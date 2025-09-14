Davis Cup: Η Ελλάδα θα «παλέψει» για τη νίκη στη δεύτερη μέρα
Μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά, η Ελλάδα βρίσκεται στο 1-1 απέναντι στη Βραζιλία στο Davis Cup και σήμερα θέλει να πάρει τη νίκη στο tie.
Η πρώτη μέρα του tie ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία για το World Group 1 του Davis Cup ολοκληρώθηκε, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες στο 1-1.
Ο Φονσέκα νίκησε στο εναρκτήριο παιχνίδι τον Σακελλαρίδη, που πάλεψε, ωστόσο ηττήθηκε με 2-0 σετ, ενώ με ίδιο σκορ επικράτησε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς επί του Σέιμποθ Γουάιλντ.
Η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνει τρία παιχνίδια, δύο στο μονό και ένα διπλό, που θα εκκινήσει και το πρόγραμμα της ημέρας. Τα αδέρφια Τσιτσιπά, Στέφανος και Πέτρος, θα αντιμετωπίσουν το έμπειρο δίδυμο των Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος για να πάρει το προβάδισμα, σε ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Έλληνες.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη μεγάλη αναμέτρηση του ζευγαριού. Οι κορυφαίοι τενίστες από τις δύο χώρες, Στέφανος Τσιτσιπάς και Ζοάο Φονσέκα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι που θα «κλέψει» τις εντυπώσεις.
Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τον αγώνα του Στέφανου Σακελλαρίδη απέναντι στον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του Davis Cup
17:00 Σ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς – Μαρσέλο Μέλο/ Ραφαέλ Μάτος
19:00 Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα
21:00 Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ
