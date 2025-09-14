magazin
14.09.2025 | 16:15
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
Τι να περιμένουμε από τα φετινά βραβεία Emmy;
Culture Live 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:55

Τι να περιμένουμε από τα φετινά βραβεία Emmy;

Η τελετή των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής στο Peacock Theatre στο Λος Άντζελες

Spotlight

Το Adolescence, το The White Lotus, το Severance και το The Penguin είναι μερικές από τις σειρές που θα αναμετρηθούν στα βραβεία Emmy, τη σημαντικότερη τελετή βράβευσης της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το BBC, o Όουεν Κούπερ, ο 15χρονος Βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς Adolescence του Netflix, που αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου κατηγορούμενου για τον φόνο ενός συμμαθητή του, θα μπορούσε να γίνει ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει ποτέ Emmy.

Την ίδια στιγμή, μια εκστρατεία που ξεκίνησαν Αμερικανοί παρουσιαστές μετά την ακύρωση του The Late Show with Stephen Colbert ίσως χαρίσει στην εκπομπή το πρώτο της βραβείο στην κατηγορία «καλύτερη talk show σειρά».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής στο Peacock Theatre στο Λος Άντζελες.

Στα υπόλοιπα φαβορί συγκαταλέγονται οι σειρές The Studio, Andor, Hacks, Slow Horses, The Bear, Nobody Wants This και The Last of Us.

Ποιος παρουσιάζει τα Emmy;

Ο Αμερικανός κωμικός Νέιτ Μπαργκάτζε είναι ο φετινός οικοδεσπότης. Μπορεί να μην είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, όμως στις ΗΠΑ θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους stand-up κωμικούς — πούλησε περισσότερα εισιτήρια από οποιονδήποτε άλλον την περασμένη χρονιά. Έχει εμφανιστεί σε πολλές εκπομπές, όπως των Σεθ Μάγερς, Κόναν Ο’Μπράιαν, Τζίμι Φάλον και στο Saturday Night Live.

Ποιες σειρές είναι υποψήφιες;

Η κατηγορία δραματικής σειράς — η πιο σημαντική της βραδιάς — παραμένει ανοιχτή, καθώς το περσινό φαβορί Shogun δεν έχει επιστρέψει ακόμα με νέα σεζόν.  Τη διάκριση διεκδικούν το The White Lotus, το Andor, το Paradise, το Severance, το The Last of Us, το The Pitt, το Slow Horses και το The Diplomat.

Στις κωμωδίες ξεχωρίζουν το The Bear και το Hacks, μαζί με τα Abbott Elementary, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, What We Do in the Shadows, Shrinking και The Studio.

Στην κατηγορία limited and anthology series, το Adolescence ξεχωρίζει χάρη στο εντυπωσιακό του στυλ (ένα συνεχές μονοπλάνο) αλλά και την κοινωνική θεματολογία του. Αντίπαλοί του είναι το Black Mirror, το The Penguin, το Dying for Sex και το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Ρεκόρ και αμφιλεγόμενες στιγμές

Αν και ο 15χρονος Κούπερ θα ήταν ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει Emmy, δεν θα σπάσει το απόλυτο ρεκόρ. Αυτό ανήκει στη Ροξάνα Ζαλ, η οποία το 1984 κέρδισε σε ηλικία 14 ετών για το Something About Amelia. Άλλοι νεαροί νικητές ή υποψήφιοι ήταν οι Κρίστι ΜακΝίκολ, Σκοτ Τζέικομπι, Κλερ Ντέινς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και η Κίσια Νάιτ Πούλιαμ, που προτάθηκε μόλις στα έξι της για το The Cosby Show.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η κατηγορία της καλύτερης talk show σειράς. Η ακύρωση του The Late Show with Stephen Colbert από το CBS τον Ιούλιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς πολιτικά υποκινούμενη, παρότι η εκπομπή διατηρούσε υψηλή τηλεθέαση.

Άνθρωποι διαδηλώνουν μετά την ανακοίνωση της CBS/Paramount για την ακύρωση του The Late Show with Stephen Colbert έξω από το θέατρο Ed Sullivan, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 21 Ιουλίου 2025. REUTERS/Ryan Murphy

Συνάδελφοί του Κολμπέρ, μεταξύ των οποίων και ο Τζίμι Κίμελ, έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι θα ψηφίσουν υπέρ στα Emmy, ενώ σε γιγαντοαφίσα στο Δυτικό Χόλιγουντ ο Κίμελ διαφήμιζε: «Ψηφίζω Στίβεν».

Η εκπομπή ήδη κέρδισε το πρώτο της Emmy στην κατηγορία σκηνοθεσίας στα Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κύρια τελετή.

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
Culture Live 13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σημαντική νίκη για την Καϊράτ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Σημαντική νίκη για την Καϊράτ

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε με 1-0 την Ακτόμπε και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος του Καζακαστάν

Σύνταξη
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός

LIVE: Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος σκόραρε στο πρώτο ματς της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, στάζει μέλι για τον κόσμο: «Τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες
89η ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ «έστω και με μία ψήφο» για την πολιτική αλλαγή – Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις συνεργασίες

«Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο...», είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος στην πρεμιέρα της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν
ΠΑΣΟΚ 14.09.25

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Όσα έκανα δεν είναι από εμμονή, αυτοί που υπονομεύουν τη Δημοκρατία να πληρώσουν

«Η υπόθεσή μου πέρασε το πρώτο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένω την εκδίκαση της υπόθεσης», γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη – «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

«Πυροβολεί» το Μαξίμου τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη - «Ατεκμηρίωτες», γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα έσοδα»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
4813408 14.09.25

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
ΔΕΘ 14.09.25

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
Πολιτική Γραμματεία 14.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Σύνταξη
