newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:24

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Κάποτε ο Ζαΐρ Μπολσονάρου είχε δηλώσει ότι η προεκλογική του εκστρατεία για επανεκλογή του το 2022 δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει με φυλάκισή του, παρά μόνο με θάνατο ή νίκη. Τελικά, έκανε λάθος. Ωστόσο, στη Βραζιλία, η Δεξιά δεν το βάζει κάτω.

Στις 11 Σεπτεμβρίου το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (STF) της Βραζιλίας ψήφισε την καταδίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος και άλλα τέσσερα αδικήματα, επιβάλλοντας ποινή 27 ετών και 3 μηνών (με έφεση να εκκρεμεί). Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που καταδικάζεται για επίθεση στη δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιανουαρίου 2023, υποστηρικτές του Μπολσονάρου που αρνήθηκαν να αποδεχθούν την εκλογική του ήττα εισέβαλαν στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο.

Αφού απέτυχε να διαταράξει τις εκλογές του 2022 αμφισβητώντας το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, οι συνεργάτες του κατέστρωσαν σχέδιο για τη δολοφονία του νικητή, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, του αντιπροέδρου του, και του δικαστή Αλεξάντρε ντε Μοράες. Η απόπειρα πραξικοπήματος κατέρρευσε όταν δεν εξασφαλίστηκε επαρκής υποστήριξη από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Δεν έπεισε τους δικαστές

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Μπολσονάρου και οι υφιστάμενοί του αποδέχθηκαν τις επιμέρους πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, αλλά ισχυρίστηκαν ότι δεν συνιστούσαν πραξικόπημα. Ο δικηγόρος του Μπολσονάρου είπε ότι ο πελάτης του συζήτησε μόνο νόμιμες «εναλλακτικές» στην παράδοση της εξουσίας και ότι καμία συνομιλία δεν συνιστούσε στάση.

Υποστηρίκτρια του Μπολσονάρου διαδηλώνει υπέρ του πρώην προέδρου.

Οι δικαστές δεν πείστηκαν. «Η Βραζιλία λίγο έλειψε να επιστρέψει σε δικτατορία» επειδή ο Μπολσονάρου «δεν ξέρει να χάνει εκλογές», είπε ο Μοράες καθώς ψήφιζε υπέρ της καταδίκης. «Πιστεύει κανείς ότι το [να στερηθεί κανείς την πρόσβαση σε] μια πιστωτική κάρτα ή ο Μίκι Μάους θα αλλάξει την κρίση;» ρώτησε ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο, καθώς κι εκείνος ψήφιζε υπέρ της καταδίκης, αναφερόμενος στις οικονομικές κυρώσεις και στις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένους δικαστές του STF σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η καταδίκη. «Η βραζιλιάνικη δημοκρατία δεν κλονίστηκε», είπε η δικαστής Κάρμεν Λούτσια, καθώς έριχνε την ψήφο που οριστικοποίησε την καταδίκη.

Δίκη ορόσημο με χιλιάδες Μπολσοναρικούς

Πρόκειται για μια δίκη ορόσημο, όπως υπογραμμίζει ο Economist. Η Βραζιλία έχει υποστεί πολλά πραξικοπήματα από την ανεξαρτησία της το 1822. Το πιο πρόσφατο έφερε μια στρατιωτική δικτατορία που κυβέρνησε από το 1964 έως το 1985 και σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους. «Ο Μπολσονάρου είναι δηλωμένος θαυμαστής εκείνου του καθεστώτος» λέει το δημοσίευμα.

Στη διάρκεια της δικαστικής περιπέτειας του Μπολσονάρου, χιλιάδες υποστηρικτές του, διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις.

Διαδηλωτές στη Μπραζίλια, το Ρίο ντε Ζανέιρο και το Σάο Πάολο κυμάτιζαν βραζιλιάνικες σημαίες μαζί με ορισμένες αμερικανικές, ως νεύμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του Μπολσονάρου «κυνήγι μαγισσών». Ο Τραμπ έχει επίσης επιβάλει υψηλούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, καθώς και κυρώσεις σε δικαστές που προεδρεύουν της δίκης του Μπολσονάρου.

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου, είπε στους υποστηρικτές που συγκεντρώθηκαν στην παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ότι ο πατέρας του θα αντιμετωπίσει την κατάσταση «για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι δεν εγκαταλείπει τη Βραζιλία».

«Αυτό που σήμερα αποκαλούμε δικαιοσύνη είναι στην πραγματικότητα αδικία», δήλωσε ο 80χρονος Delorges Pavoni, που συμμετείχε στη διαδήλωση στη Μπραζίλια φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα: «Το 2026 θα ψήφιζα μόνο Μπολσονάρου».

Ο διάδοχος

Την ίδια στιγμή όμως ηγέτες κεντρώων και αντιπολιτευόμενων κομμάτων στο Κογκρέσο εργάζονται για ένα ευρύ σχέδιο αμνηστίας για όλους όσοι εμπλέκονται στο σχέδιο πραξικοπήματος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μπολσονάρου.

«Η ιστορία έχει ήδη δείξει ότι η αμνηστία και η συγχώρεση είναι τα καλύτερα φάρμακα για την ειρήνευση της χώρας», δήλωσε πρόσφατα σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρσίζιο ντε Φρέιτας, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της αμνηστίας. Σε δημόσιες δηλώσεις του δεσμεύτηκε για χάρη στον πρώην πρόεδρο «αν ήμουν πρόεδρος».

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες του Φρέιτας θεωρούνται ευρέως ως κίνηση για να εξασφαλίσει τη στήριξη του πρώην ηγέτη σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά του ως δεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2026, κάτι που ο Φρέιτας έως τώρα αρνείται.

Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ζήτησε και έλαβε την ευλογία του πρώην ηγέτη να αναλάβει την υπόθεση της αμνηστίας, όπως αναφέρει το Reuters. Για πολλούς στη Μπραζίλια, έμοιαζε με άνθρωπο πρόθυμο να αυτοπροβληθεί ως διάδοχος.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου είπε σε υποστηρικτές του Μπολσονάρου που συγκεντρώθηκαν στο Σάο Πάολο ότι προτεραιότητα είναι η ψήφιση νόμου για την απονομή χάρης στον πρώην πρόεδρο. «Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για εμάς: ο Ζαΐρ Μεσσίας Μπολσονάρου», είπε. «Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη».

Γυρίζουν σελίδα με απόστρατο υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων

Ωστόσο, πολλοί στη βραζιλιάνικη δεξιά είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα από τον Μπολσονάρου, όχι μόνο λόγω της καταδίκης, αλλά και για το γεγονός ότι ήδη δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Έτσι βλέπουν τον Φρέιτας ως την καλύτερη ελπίδα τους να ανακαταλάβουν την προεδρία στις εκλογές του 2026. «Ο καλύτερος υποψήφιος για να κερδίσει, αυτός με την πιο σίγουρη πορεία προς τη νίκη, είναι ο Ταρσίζιο», είπε ο βουλευτής Ζοζέ Ρότσα, που αποχώρησε από το δεξιό Φιλελεύθερο Κόμμα του Μπολσονάρου το 2022.

Πολλοί από την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας και από κεντροδεξιά κόμματα που θέλουν να αποχωρήσουν από τον συνασπισμό του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα βλέπουν στον Φρέιτας έναν υποψήφιο ικανό να επαναπροσδιορίσει τη διευρυνόμενη συντηρητική συμμαχία που αρχικά οικοδόμησε ο Μπολσονάρου. Ο Φρέιτας, πρώην μηχανικός του στρατού, έγινε γνωστός για την κατασκευή δημόσιων υποδομών όταν συμμετείχε στο υπουργικό συμβούλιο του Μπολσονάρου και για την ιδιωτικοποίησή τους ως κυβερνήτης. Έχει καλλιεργήσει την εικόνα του πραγματιστή διαχειριστή με μικρότερη έφεση στις ιδεολογικές μάχες.

Η βουλευτής Μπία Κίσις, από τις πλέον ένθερμες συμμάχους του πρώην προέδρου στη Μπραζίλια, είπε ότι ο Φρέιτας κάνει ό,τι απαιτείται για να προσεταιριστεί τη συμμαχία. «Με αυτή τη στάση, προφανώς διευρύνει τις πιθανότητές του να κερδίσει όσους είναι πραγματικά πιστοί στον πρόεδρο Μπολσονάρου», είπε.

Αντιδράσεις στην οικογένεια Μπολσονάρου

Αυτό έχει προκαλέσει σκεπτικισμό σε ορισμένους σκληροπυρηνικούς συμμάχους του Μπολσονάρου, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειάς του που έχουν δικές τους φιλοδοξίες. «Ο Ταρσίζιο μπορεί να είναι καλός υποψήφιος», είπε ο βουλευτής Εδουάρντο Μπολσονάρου, γιος του πρώην ηγέτη, σε συνέντευξη στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Metropoles τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ωστόσο: «Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για να επιχειρήσουμε μια υποψηφιότητα πιο δεξιά». Ο ίδιος πρόβαλε τη δική του «αντισυστημική» υποψηφιότητα, σημειώνοντας ότι και ο αδελφός του, γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, θα μπορούσε επίσης να είναι υποψήφιος.

Αλλά ακόμη και μερικοί από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του πρώην προέδρου είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν την πόλωση γύρω από την οικογένειά του, κλίνoντας προς τον Φρέιτας αντί για τη «νέα γενιά» των Μπολσονάρου. «[Ο Φρέιτας] έχει χάρισμα και είναι πιο λογικός», είπε η συνταξιούχος Ρίτα ντε Κάσια Βερζιάνι σε συγκέντρωση υπέρ του Μπολσονάρου στο Ρίο ντε Ζανέιρο την Κυριακή, τονίζοντας τα προτερήματα του κυβερνήτη. «Είναι ένας εξαιρετικός δεξιός πολιτικός».

Οι σύμμαχοι του Λούλα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την προοπτική εσωτερικών έριδων. «Ο Ταρσίζιο κάνει αυτή την κίνηση για να θάψει τον Μπολσονάρου εν ζωή και να αναδειχθεί ως εναλλακτική της δεξιάς», είπε ο βουλευτής Ζοζέ Γκιμαράες, επικεφαλής του συνασπισμού του Λούλα στη Βουλή. «Δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη προς τον Μπολσονάρου εκεί».

Αν και οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου λένε το προηγούμενο Λούλα που αποφαλακίστηκε το 2021, είχε δημιουργήσει ελπίδες για ακύρωση της δίκης, μέσω μηχανισμού παρόμοιου με εκείνον, ωστόσο, η βαρύτητα των κατηγοριών εις βάρος του Μπολσονάρου και το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων κατέστησαν κάτι τέτοιο απίθανο.

Αν και μια προεδρική χάρη από τον επόμενο πρόεδρο θα ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να αποφύγει ο πρώην πρόεδρος οποιαδήποτε ποινή, ωστόσο και δεν θα του αποκαθιστούσε το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

Με πληροφορίες από Reuters, Economist

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο