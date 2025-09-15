newspaper
Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:34

Λοχίας των IDF ο Ισραηλινός που συνελήφθη για τη συμπλοκή στο Σύνταγμα – Αίτημα να ερευνηθεί για εγκλήματα πολέμου

Το ίδρυμα Hind Rajab ταυτοποίησε τον 29χρονο Ισραηλινό που συνελήφθη μετά το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα - Πρόκειται για τον λοχία David Hadar της διαβόητης ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF

Επίσημο αίτημα στις ελληνικές αρχές κατέθεσε το Ίδρυμα Hind Rajab για να ερευνήσουν τη δράση του Ισραηλινού που συνελήφθη για το επεισόδιο με Παλαιστίνιους στο Σύνταγμα το Σάββατο, καθώς διαπίστωσε ότι πρόκειται για τον λοχία της ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF που έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο 29χρονος Ισραηλινός ονομάζεται David Hadar και συνελήφθη μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Σύνταγμα που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Το Ίδρυμα Hind Rajab επικεντρώνεται στην ανάληψη νομικών ενεργειών κατά των δραστών, των συνεργών και των υποκινητών εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Παλαιστίνη.

Μετά από παρέμβασή του Ιδρύματος συνελήφθησαν πριν από κάποιο διάστημα στο Βέλγιο ισραηλινοί στρατιώτες για τους οποίους υπήρξαν στοιχεία ότι είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Hind Rajab υπέβαλε επίσημα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δια της νομικής εκπροσώπου του Ευγενίας Κουνιάκη κατά του ταγματάρχη Yair Ohana (Γιαΐρ Οχάνα), αξιωματικού των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και τον οποίο κατηγόρησε για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Να διερευνηθεί η δράση του

Για τον David Hadar το Ίδρυμα αναφέρει στην επιστολή του ότι πρόκειται για «Λοχία στην Ταξιαρχία Γκολάνι, μια μονάδα πεζικού των IDF που έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα. Δεδομένου του ρόλου και του βαθμού του, είναι πολύ πιθανό να υπηρέτησε στη Γάζα ως μέρος των επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας.

Η Ταξιαρχία Golani, έχει εμπλακεί σε πολυάριθμες θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που μεταδόθηκε ζωντανά στο Νοσοκομείο Nasser τον Αύγουστο του 2025, που σκότωσε 22 Παλαιστινίους – ανάμεσά τους ένα παιδί και πέντε δημοσιογράφους – καθώς και της δολοφονίας 15 Παλαιστινίων διασωστών και εργαζομένων διάσωσης τον Μάρτιο του 2025.

Το Ίδρυμα Hind Rajab έχει ήδη καταθέσει τρεις νομικές μηνύσεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αυτήν την Ταξιαρχία ενώπιον διεθνών και εθνικών δικαστηρίων».

Με την υποβολή της επιστολής του, το Ίδρυμα υπενθυμίζει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης να ερευνήσει και, όπου αρμόζει, να ασκήσει δίωξη σε άτομα που είναι ύποπτα για εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στο έδαφός της.

Ζητά ακόμα να διερευνηθεί ο ρόλος του στο επεισόδιο του Συντάγματος υπενθυμίζοντας παρόμοια περιστατικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποκαλύπτουν ένα μοτίβο επιθετικής συμπεριφοράς ισραηλινών στρατιωτών στο εξωτερικό, μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους της Ευρώπης σε προεκτάσεις αυτής της βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιδρύματος Hind Rajab

Το Ίδρυμα Hind Rajab έχει ταυτοποιήσει τον Ισραηλινό που επιτέθηκε σε Παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα ως τον David Hadar. Η έρευνά μας έχει δείξει επίσης ότι είναι Λοχίας στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), στην Ταξιαρχία Γκολάνι, μια μονάδα που έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και οδήγησε στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Ο Hadar βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, και το Ίδρυμα Hind Rajab αποστέλλει σήμερα επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρχές, ζητώντας ενδελεχή έρευνα για τον ρόλο του τόσο στην επίθεση της Αθήνας όσο και σε πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από την Ταξιαρχία Golani.

Στην επιστολή του, το Ίδρυμα Hind Rajab τονίζει ότι ο Hadar, 29 ετών, είναι Λοχίας στην Ταξιαρχία Golani, μια μονάδα πεζικού των IDF που έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα. Δεδομένου του ρόλου και του βαθμού του, είναι πολύ πιθανό να υπηρέτησε στη Γάζα ως μέρος των επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας.

Η Ταξιαρχία Golani, έχει εμπλακεί σε πολυάριθμες θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που μεταδόθηκε ζωντανά στο Νοσοκομείο Nasser τον Αύγουστο του 2025, που σκότωσε 22 Παλαιστινίους – ανάμεσά τους ένα παιδί και πέντε δημοσιογράφους – καθώς και της δολοφονίας 15 Παλαιστινίων διασωστών και εργαζομένων διάσωσης τον Μάρτιο του 2025.

Το Ίδρυμα Hind Rajab έχει ήδη καταθέσει τρεις νομικές μηνύσεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αυτήν την Ταξιαρχία ενώπιον διεθνών και εθνικών δικαστηρίων.

Με την υποβολή της επιστολής του, το Ίδρυμα υπενθυμίζει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης να ερευνήσει και, όπου αρμόζει, να ασκήσει δίωξη σε άτομα που είναι ύποπτα για εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στο έδαφός της.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

«Καλούμε τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου ανοίγοντας έρευνα για την πιθανή εμπλοκή του David Hadar σε εγκλήματα πολέμου», λέει ο Dyab Abou Jahjah, Πρόεδρος του Ιδρύματος Hind Rajab.

«Το περιστατικό στην Αθήνα δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο βίας — αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο μοτίβο σύμφωνα με το οποίο άτομα που έχουν συμμετάσχει σε θηριωδίες στην Παλαιστίνη επιδεικνύουν την ίδια επιθετική συμπεριφορά και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Τον Μάρτιο του 2024, οπαδοί της Maccabi Tel Aviv επιτέθηκαν σε άνδρα που κρατούσε παλαιστινιακή σημαία στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2024, στο Άμστερνταμ, οπαδοί της Maccabi Tel Aviv καταγράφηκαν να κατεβάζουν παλαιστινιακές σημαίες, φωνάζοντας «θάνατος στους Άραβες» και επιτιθέμενοι σε Παλαιστίνιους και Άραβες στην πόλη, πριν ξεσπάσουν ευρύτερες συγκρούσεις.

Αυτά τα περιστατικά δείχνουν ότι άτομα συνδεδεμένα με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα μεταφέρουν την ίδια επιθετική συμπεριφορά στο εξωτερικό, μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους της Ευρώπης σε προεκτάσεις αυτής της βίας. Είναι επομένως απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση στην περίπτωση του David Hadar και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους να ερευνήσουν και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου.

Ένας δράστης εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι άτομο που εμπλέκεται άμεσα, διατάζει ή διευκολύνει πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

