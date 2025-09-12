Η «μάχη» Ελλάδας – Τουρκίας, τα παιδιά και ο Κικίλιας
Ο Κικίλιας επέστρεψε στη Λεόντειο Σχολή
Στον αγιασμό της Λεοντείου Σχολής βρέθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, επιστρέφοντας σε έναν χώρο γεμάτο μνήμες, την Πέμπτη.
Θυμήθηκε τα χρόνια που φοίτησε μαζί με την αδελφή του και μίλησε για τους παλιούς συμμαθητές του που σήμερα είναι καθηγητές και διευθυντές.
Με εμφανή συγκίνηση, στάθηκε στα παιδιά, λέγοντάς τους πως «ποτέ κανείς δεν πρέπει να σας πει ότι υπάρχει ταβάνι και όριο στα όνειρα και στις φιλοδοξίες σας. Γιατί δεν υπάρχει».
Ο Κικίλιας άλλωστε είχε αναφερθεί και στο ΟΤ FORUM στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ στη νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.
Όπως είχε σημειώσει το δημογραφικό θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, καθώς και η στήριξη στην οικογένεια και η ενθάρρυνση στους νέους να κάνουν οικογένεια.
Όπως είχε επισημάνει στον ΟΤ ο Κικίλιας οι γυναίκες δουλεύουν όλες και υπάρχει ανάγκη μέριμνας για τα παιδιά, καθώς και για την Παιδεία και την Υγεία που αφορά τα παιδιά της επόμενης γενιάς. Έχουν γίνει προσπάθειες και πρέπει να γίνουν και άλλες είχε τονίσει ο χαρακτηριστικά ο Κικίλιας.
Μιλώντας με γονείς στη Λεόντειο ο Κικίλιας τους προέτρεψε να κάνουν υποχώρηση στο πρόγραμμα και να αφήσουν τα παιδιά να δουν την Εθνική μπάσκετ απέναντι στην Τουρκία, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Η Εθνική είναι Εθνική».
