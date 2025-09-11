newspaper
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκία
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:57

ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ

Σύνταξη
Η Τουρκία έχει επισήμως αιτηθεί τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της ΕΕ.

Το αίτημα της Άγκυρας επιβεβαίωσε στο Euronews ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος την ανάγκη τήρησης εμπιστευτικότητας.

«Η Επιτροπή έχει παραλάβει το σχετικό αίτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρενιέ, αποφεύγοντας να σχολιάσει την ουσία του φακέλου της Τουρκίας, ενώ παρέπεμψε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εμπλοκή τρίτων χωρών σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Οι δικλείδες ασφαλείας του μηχανισμού SAFE

Στο ερώτημα για το αν η ΕΕ έχει προβλέψει μηχανισμούς προστασίας από πιθανή εμπλοκή κρατών που έχουν συγκρουσιακή στάση απέναντι σε κράτη-μέλη, ο εκπρόσωπος εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έχουν ενσωματωθεί ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της. Δεν πρόκειται για έναν κανονισμό που καταρτίστηκε ελαφρά τη καρδία. Υπάρχουν σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες», υπογράμμισε.

Αν και δεν αναφέρθηκε ευθέως στην Τουρκία, ο Ρενιέ επικαλέστηκε το άρθρο 16 του κανονιστικού πλαισίου του SAFE, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποκλεισμού μιας τρίτης χώρας από το πρόγραμμα, εφόσον κριθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα κάποιου κράτους-μέλους.

«Όχι» από Μητσοτάκη και αντιπολίτευση όσο υπάρχει casus belli

Η στάση της Αθήνας στο θέμα αυτό είναι ξεκάθαρη και την επανέλαβε ο πρωθυπουργός πρόσφατα από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως όσο η Τουρκία εξακολουθεί να κρατά αναθεωρητική στάση και δεν αποσύρει το casus belli έναντι της Ελλάδας, η Αθήνα δεν πρόκειται να συναινέσει στη συμμετοχή της στο SAFE.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, με παρέμβασή του, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, που έγινε στο τέλος Αυγούστου, ζήτησε τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ».

Ο κ. Μανιάτης κάλεσε, μάλιστα, την ΕΕ «να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή τής Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της ΕΕ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, κατονόμασε στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης την «τουρκική απειλή» για την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως «για την Εσθονία ή την Πολωνία, απειλή μπορεί να αποτελεί η Ρωσία. Για την Ελλάδα όμως και την Κύπρο – στην οποία παραμένει τουρκικός στρατός κατοχής – οι απειλές έρχονται από την Τουρκία».

Χρονοβόρα η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η αποδοχή ενός αιτήματος συμμετοχής τρίτης χώρας στο SAFE απαιτεί αυστηρή διαδικασία. Πρώτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση και να εκδώσει σύσταση υπέρ ή κατά της ένταξης. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της ΕΕ, στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών, καλείται να εγκρίνει την απόφαση ομόφωνα.

Αν το αίτημα λάβει θετική γνωμοδότηση, ξεκινούν οι επίσημες διαπραγματεύσεις με τη συγκεκριμένη χώρα. Και πάλι, στο τέλος της διαδικασίας, απαιτείται η ομόφωνη έγκριση των κρατών μελών για να επισημοποιηθεί η ένταξη.

Σύμφωνα με το Euronews, η Κομισιόν σκοπεύει να κινηθεί με αργούς ρυθμούς όσον αφορά στην επεξεργασία του τουρκικού φακέλου, ο οποίος φέρεται να αφορά ευρεία συμμετοχή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα – κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να μη χρειαστεί να τεθεί άμεσα θέμα βέτο από την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο χρόνος πιέζει την αναζήτηση του δράστη – Τι έχει γίνει γνωστό
Κόσμος 11.09.25

Το ταξίδι στην Ιαπωνία και οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις Κερκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Συνεχίζεται η αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ γνωστές έγιναν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά και το παρελθόν του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Μόνο προβλήματα 11.09.25

Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου, από τα ευρήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα
Έρευνα Randstad 11.09.25

Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα

Νέα έρευνα σε 15 χώρες, δείχνει ότι οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z δύσκολα στεριώνουν σε μια δουλειά. Ενώ αναζητούν την εργασιακή δέσμευση, τους διώχνουν οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη προοπτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο