Τσάκας για ΑΣ ΠΑΟΚ: «Γιατί δεν ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη;»

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στον ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του ΑΣ, Αλκιβιάδης Ησαϊάδης και ο αντιπρόεδρος Άκης Μπεκιάρης, μαζί με τη δικηγόρο του συλλόγου, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Μυστακίδη με ανθρώπους της ομάδας του.

Οι άνθρωποι του ΑΣ εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση, στην οποία δήλωσαν ότι το θέμα που συζητήθηκε ήταν η ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ του «Δικεφάλου», ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη του Ερασιτέχνη αλλά και ο υπεύθυνος του τμήματος, Κώστας Παϊσιάδης, δεν γνώριζαν για την εν λόγω συνάντηση.

Ο Μάριος Τσάκας, στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω δημοσίευσης στον λογαριασμό του στο Facebook, μίλησε για τη συνάντηση και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, ενώ εξέφρασε και μερικά ερωτήματα, αφήνοντας αιχμές προς τα στελέχη.

Η δημοσίευση του Τσάκα για τον ΑΣ ΠΑΟΚ

«Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, χθες το απόγευμα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ (Ησαϊάδης – Μπεκιάρης) μαζί με τη δικηγόρο του ΑΣ (Γιαννακοπούλου) είχαν κρυφή συνάντηση με εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του τελευταίου και συζητούσαν για τη Νέα Τούμπα.

Σήμερα το πρωί, με ανακοίνωσή τους επιβεβαιώνουν τη συνάντηση (που οι ίδιοι κράτησαν κρυφή, για λόγους που δεν εξηγούν), αλλά ισχυρίζονται ότι πήγαν για να συζητήσουν πιθανή βοήθεια του επιχειρηματία στο τμήμα βόλεϊ, παρότι ο υπεύθυνος του τμήματος, κ. Παϊσιάδης έκανε γνωστό ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για μια τέτοια συνάντηση.

Όλοι καταλάβαμε τί έχει γίνει…

Γεννιούνται μερικά ερωτήματα, τα οποία ψάχνουν απαντήσεις.

*** Γιατί δεν είχαν ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και τον κ. Παϊσιάδη, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, για την συνάντηση τους;

*** Γιατί έκαναν την συνάντηση στο ξενοδοχείο του κ. Μυστακίδη και όχι στα γραφεία του Ερασιτέχνη με τα φώτα ανοιχτά;

*** Ποιες είναι οι δεσμεύσεις, που έχουν αναλάβει οι συγκεκριμένοι και τι ακριβώς συζήτησαν για τη Νέα Τούμπα;

*** Πόσες άλλες φορές συναντήθηκαν κρυφά με ανθρώπους του κ Μυστακίδη και γιατί;»