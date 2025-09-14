Δοκιμασίες εκτός έδρας για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Επανεκκίνηση στη Superleague μετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων και μετά τον Ολυμπιακό που επικράτησε χτες (13/9) 5-0 του Πανσερραϊκού, εντός έδρας, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπαίνουν στη μάχη της τρίτης αγωνιστικής της Superleague.

Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 18:00 την Κηφισιά, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Δικέφαλος του Βορρά τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (21:30), ενώ η Ένωση φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό (20:00).

Με τους «νέους» αλλά και απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (13/9) ανακοίνωσε την αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και θέλησε να προστατευθεί ενόψει του ντέρμπι αιωνίων της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό (21/9, 21:00) και ο Φακούντο Πελίστρι, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος

Στον αντίποδα, ο Σεμπάστιαν Λέτο θα έχει στη διάθεσή του τους εξής: Ξενοπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπόκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πέρεθ, Εσκίβελ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.

Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα με απουσία της τελευταίας στιγμής στην Αθήνα, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποφέρει από ίωση και θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, μέσα στην αποστολή θα είναι ο Μαντί Καμαρά που δηλώνει «παρών» για την αναμέτρηση απέναντι στους Κρητικούς, ξεπερνώντας το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες και τον κράτησε εκτός από τις προπονήσεις της ομάδας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε για την 23μελή αποστολή τους: Χριστογεώργο, Lilo, Κατσίκα, Μαρινάκη, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδη, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Κωστούλα, Krizmanic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Bainovic, Ανδρούτσο, Neira, Φούντα, Φαϊτάκη, Shengelia, Nuss, Θεοδοσουλάκη, Rakonjac, Salcedo.

Εκτός έμειναν οι Vukotic, Zanelatto, Καλαφάτης και οι Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης, οι οποίοι αγωνίστηκαν με την Κ19.

Με Ελίασον πιθανότατα η ΑΕΚ

Ο Ελίασον δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σουηδίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του είχε αναφέρει πως έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με το Κόσοβο επειδή δεν ήταν 100% έτοιμος. Ωστόσο, ο 29χρονος εξτρέμ συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της Ένωσης και θα είναι διαθέσιμος.

Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα στο Λεβαδειακό και θα έχει στη διάθεσή του τους εξής: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.