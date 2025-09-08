Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια»

Ποινή ισόβιας κάθειρξης με δικαίωμα αποφυλάκισης μετά από 33 χρόνια επιβλήθηκε στην Έριν Πάτερσον, 50 ετών, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον φόνο τριών ανθρώπων μέσω δηλητηριώδους γεύματος με μανιτάρια. Η δίκη της προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και παρακολουθήθηκε στενά από μέσα ενημέρωσης.

Η Πάτερσον, μετά από δίκη 11 εβδομάδων κρίθηκε ένοχη τον Ιούλιο για τριπλή ανθρωποκτονία, των Don and Gail Patterson – γονείς του εν διαστάσει συζύγου της Σάιμον Πάτερσον και της θείας του, της Heather Wilkinson. Οι ένορκοι καταδίκασαν επίσης την Έριν για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του εν διαστάσει συζύγου της Ian Wilkinson.

Η Έριν Πάτερσον σε γεύμα στο σπίτι της το 2023, σέρβιρε σκόπιμα δηλητηριώδη μανιτάρια στους γονείς, τη θεία και τον θείο του εν διαστάσει συζύγου της. Ο Σάιμον είχε επίσης προσκληθεί στο μοιραίο γεύμα, αλλά την τελευταία στιγμή αρνήθηκε, στέλνοντας μήνυμα στην αποξενωμένη σύζυγό του ότι ένιωθε «άβολα» να παραστεί. Την περίοδο εκείνη, η σχέση του ζευγαριού ήταν τεταμένη.

Το κίνητρο των φόνων παραμένει αδιευκρίνιστο. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Christopher Beale τόνισε ότι η Πάτερσον προκάλεσε τεράστιο ψυχικό πόνο στα θύματα και στις οικογένειές τους, κατηγορώντας την παράλληλα για έλλειψη μεταμέλειας. «Ρίχνει αλάτι στις πληγές των θυμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Non parole period of 33years. Got off lightly considering. 50 year old Mushroom murderer Erin Patterson spared harshest penalty as she’s handed life sentence – ABC News https://t.co/T71vEGJ2EP — Nat Factor ⭐💜 (@StuddertNatalie) September 8, 2025

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Πάτερσον υποστήριξε ότι το πιάτο με βοδινό και φύλλο ήταν κατά λάθος δηλητηριασμένο με μανιτάρια «death cap», το πιο θανατηφόρο μανιτάρι στον κόσμο.

Τα μανιτάρια αυτά συγχέονται εύκολα με άλλα βρώσιμα είδη και λέγεται ότι έχουν γλυκιά γεύση που κρύβει την ισχυρή τοξικότητά τους.

Ο μοναδικός επιζών του γεύματος, ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε ότι νιώθει «μισός ζωντανός» χωρίς τη γυναίκα του. Διαβάζοντας ένα συναισθηματικό λόγο σε ακροαματική διαδικασία πριν την καταδίκη τον περασμένο μήνα, ο Γουίλκινσον, πρόσφερε συγχώρεση στον Πάτερσον για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.