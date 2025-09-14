Εκτροπές κυκλοφορίας στους Αμπελοκήπους λόγω ελέγχου από πυροτεχνουργούς
Από νωρίς το απόγευμα είχε γίνει τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε κατάστημα στην οδό Σεβαστουπόλεως.
Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι σε δρόμους των Αμπελοκήπων πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας, λόγω των ερευνών που διεξάγουν πυροτεχνουργοί σε κατάστημα στην οδό Σεβαστουπόλεως.
Οι εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στους εξής δρόμους:
- Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
- Στην οδό Αρκαδίας, από το ύψος της λεωφόρου Μεσογείων.
Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς το απόγευμα είχε υπάρξει τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως. Το τηλεφώνημα έδινε χρονικό περιθώριο με τις 12 το βράδυ.
Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Πάντως, μετά τις 4 μ.μ. οι αρχές είχαν δώσει λήξη συναγερμού.
