Τσάκας για ΑΣ ΠΑΟΚ: «Γιατί δεν ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για τη συνάντηση με την πλευρά Μυστακίδη;»
Το στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, θέτει κάποια ερωτήματα μετά τη συνάντηση του Ερασιτέχνη με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Τεταμένο παραμένει το κλίμα στον ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του ΑΣ, Αλκιβιάδης Ησαϊάδης και ο αντιπρόεδρος Άκης Μπεκιάρης, μαζί με τη δικηγόρο του συλλόγου, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Μυστακίδη με ανθρώπους της ομάδας του.
Οι άνθρωποι του ΑΣ εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση, στην οποία δήλωσαν ότι το θέμα που συζητήθηκε ήταν η ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ του «Δικεφάλου», ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη του Ερασιτέχνη αλλά και ο υπεύθυνος του τμήματος, Κώστας Παϊσιάδης, δεν γνώριζαν για την εν λόγω συνάντηση.
Ο Μάριος Τσάκας, στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω δημοσίευσης στον λογαριασμό του στο Facebook, μίλησε για τη συνάντηση και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, ενώ εξέφρασε και μερικά ερωτήματα, αφήνοντας αιχμές προς τα στελέχη.
Η δημοσίευση του Τσάκα για τον ΑΣ ΠΑΟΚ
«Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, χθες το απόγευμα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ (Ησαϊάδης – Μπεκιάρης) μαζί με τη δικηγόρο του ΑΣ (Γιαννακοπούλου) είχαν κρυφή συνάντηση με εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του τελευταίου και συζητούσαν για τη Νέα Τούμπα.
