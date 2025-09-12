Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Spotlight

Μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθητικών Εφημερίδων, που διοργάνωσε το ΒΗΜΑ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου της Alter Ego Media.

Περιηγήθηκαν σε όλους τους χώρους του σταθμού, από το κοντρόλ μέχρι και το στούντιο των δελτίων ειδήσεων, ενώ μάλιστα είχαν την ευκαιρία να λάβουν καίριες δημοσιογραφικές συμβουλές από τον Γενικό Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη.

«Ένας βασικός στόχος του δημοσιογράφου είναι να λέει την αλήθεια, μερικές φορές έχει και κόστος, αλλά εάν θέλετε εσείς να γίνετε στο μέλλον δημοσιογράφοι και επιλέξετε τη δουλειά να ξέρετε ότι η αλήθεια είναι μονόδρομος», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA Σταμάτης Μαλέλης, απευθυνόμενος στους νικητές του διαγωνισμού.

Η εποικοδομητική και γεμάτη γνώση ημέρα των νικητών συνεχίστηκε το απόγευμα στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, που εκεί πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα «Η Δύναμη της Θάλασσας: Προοπτικές και Ευκαιρίες για το Μέλλον».

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η Φαίη Υψηλάντη, στέλεχος της Alter Ego Media ανακοίνωσε στους μαθητές τη συνέχιση του διαγωνισμού και για τη νέα σχολική χρονιά.

«Ο θεσμός του Πανελλήνιου και Παγκύπριου διαγωνισμού σχολικών εφημερίδων θα συνεχίσει βέβαια να γράφει την ιστορία του, και την νέα σχολική χρονιά 2025-2026, θα σταθεί ξανά δίπλα στους μαθητές ξεκινώντας από τις 20 Οκτωβρίου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Φαίη Υψηλάντη, στέλεχος της Alter Ego Media.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

«Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την κα Υψηλάντη, η οποία οραματίστηκε και υλοποίησε το θεσμό των μαθητικών εφημερίδων πριν λίγα χρόνια ανοίγοντάς σε μία ιστορικότερη εφημερίδα από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στη χώρα μας «ΤΟ ΒΗΜΑ», σημείωσε ο κ. Γιάννης Μώραλης.

Αλλά και εκπρόσωποι κορυφαίων ναυτιλιακών οργανισμών, όπως ο Γιώργος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

«Έχει τεράστια αξία αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες ασκούνται προσωπικά και το ναυτικό επιμελητήριο θα βρισκόμαστε αρωγοί», τόνισε ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

«Να συγχαρούμε όλους εσάς τους νικητές που πήρατε την πένα σας, που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, γράψατε τα κείμενά σας», υπογράμμισε η Όλγα Μπεζαντάκου, Συνιδρύτρια YES Forum VP Legal Navigator Shipping Consultant

Παράλληλα έμαθαν τη διαδικασία του σχεδιασμού αλλά και της μεθόδου σύνταξης του γραπτού τύπου, από τους έμπειρους αρχισυντάκτες της εφημερίδας «το ΒΗΜΑ».

«Τα παιδιά, λοιπόν ήρθαν εδώ πέρα, συζητήσαμε για τη δημοσιογραφία, τι πάει να πει δημοσιογραφία, τι πάει να πει εφημερίδα, τι πάει να πει είδηση», επεσήμανε η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», Μάρνυ Παπαματθαίου.

Ο όμιλος της Alter Ego Media, θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους και τους μαθητές, σε κάθε τους βήμα.

