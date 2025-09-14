Τι να περιμένουμε από τα φετινά βραβεία Emmy;

Το Adolescence, το The White Lotus, το Severance και το The Penguin είναι μερικές από τις σειρές που θα αναμετρηθούν στα βραβεία Emmy, τη σημαντικότερη τελετή βράβευσης της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το BBC, o Όουεν Κούπερ, ο 15χρονος Βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς Adolescence του Netflix, που αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου κατηγορούμενου για τον φόνο ενός συμμαθητή του, θα μπορούσε να γίνει ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει ποτέ Emmy.

Την ίδια στιγμή, μια εκστρατεία που ξεκίνησαν Αμερικανοί παρουσιαστές μετά την ακύρωση του The Late Show with Stephen Colbert ίσως χαρίσει στην εκπομπή το πρώτο της βραβείο στην κατηγορία «καλύτερη talk show σειρά».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής στο Peacock Theatre στο Λος Άντζελες.

Στα υπόλοιπα φαβορί συγκαταλέγονται οι σειρές The Studio, Andor, Hacks, Slow Horses, The Bear, Nobody Wants This και The Last of Us.

Ποιος παρουσιάζει τα Emmy;

Ο Αμερικανός κωμικός Νέιτ Μπαργκάτζε είναι ο φετινός οικοδεσπότης. Μπορεί να μην είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, όμως στις ΗΠΑ θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους stand-up κωμικούς — πούλησε περισσότερα εισιτήρια από οποιονδήποτε άλλον την περασμένη χρονιά. Έχει εμφανιστεί σε πολλές εκπομπές, όπως των Σεθ Μάγερς, Κόναν Ο’Μπράιαν, Τζίμι Φάλον και στο Saturday Night Live.

Ποιες σειρές είναι υποψήφιες;

Η κατηγορία δραματικής σειράς — η πιο σημαντική της βραδιάς — παραμένει ανοιχτή, καθώς το περσινό φαβορί Shogun δεν έχει επιστρέψει ακόμα με νέα σεζόν. Τη διάκριση διεκδικούν το The White Lotus, το Andor, το Paradise, το Severance, το The Last of Us, το The Pitt, το Slow Horses και το The Diplomat.

Στις κωμωδίες ξεχωρίζουν το The Bear και το Hacks, μαζί με τα Abbott Elementary, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, What We Do in the Shadows, Shrinking και The Studio

Ρεκόρ και αμφιλεγόμενες στιγμές

Στην κατηγορία limited and anthology series, το Adolescence ξεχωρίζει χάρη στο εντυπωσιακό του στυλ (ένα συνεχές μονοπλάνο) αλλά και την κοινωνική θεματολογία του. Αντίπαλοί του είναι το Black Mirror, το The Penguin, το Dying for Sex και το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Αν και ο 15χρονος Κούπερ θα ήταν ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει Emmy, δεν θα σπάσει το απόλυτο ρεκόρ. Αυτό ανήκει στη Ροξάνα Ζαλ, η οποία το 1984 κέρδισε σε ηλικία 14 ετών για το Something About Amelia. Άλλοι νεαροί νικητές ή υποψήφιοι ήταν οι Κρίστι ΜακΝίκολ, Σκοτ Τζέικομπι, Κλερ Ντέινς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και η Κίσια Νάιτ Πούλιαμ, που προτάθηκε μόλις στα έξι της για το The Cosby Show.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η κατηγορία της καλύτερης talk show σειράς. Η ακύρωση του The Late Show with Stephen Colbert από το CBS τον Ιούλιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς πολιτικά υποκινούμενη, παρότι η εκπομπή διατηρούσε υψηλή τηλεθέαση.

Συνάδελφοί του Κολμπέρ, μεταξύ των οποίων και ο Τζίμι Κίμελ, έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι θα ψηφίσουν υπέρ στα Emmy, ενώ σε γιγαντοαφίσα στο Δυτικό Χόλιγουντ ο Κίμελ διαφήμιζε: «Ψηφίζω Στίβεν».

Η εκπομπή ήδη κέρδισε το πρώτο της Emmy στην κατηγορία σκηνοθεσίας στα Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κύρια τελετή.