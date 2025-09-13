newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φωτοβολταϊκά: Τέλος η φρενίτιδα – Γιατί οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:38

Φωτοβολταϊκά: Τέλος η φρενίτιδα – Γιατί οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη

Τα νέα νούμερα της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτουν απότομη προσγείωση. Η επόμενη μέρα ανήκει στις μπαταρίες.

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Η επενδυτική «φρενίτιδα» στα φωτοβολταϊκά έργα την τελευταία τετραετία «φρέναρε» το 2025. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στη 89η ΔΕΘ, καταγράφουν μια εντυπωσιακή… αναδίπλωση των επενδυτών.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για ηλιακά πάρκα στη ΡΑΑΕΥ από 36,3 GW (γιγαβάτ) τον Δεκέμβριο του 2020 έπεσαν σε μόλις 0,05 GW τον Ιούνιο 2025.

Η κάμψη είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν οι αιτήσεις έπεσαν στα 0,6 GW και συνεχίστηκε με… συνέπεια σε όλους τους επόμενους κύκλους αδειοδοτήσεων της Αρχής έως και σήμερα.

Τι έχει υλοποιηθεί και τι μένει «στα χαρτιά»

Συνολικά, τα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγού, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως σήμερα, φθάνουν στα 74,45 GW εκ των οποίων 9,22 GW βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία ενώ έργα συνολική ισχύος 11,2 GW έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο που σημαίνει ότι βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο.

Όσο για τα υπόλοιπα περίπου 54 GW, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, «φτάνουν και περισσεύουν» για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης ηλιακής ενέργειας έως και το 2050, με δεδομένο ότι στατιστικά υλοποιείται περίπου το 30% των έργων που εξασφαλίζουν αρχική βεβαίωση από τη ΡΑΑΕΥ.

4,5 χρόνια ΑΠΕ σε αριθμούς

Η «κόπωση» δεν αφορά μόνο τα φωτοβολταϊκά, στα οποία ωστόσο είναι εντυπωσιακή, αλλά συνολικά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι αιτήσεις στο κύκλο Δεκεμβρίου 2020 έφταναν σε ισχύ τα 45,5 GW και στον τελευταίο του Ιουνίου 2025 μόλις τα 1,2 GW.

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο 2022 και έπειτα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται σε πιο «έξυπνα» έργα: φωτοβολταϊκά με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης κ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης την τελευταία τριετία υπήρξε μια «έκρηξη» για τις περίφημες κατηγορίες 11Α και 11Β (η πρώτη αφορά ΑΠΕ με αποθήκευση και δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο και η δεύτερη χωρίς αυτή τη δυνατότητα).

Αυτή η αύξηση αφορά και νέες αιτήσεις, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης (δηλαδή προσθήκη μπαταρίας σε υφιστάμενο έργο). Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα έργα παίρνουν προτεραιότητα στη χορήγηση όρων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Συνολικά οι βεβαιώσεις παραγωγού σε ισχύ για τα έργα των δύο κατηγοριών ανέρχονται σε 539, συνολικής ισχύος ΑΠΕ 24,7 GW. Γενικότερα, σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, η ισχύς των αιτήσεων που υποβάλλονται πλέον στην Αρχή είναι πολύ μικρότερης ισχύος, δηλαδή κάτω και από 1 MW.

Τα όρια των δικτύων

Συνολικά, όλα τα έργα ΑΠΕ, όλων των τεχνολογιών, που διαθέτουν βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΑΕΥ σε ισχύ αθροίζουν 92 GW. Από αυτά λειτουργούν πάρκα ισχύος περίπου 15 GW (9,22 GW φωτοβολταϊκά, 5,38 GW αιολικά, 0,31 GW μικρά υδροηλεκτρικά και 0,15 GW βιομάζα).

Αντίστοιχη ισχύ αθροίζουν όσα διαθέτουν οριστικούς όρους σύνδεσης με το δίκτυο ενώ οι αιτήσεις για έργα ισχύος 50 GW έχουν αξιολογηθεί ως πλήρεις.

Τα ηλεκτρικά δίκτυα όμως δεν μπορούν σήμερα να «σηκώσουν» πάνω από 19 GW ενώ και το 2030 ο χώρος που θα «ανοίξει» θα φτάσει τα 30 GW (συν 2 GW για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα).

Χιλιάδες άδειες απεντάχθηκαν
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν έργα τα οποία έχασαν την άδεια παραγωγού από τη ΡΑΑΕΥ είτε γιατί ανήκαν στην επενδυτική κατηγορία «είδα φως και μπήκα» είτε γιατί τα βρήκαν σκούρα κατά την αδειοδοτική διαδικασία. Ειδικότερα, οι ακυρωθείσες βεβαιώσεις παραγωγού ανέρχονταν τον Αύγουστο 2023 σε 2.113 (ισχύος 25,7GW), τον Αύγουστο 2024 σε 2.716 (ισχύος 34,2 GW) και τον Αύγουστο 2025 σε 3.221 (συνολικής ισχύος 41,9 GW).

Στροφή κεφαλαίων προς αποθήκευση ενέργειας

Το νέο στοίχημα για την αγορά είναι ξεκάθαρα η αποθήκευση ενέργειας. Ήδη έχουν δοθεί 1.585 άδειες (1.489 για μπαταρίες και 96 για αντλησιομίευση), συνολικής ισχύος 67,54 GW και χωρητικότητας 254,33 GWh. Από αυτές, σε αδειοδοτική εξέλιξη βρίσκονται 318 μονάδες με συσσωρευτές και 51 για αντλησιοταμίευση.

Συνολικά περί τα 900 MW είναι οι ενισχυόμενοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, οι οποίοι εξασφάλισαν επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση (με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης) μέσω τριών διαδοχικών διαγωνισμών της ΡΑΑΕΥ.

Για τους υπόλοιπους επενδυτές που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με εμπορικούς όρους (έχουν προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση στα 4,7 GW) δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να αξιολογηθούν και να λάβουν προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης.

Αβεβαιότητα εσόδων

Η χώρα έχει ανάγκη από έναν σημαντικό όγκο αποθήκευσης για να υποστηριχθεί η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, όπως ανέφερε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου. «Τα ενισχυόμενα έργα μπαταριών από τους τρεις διαγωνισμούς θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, όπως και τα μη ενισχυόμενα έργα μπαταριών που θα υλοποιηθούν με όρους αγοράς. Ωστόσο, η μεγάλη αβεβαιότητα των εσόδων από τις αγορές και το σχετικό ρίσκο των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μη επαρκή υλοποίηση συστημάτων «κατάντη του μετρητή», δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο θα καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες αποθήκευσης του συστήματος σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παντελής Μπίσκας τόνισε ότι οι σταθμοί αποθήκευσης αποτελούν μία πολύτιμη προσθήκη στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καλύτερη χρήση των πηγών ΑΠΕ, φθηνότερη ηλεκτρική ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές, πιο αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος.

Σημείωσε δε, πως οι συνθήκες εισαγωγής σταθμών αποθήκευσης στην Ελλάδα στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικές. Παράλληλα ανέφερε πως η υπουργική απόφαση για τα έργα που θα λειτουργήσουν με εμπορικούς όρους ξεκλειδώνει τις προοπτικές σύνδεσης νέων σταθμών αποθήκευσης στη χώρα και είναι σημαντική τομή για τη διαχείριση του ελληνικού συστήματος. «Για να μπορέσουμε όμως να γευτούμε τους καρπούς των αμέτρητων ωφελειών που φέρουν με την εγκατάσταση και λειτουργία τους» θα πρέπει όπως είπε να έχει απήχηση στους υποψήφιους επενδυτές αλλά και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα
Τι προβλέπεται 12.09.25

Μηνύματα της ΑΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες για τις νέες προδιαγραφές στα Airbnb από 1ης Οκτωβρίου - Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με μαζικά emails - Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ψήφισε το υπουργείο Τουρισμού για τα Airbnb- Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο