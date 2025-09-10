Σοκ στις ΗΠΑ από την άγρια δολοφονία μιας 59χρονης από ένας 28χρονο σε πάρκο της Αλαμπάμα.

Οι εισαγγελικές αρχές της Αλαμπάμα ζήτησαν τη θανατική ποινή για τον 28χρονο Ρασάντ Ντάμπνεϊ, ο οποίος δολοφόνησε την 59χρονη συνταξιούχο καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Τζούλι Γκαρντ, αφού της έστησε ενέδρα ενώ εκείνη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

Σε βάρος του Ντάμπνεϊ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία κατά τη διάρκεια απαγωγής και δολοφονία κατά τη διάρκεια ληστείας.

Ο 28χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της 59χρονης το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα ρέμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ενέδρα με θύμα την 59χρονη που είχε εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Auburn της Αλαμπάμα, σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε μονοπάτι πάρκου το οποίο χρησιμοποιούσε στην καθημερινή βόλτα με τον σκύλο της.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 28χρονος έσυρε την 59χρονη εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μονοπάτι σε μια δασώδη περιοχή, όπου τη μαχαίρωσε πολλές φορές.

Μετά τη δολοφονία, ο 28χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της 59χρονης το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα ρέμα, σε μικρή απόσταση από το πάρκο.

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στη Βιρτζίνια με την κατηγορία της κατοχής όπλου ενώ το 2016 είχε οδηγηθεί σε δικαστήριο μετά από κλήση για υπερβολική ταχύτητα.