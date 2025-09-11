«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Ήταν βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980, όταν μετά από πρόβες στη Record Plant, ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο επέστρεφαν στο διαμέρισμά τους στη περίφημη πολυκατοικία Ντακότα στη Νέα Υόρκη. Λίγο πριν περάσουν την είσοδο, ένας νεαρός θα βγάλει το όπλο του και θα πυροβολήσει τέσσερις φορές -δύο στην πλάτη, δύο στον ώμο- τον διάσημο καλλιτέχνη. Το πρώην μέλος των Beatles θα αφήσει την τελευταία του πνοή μετά από 75 λεπτά.

Λίγο αργότερα θα συλληφθεί ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ένας φανατικός θαυμαστής των Beatles, που πέντε ώρες νωρίτερα έβλεπε τον Τζον Λένον να του υπογράφει το άλμπουμ Double Fantasy.

Τον 25χρονο θα εξετάσουν περισσότεροι από 12 ψυχολόγοι και ψυχίατροι, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έπασχε από σχιζοφρένεια και μανιοκατάθλιψη. Και στις 24 Αυγούστου 1981 θα καταδικαστεί σε 25 χρόνια έως ισόβια.

Οι λόγοι της δολοφονίας

Από τη δολοφονία του Τζον Λένον έχουν περάσει 45 χρόνια και ο Τσάπμαν συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα κελί στις φυλακές του Μπίκμαν στη Νέα Υόρκη. Και όπως όλα δείχνουν εκεί θα μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στα 70 του χρόνια, ο Τσάπμαν είδε πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο να του αρνείται το αίτημα αποφυλάκισής του – ήταν η 14η φορά που συνέβη αυτό!

Ωστόσο ακόμα, κανείς δεν μπορεί να με σιγουριά τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του -τότε- νεαρού. Άλλωστε, οι λόγοι της δολοφονίας έχουν αλλάξει αρκετές φορές μέσα στις δεκαετίες, με τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν να μην έχει αποφασίσει γιατί διέπραξε το έγκλημα.

Η θρησκεία, ο κομμουνισμός και τα χρήματα

Αρχικά ο Τσάπμαν είχε πει ότι σχεδίαζε τρεις μήνες τη δολοφονία του Λένον. Αν και μεγάλος θαυμαστής των Beatles, στράφηκε εναντίον του διάσημου Σκαθαριού μετά τη δήλωσή του το 1966 που είχε πει ότι το συγκρότημα είναι «πιο διάσημο και από τον Χριστό».

«Εκνευριζόμουν όταν έλεγε στα κομμάτια του τη λέξη Θεός, ενώ εκείνος είχε πει ότι δεν πίστευε σε αυτόν. Πίστευε μόνο στη Γιόκο Όνο και τον εαυτό του. Ποιος νόμιζε ότι ήταν;» θα πει σε μια δήλωσή του εκείνη την περίοδο.

Ένας στενός του φίλος θα πει στις Αρχές ότι ο Τσάπμαν θεωρούσε το κομμάτι Imagine κομμουνιστικό. Ο δράστης θα αλλάξει κατεύθυνση κατά την διάρκεια της δίκης. Θα δηλώσει δυσαρεστημένος με τον Τζον Λένον καθώς τραγουδούσε για ειρήνη και ισότητα, ενώ ο ίδιος είχε εκατομμύρια δολάρια περιουσία.

«Μας είπε να ονειρευτούμε μια ζωή χωρίς υλικά αγαθά και ήταν αυτός με τα εκατομμύρια δολάρια και τα κότερα και τα σπίτι, γελούσε στα μούτρα ανθρώπων σαν και εμένα που είχαν πιστέψει τα ψέματά του» θα πει ο Τσάπμαν αργότερα.

Η φωνή, η φήμη και το λάθος

Με το πέρασμα του χρόνου οι λόγοι της δολοφονίας του Τζον Λένον θα τροποποιούνται από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν. Μιλώντας κατά την διάρκεια μιας αίτησης αποφυλάκισης πριν από χρόνια, θα πει ότι μια φωνή που ακουγόταν μέσα στο κεφάλι του τον ώθησε στο έγκλημα.

«Υπήρχε μια πάλη μέσα μου. Ένα κομμάτι μου δεν ήθελε να το κάνει. Ένα άλλο, όμως το έκανε. Ήταν μια φωνή στο κεφάλι μου που συνεχώς που έλεγε: κάν’ το, κάν’ το» θα πει στην επιτροπή.

«Έβγαλα το πιστόλι μου και τον πυροβόλησα. Ένιωθα ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που το έκανε. Αλλά τελικά ήμουν εγώ» θα συμπληρώσει.

Πριν από μερικά χρόνια, πάλι κατά την διάρκεια μιας αίτησης αποφυλάκισης, η φωνή, ο Θεός και τα χρήματα είχαν πάει περίπατο. Ο Τσάπμαν θα πει ότι το έκανε γιατί ήθελε να γίνει διάσημος.

«Δεν πρόκειται να κατηγορήσω κανέναν και τίποτα άλλο που έφτασα σε αυτό το σημείο. Ήξερα τι έκανα, ήξερα ότι ήταν λάθος, ήξερα ότι ήταν κακό» θα πει το 2022 στο δικαστήριο. «Όμως ήθελα τόσο πολύ να γίνω διάσημος και ήμουν πρόθυμος να κάνω τα πάντα, ακόμα και να αφαιρέσω μια ανθρώπινη ζωή».

Και θα συμπληρώσει: «Ήθελα να γίνω κάποιος και κανείς δεν μπορούσε να με σταματήσει».

Μάλιστα θα ζητήσει συγγνώμη από τη Γιόκο Όνο για το έγκλημά του. «Δεν έχω καμία δικαιολογία. Δεν τον σκότωσα για τον χαρακτήρα του ή για το τι άνθρωπος ήταν. Ήταν οικογενειάρχης. Ήταν είδωλο. Μίλησε τότε για πράγματα που μιλάνε σήμερα οι νέοι. Τον σκότωσα γιατί ήταν πάρα πολύ διάσημος και εγώ ήθελα πάρα πολύ τη φήμη. Ήμουν εγωιστής».

Για την ιστορία ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν έχει δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αποφυλάκισης σε δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με το ΑP.