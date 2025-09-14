Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Το κυριακάτικο ραντεβού της Εθνικής μας ομάδας δεν έμελλε να είναι στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, καθώς η Τουρκία κυριάρχησε στον μεταξύ μας ημιτελικό και πήρε δίκαια την πρόκριση.

Έχουμε όμως μια σημαντική υποχρέωση ή αν προτιμάτε ένα καθήκον σαν ομάδα κι αυτό δεν είναι άλλο από τη νίκη στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία, για να κατακτήσουμε το χάλκινο μετάλλιο.

Ναι, μπορεί να υπάρχει απογοήτευση μετά την κακή εμφάνιση και τον αποκλεισμό από τους Τούρκους, αλλά πρέπει να «κλειδώσουμε» στα αποδυτήρια την πίκρα που μας προκάλεσε η ήττα στον ημιτελικό, για να επικεντρωθούμε στον αγώνα με τους Φινλανδούς.

Θέλαμε πολύ να παίξουμε στον τελικό, αλλά τώρα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να δώσουμε το 100% για να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση για το μέλλον της Εθνικής ομάδας να βρεθούμε στην τρίτη θέση του βάθρου και την αξία αυτού του μεταλλίου θα την καταλάβουμε αργότερα.

Θα την καταλάβουμε στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, όταν οι αντίπαλοί μας θα λένε ότι απέναντι τους θα βρεθεί η ομάδα που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

Θα την καταλάβουμε όταν κι εμείς οι ίδιοι θα λέμε σε λίγα χρόνια, για την ομάδα που κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Προσοχή όμως, πρέπει να έχουμε υπόψιν ένα πράγμα. Καλούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, η οποία θέλει και αυτή (όπως κι εμείς) να πάρει το μετάλλιο και είναι ένα παιχνίδι στο όριο του 50-50.

Η Φινλανδία είναι ομάδα με μεγάλο ταλέντο, με σπουδαίες δυνατότητες και το απέδειξε με την πορεία της στην διοργάνωση. Για να πετύχουμε λοιπόν τον στόχο μας, θα χρειαστεί να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και ίσως την καλύτερή μας εμφάνιση στο Eurobasket.

Πρώτα απ’ όλα όμως θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη κάθε σκέψη που αφορά τον αποκλεισμό μας στον ημιτελικό, γιατί αυτή την ώρα τέτοιου είδους σκέψεις, δεν μας προσφέρουν το παραμικρό.

Μόνο πρόβλημα μπορούν να μας προκαλέσουν κι αυτό το ξέρει καλά και ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς.

Το παιχνίδι με την Τουρκία είναι παρελθόν και δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε κάτι. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη εικόνα αλλά ο ημιτελικός πέρασε.

Τώρα πρέπει να δείξουμε την προσοχή και την συγκέντρωση που πρέπει για να πετύχουμε τον στόχο μας, αλλά βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε πως ο μικρός τελικός θα είναι δύσκολος γιατί οι Φινλανδοί έχουν ταλέντο και μπορούν να μας προκαλέσουν προβλήματα με το παιχνίδι τους.

Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και «διψασμένοι» για να πάρουμε το μετάλλιο και αν επιτευχθεί ο στόχος, σίγουρα θα μιλάμε για επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.