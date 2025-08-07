Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα αφαιρεθεί η άδεια παραμονής στον 47χρονο Μαροκινό, που άναψε το τσιγάρο του από τη φλόγα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Παρίσι. Το περιστατικό προκάλεσε οργή και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για ασέβεια.

Ο άνδρας, που μέχρι σήμερα διέμενε νομίμως στη Γαλλία με άδεια παραμονής έως τον Οκτώβριο του 2025, τέθηκε υπό κράτηση.

«Geste indigne et misérable» : le ministre de l’Intérieur

@BrunoRetailleaua annoncé que l’homme qui a allumé sa cigarette avec la flamme du souvenir sous l’Arc de Triomphe a été interpellé et placé en garde à vue. Son titre de séjour ne sera pas renouvelé Padre Pio sur Bluesky pic.twitter.com/NCvMaXopWq — Les Répliques (@Les_Repliques) August 7, 2025



Συνελήφθη την Τρίτη. Ο Μπρουνό Ρεταγιέ, είχε καταδικάσει την πράξη του ως «ανάρμοστη και άθλια».

«Ο άνδρας που βεβήλωσε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάβοντας τσιγάρο με τη φλόγα» που καίει στο μνημείο, συνελήφθη και «παραδέχθηκε το αδίκημα», είχε γράψει ο Μπρουνό Ρεταγιέ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από πολλούς χρήστες στο «Χ» καταγράφει τη στιγμή που ο άνδρας σκύβει για να ανάψει τσιγάρο με τη φλόγα από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια τουριστών. Οι εικόνες προκάλεσαν κατακραυγή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας και η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ανάρμοστη και άθλια πράξη»

Ο υπουργός Εσωτερικών είναι προαναγγείλει ότι ο συλληφθείς «θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή η ανάρμοστη και άθλια πράξη προσβάλλει τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για τη Γαλλία», τόνιζε.

Το περιστατικό βιντεοσκόπησε μια τουρίστρια από τη Λετονία. Το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στο TikTok και δεν άργησε να γίνει viral σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο άνδρας «δεν φαινόταν να είναι μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών. Αντιθέτως, είχε σαφή επίγνωση αυτού που έκανε και έδειχνε υπερήφανος για αυτό», δήλωσε στη Le Figaro η τουρίστρια.