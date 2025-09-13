Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Επεισόδιο με έναν τραυματία και πέντε προσαγωγές σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα μεταξύ ενός ζευγαριού από το Ισραήλ και τριών Παλαιστίνιων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο άνδρας από το Ισραήλ τραυματίστηκε ενώ και τα 5 άτομα προσήχθησαν στο ΑΤ Συντάγματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει τα εξής:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ -5- αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29χρονος άνδρας) και -3- άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- πλαστικά κοντάρια, από τα οποία -2- έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».