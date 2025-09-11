Balen: Ποιος είναι ο ράπερ-δήμαρχος του Κατμαντού που η Gen-Z θέλει να κάνει πρωθυπουργό της χώρας;

Στο Κατμαντού, την καρδιά του Νεπάλ, η πολιτική σκηνή γνωρίζει μια ασυνήθιστη φιγούρα: τον Μπαλέντρα Σαχ, γνωστό σε όλους ως Balen. Από τα υπόγεια clubs της hip-hop σκηνής αναδείχθηκε σε δήμαρχο της πρωτεύουσας και πλέον συζητείται ως ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για την πρωθυπουργός της χώρας. Η διαδρομή του συνδυάζει μουσική, κοινωνική αγανάκτηση και μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική, που γοήτευσε τη «Gen Ζ» του Νεπάλ.

Ποιος είναι ο Balen;

Γεννημένος το 1990 στην Κατμαντού, ο Balen σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη χώρα του και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ινδία. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ως ράπερ, με τραγούδια που καυτηρίαζαν τη διαφθορά, τις ανισότητες και την αδράνεια του πολιτικού συστήματος. Η μουσική του τον κατέστησε αγαπημένο πρόσωπο μιας νέας γενιάς που αναζητούσε αυθεντικές φωνές και απαντήσεις σε μια κοινωνία παγιδευμένη σε παραδοσιακές δομές.

Το 2022 έκανε το μεγάλο βήμα. Κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές του Κατμαντού ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αμφισβητώντας τα μεγάλα κόμματα. Η νίκη του υπήρξε σαρωτική: συγκέντρωσε πάνω από 61.000 ψήφους, αφήνοντας πίσω του κατεστημένους πολιτικούς. Ως δήμαρχος εστίασε σε έργα υποδομής, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στη διαφάνεια, ενώ παράλληλα στήριξε δημόσια τους φοιτητές και μαθητές που κατέβηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση των social media. Με τον τρόπο αυτόν, ενίσχυσε την εικόνα του ως ηγέτη που κατανοεί και εκφράζει τα αιτήματα της «εξεγερμένης» νεολαίας.

Δήμαρχος-influencer

Σύμφωνα με τους Times Of India, τα τελευταία χρόνια ο Balen έχει γίνει από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στα social media στο Νεπάλ. Διαθέτει πάνω από 800.000 ακόλουθους στο Instagram και εμφανίζεται συχνά εκεί αλλά και δημόσια με μπλέιζερ και γυαλιά ηλίου. Στο X (πρώην Twitter) έχει σχεδόν 400.000 ακόλουθους. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, έχει καταφερθεί πολλές φορές υπέρ των διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, για παράδειγμα, αποκάλεσε τον (πρώην) πρωθυπουργό Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι «τρομοκράτη», λέγοντας πως δεν κατανοεί τον «πόνο της απώλειας ενός γιου ή μιας κόρης».

Ένα από τα μουσικά του τραγούδια, με τίτλο «Balidan» (Θυσία), που κυκλοφόρησε το 2020, ξεχωρίζει: έχει πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και θίγει θέματα όπως η διαφθορά, οι κοινωνικές αδικίες και οι αποτυχίες της διακυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος, ο Balen έχει υλοποιήσει πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις στην αστική διοίκηση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών— όλα ενισχυμένα από την ισχυρή επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μήνυμά του στο Facebook προς τους διαδηλωτές, όταν οι κινητοποιήσεις της Gen Z έφτασαν στο αποκορύφωμά τους μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι, ο Balen ζήτησε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση. Αναγνώρισε πως η κινητοποίηση είναι κυρίως κίνημα της γενιάς Ζ και σημείωσε ότι ο στόχος της παραίτησης έχει ήδη επιτευχθεί. Παρόλα αυτά ο ίδιος καλεί τους διαδηλωτές να μην προκαλούν ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες, καθώς, όπως είπε, «η ζημιά στη χώρα είναι στην ουσία ζημιά σε καθέναν από μας».

«Kόκκινο πανί» για την Ινδία

Ωστόσο, η πορεία του έχει και κάποιες αμφιλεγόμενες στιγμές. Ο Balen έχει στηρίξει τη θεωρία του «Μεγάλου Νεπάλ», που περιλαμβάνει διεκδικήσεις εδαφών από την Ινδία, προκαλώντας διπλωματική ένταση με τη γειτονική χώρα, σύμφωνα με το Wion. Επιπλέον, η απόφασή του να απαγορεύσει την προβολή ινδικών ταινιών στo Κατμαντού to 2023, αλλά και οι πιέσεις του να αφαιρεθούν «προσβλητικές» φράσεις από ξένες παραγωγές, προκάλεσαν αντιδράσεις και δικαστικές διαμάχες. Οι επικριτές του τον κατηγορούν για εθνικιστική ρητορική που μπορεί να πλήξει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, σύμφωνα με το Times Of India.