Νίκες για Αταλάντα και Ουντινέζε

Σαν σε προπόνηση η Αταλάντα νίκησε με 4-1 τη Λέτσε για την τρίτη αγωνιστική της Serie A, ενώ η Ουντινέζε έφυγε με «διπλό» από το «Ρομέο Ανκονετάνι» επικρατώντας με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Πανέτοιμη για την πρώτη αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» (17/9) έδειξε πως είναι η ομάδα του Μπέργκαμο, η οποία με δύο γκολ του Βέλγου διεθνούς, Ντε Κετελάρε, διέλυσε τη Λέτσε, πανηγυρίζοντας το πρώτο εφετινό της «τρίποντο» μετά από δύο ισοπαλίες. Σκαλβίνι και Ζαλέφσκι πέτυχαν τα άλλα δύο γκολ της Αταλάντα.

Η Λέτσε, όπως και η Πίζα, παραμένουν χωρίς νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές, καθώς και η «νεοφώτιστη» υπέστη εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε με 0-1 με γκολ του Μπράβο στο 14′.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο (13/09)

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3

Κυριακή (14/09)

Ρόμα-Τορίνο 0-1

Αταλάντα-Λέτσε 4-1

Πίζα-Ουντινέζε 0-1

Σασουόλο-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Μπολόνια 21:45

Δευτέρα (15/09)

Βερόνα-Κρεμονέζε 19:30

Κόμο-Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

Παρασκευή (19/09)

Λέτσε-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο (20/09)

Μπολόνια-Τζένοα 16:00

Βερόνα-Γιουβέντους 19:00

Ουντινέζε-Μίλαν 21:45

Κυριακή (21/09)

Λάτσιο-Ρόμα 13:30

Τορίνο-Αταλάντα 16:00

Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00

Φιορεντίνα-Κόμο 19:00

Ίντερ-Σασουόλο 21:45

Δευτέρα (22/09)

Νάπολι-Πίζα 21:45