiram Bingham. Pobladores alertaron que sujetos cometieron actos vandálicos contra plataforma de PeruRail para evitar el ingreso de la nueva flota de buses que… pic.twitter.com/Fm0h3XsnxZ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 14, 2025

Την κινητοποίηση οργανώνει το Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μάτσου Πίτσου, το οποίο ανακοίνωσε προχθές Κυριακή απεργία επ’ αόριστον ωσότου αναλάβει νέα εταιρεία μεταφοράς με λεωφορεία.

«Οι διαδηλώσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τουρίστες, βλάπτουν τη φήμη της χώρας και το όνομα του Περού», έκρινε μιλώντας στο AFP ο Κάρλος Μίγια, πρώην πρόεδρος του τουριστικού επιμελητηρίου της Κούσκο.

#EnVivo Manifestantes bloquean la línea férrea en el kilómetro 87 que dirige hacia Machu Picchu en el Cusco Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/gXdj1DohnL — Canal N (@canalN_) September 15, 2025

Πηγή: ΑΠΕ