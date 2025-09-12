newspaper
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Η καταδίκη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, για απόπειρα πραξικοπήματος σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Ταυτόχρονα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένων των στενών σχέσεων μεταξύ Μπολσονάρο και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το γεγονός έχει ανοίξει συζητήσεις για διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

An inflatable doll depicting former Brazilian President Jair Bolsonaro stands with the National Congress in the background, on the day of a protest against the former Brazilian president, after he was convicted by a Supreme Court majority of plotting a coup to remain in power after losing the 2022 election, in Brasilia, Brazil, September 12. 2025. REUTERS/Adriano Machado

Η ετυμηγορία και η ποινή

Την Πέμπτη, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε τον Ζαΐρ Μπολσονάρο ένοχο για όλες τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν απόπειρα πραξικοπήματος για να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022, συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, βίαιες ενέργειες κατά κρατικών θεσμών και καταστροφή δημόσιας περιουσίας από τις διαμαρτυρίες των υποστηρικτών του στις 8 Ιανουαρίου 2023.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ανέρχεται σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση.

Παρά την καταδικαστική απόφαση, ο Μπολσονάρο παραμένει υπό κατ’ οίκον περιορισμό στο σπίτι του στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, καθώς η ποινή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί πλήρως.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες.

Η ιστορική διάσταση της δίκης

Η υπόθεση είναι πρωτοφανής στην ιστορία της Βραζιλίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανατροπής εκλογών.

Οι ανακριτές παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μπολσονάρο σχεδίαζε να συγκεντρώσει μέλη του υπουργικού συμβουλίου και στρατιωτικούς αξιωματούχους για να αναστείλει τα αποτελέσματα των εκλογών του Οκτωβρίου 2022.

Το σχέδιο περιλάμβανε επίσης έρευνα για αβάσιμες κατηγορίες εκλογικής απάτης, με στόχο να παραμείνει στην εξουσία.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, που ηγήθηκε της δίκης, κατέληξε ότι οι πράξεις του Μπολσονάρο συνιστούν πραξικόπημα και αμφισβητούν το εκλογικό σύστημα της χώρας.

Επιπλέον, η απόπειρά του να ενθαρρύνει τις βίαιες διαμαρτυρίες των υποστηρικτών του έθεσε σε κίνδυνο τη δημοκρατία και τους θεσμούς της Βραζιλίας.

Αντίδραση του Μπολσονάρο

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο, υπό την ηγεσία του δικηγόρου Σέλσο Βιλάρντι, ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται από 11 δικαστές.

Ωστόσο, μόνο ένας από τους πέντε δικαστές της αρχικής δίκης διαφώνησε με την καταδίκη, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας της έφεσης.

Παράλληλα, ορισμένοι υποστηρικτές του Μπολσονάρο στο Κογκρέσο έχουν προτείνει νόμο για αμνηστία, με στόχο να απαλλαγεί από την ποινή και να αποφύγει τη φυλακή. Μέχρι στιγμής, η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, και η οριστική εκτέλεση της ποινής μπορεί να καθυστερήσει.

Πώς αντέδρασε ο Τραμπ;

Ο Τραμπ και ο Μπολσονάρο είναι στενοί σύμμαχοι, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει από καιρό εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς την κυβέρνηση της Βραζιλίας για τη δίκη. Αναφέρθηκε στη δίκη όταν ανακοίνωσε δασμούς 50% για τη Βραζιλία.

Τον Ιούλιο, δημοσίευσε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μπολσονάρο «δεν είναι ένοχος για τίποτα, εκτός από το ότι πάλεψε για ΤΟ ΛΑΟ» και είπε στους εισαγγελείς να «ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟ ΗΣΥΧΟ!».

Επαίνεσε τον Μπολσονάρο ως «ισχυρό ηγέτη» που «αγαπούσε πραγματικά τη χώρα του».

Ο πρόεδρος Λούλα απάντησε λέγοντας ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας στη Βραζιλία είναι θέμα των Βραζιλιάνων. Είμαστε ένα κυρίαρχο έθνος. Δεν θα δεχτούμε παρεμβάσεις ή οδηγίες από κανέναν. Έχουμε σταθερούς και ανεξάρτητους θεσμούς. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ειδικά εκείνοι που επιτίθενται στην ελευθερία και το κράτος δικαίου».

Ο Τραμπ συνέκρινε επίσης τη δίωξη του Μπολσονάρο με τις δικαστικές υποθέσεις που αντιμετώπισε ο ίδιος μεταξύ των δύο προεδρικών θητειών του, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης για τον ρόλο του στην απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των αμερικανικών εκλογών του 2020 και στην υποκίνηση των ταραχών και της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021 από τους υποστηρικτές του.

Μετά την ετυμηγορία κατά του Μπολσονάρο την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Είναι πολύ εκπληκτικό που συνέβη κάτι τέτοιο… Μπορώ μόνο να πω αυτό: τον γνώριζα ως πρόεδρο της Βραζιλίας και ήταν καλός άνθρωπος».

Μπορούν οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση;

Την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιδράσουν οικονομικά ή ακόμη και στρατιωτικά σε περίπτωση καταδικαστικής ετυμηγορίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση την Τετάρτη, ο Λούλα απάντησε και πάλι. «Είμαστε μια κυρίαρχη χώρα και κύριοι του εαυτού μας. Η Βραζιλία δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν όσον αφορά την ικανότητα, την ανθεκτικότητα και τις δυνατότητες», είπε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επέβαλε επίσης κυρώσεις στον δικαστή Ντε Μοράες, ο οποίος ηγήθηκε της επιτροπής του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη δίκη του Μπολσονάρο, τον Ιούλιο.

Κατηγόρησε τον Ντε Μοράες για καταπίεση της ελευθερίας της έκφρασης και πολιτικοποίηση των διώξεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Μπολσονάρο.

Ο δικαστής, μαζί με τους «συμμάχους» του στο δικαστήριο, δεν μπορεί πλέον να λάβει βίζα για τις ΗΠΑ. Οποιαδήποτε περιουσία του Ντε Μοράες στις ΗΠΑ θα κατασχεθεί επίσης.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η καταδικαστική απόφαση του Μπολσονάρο θα μπορούσε να ακολουθηθεί από υψηλότερους δασμούς ή κυρώσεις, ίσως σε βάρος κυβερνητικών αξιωματούχων.

Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ γενικά;

Η δίκη του Μπολσονάρο έχει οξύνει τις σχέσεις μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Ορισμένοι Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Λούλα, καταγγέλλουν την παρέμβαση των ΗΠΑ στην υπόθεση Μπολσονάρου και υποστηρίζουν ότι ο πρώην ηγέτης πρέπει να δικαστεί για απόπειρα να στρέψει τις ΗΠΑ εναντίον της ίδιας της χώρας του.

Ο Λούλα, από την πλευρά του, ζήτησε αρχικά τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, μετά την αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν έχει νόημα» να προσπαθήσει να λογικέψει τον Τραμπ. Οι δασμοί, είπε ο Λούλα, επιβλήθηκαν χωρίς διαβούλευση και με «αυταρχικό» τρόπο.

Στις 11 Αυγούστου, η Βραζιλία υπέβαλε αίτημα για διαμεσολάβηση στη Διεθνή Οργάνωση Εμπορίου, διαμαρτυρόμενη για τους υψηλούς δασμούς. Η Βραζιλία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προσφύγει σε αμερικανικό δικαστήριο κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Ξεχωριστά, ο Λούλα έχει επικρίνει την αποστολή αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική από τον Αύγουστο.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι στρατιωτικές τους δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή για να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι απειλές των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, τον οποίο η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει ότι έχει στενούς δεσμούς με ομάδες λαθρεμπορίου ναρκωτικών, έχουν ενταθεί.

Ορισμένοι θεωρούν την στρατιωτική ενίσχυση ως πρόσχημα για να επιτεθούν στη Βενεζουέλα.

«Η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της μεγαλύτερης δύναμης στην Καραϊβική Θάλασσα αποτελεί παράγοντα έντασης», δήλωσε ο Λούλα τη Δευτέρα, κατά την έναρξη της εικονικής συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ιράν, Κίνα, Νότια Αφρική).

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

Πολιτική
Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ποιος είναι 12.09.25

Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ένα πρώτο πορτρέτο του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ. Ο ακομμάτιστος ψηφοφόρος, που είχε χαράξει τις σφαίρες με αντιφασιστικά μηνύματα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12.09.25

Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές
Διπλωματική ντρίμπλα; 12.09.25

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές

Το Ιράν μιλάει πρώτη φορά για την τύχη του σχάσιμου υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες φαίνεται να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης – Το ανακοίνωσε ο Ρούτε
Ανησυχητική εξέλιξη 12.09.25

Κλιμάκωση - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Ρούτε

Ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να δημιουργηθεί η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή drones στην Πολωνία

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε μίσος

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
«Ευρωπαϊκό πρόβλημα» 12.09.25

Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»
Δείτε βίντεο 12.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η πόλη στην πολιτεία Τενεσί είναι «βαθιά προβληματική» - Η επιλογή του θυμίζει αυτή που έκανε για την Ουάσινγκτον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
Αλά τούρκα 12.09.25

Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή

Ξεκίνησε η δίκη για την εγκυρότητα ή μη του πανεπιστημιακού διπλώματος του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου - Για πρώτη φορά στα χρονικά - ακόμα και της Τουκρίας - τον υπερασπίζεται μέσα από τα κάγκελα ο επίσης κρατούμενος δικηγόρος του

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ισραήλ: Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίθεση στο Κατάρ – Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Νέες διαβουλεύσεις 12.09.25

Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ - Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη - Τι λέει ο Τραμπ για τους ομήρους

Σύνταξη
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ρεκόρ όπλων 12.09.25

Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο

Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Μπάσκετ 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός του Eurobasket Ελλάδα - Τουρκία 0-7

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Γερμανία η οποία απέκλεισε τη Φινλανδία.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιζε στη Λαμία.

Σύνταξη
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Νέα Αριστερά για Μιχαλολιάκο: Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το φασισμό

«Σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου», τονίζει Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)

Την αποθέωση από συγκεντρωμένους Έλληνες φιλάθλους, γνώρισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για το γήπεδο του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ποιος είναι 12.09.25

Τάιλερ Ρόμπινσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Ένα πρώτο πορτρέτο του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ. Ο ακομμάτιστος ψηφοφόρος, που είχε χαράξει τις σφαίρες με αντιφασιστικά μηνύματα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12.09.25

Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)

Η Γερμανία ήταν επιβλητική στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025, νίκησε εύκολα τη Φινλανδία με 98-86 και περιμένει στον τελικό της διοργάνωσης τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές
Διπλωματική ντρίμπλα; 12.09.25

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές

Το Ιράν μιλάει πρώτη φορά για την τύχη του σχάσιμου υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες φαίνεται να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης – Το ανακοίνωσε ο Ρούτε
Ανησυχητική εξέλιξη 12.09.25

Κλιμάκωση - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Ρούτε

Ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να δημιουργηθεί η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

