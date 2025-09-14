Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές των πέντε ατόμων που συνεπλάκησαν το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Πρόκειται για δύο άτομα από το Ισραήλ, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και τρεις Παλαιστίνιους άνδρες.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι ορατό το περιστατικό.

Greece 🇬🇷 Pro-Palestinians just assaulted an Israeli man in Athens’ Syntagma Square. pic.twitter.com/GtZsaAbtjs — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Εις βάρος των τριών Παλαιστινίων (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, πράξη που έλαβε χώρα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, σε βάρος του 29χρονου υπηκόου Ισραήλ συντάχθηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή με ρατσιστικά κίνητρο. Η 30χρονη υπήκοος Ισραήλ κατηγορείται για εξύβριση ομοίως με ρατσιστικά στοιχεία.

Ο 29χρονος Ισραηλινός και ο 27χρονος Παλαιστίνιος υπέστησαν σωματικές βλάβες και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία συνοδεία αστυνομικών περιπολιών.

Από το σημείο της συμπλοκής περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν έξι κοντάρια, εκ των οποίων δύο φέρουν τη σημαία της Παλαιστίνης.