Αυστραλία: Συνελήφθη για φόνο 49χρονη – Δηλητηρίασε με μανιτάρια τα πρώην πεθερικά της

Μια γυναίκα από την Αυστραλία συνελήφθη σήμερα το πρωί για τον θάνατο τριών ανθρώπων που προκλήθηκε μετά από δηλητηρίαση από μανιτάρια.

Συγκεκριμένα, η 49χρονη Εrin Patterson , κατηγορείται για την θανατηφόρα δηλητηρίαση τριών εκ των τεσσάρων ατόμων που παρευρέθηκαν σε οικογενειακό δείπνο στο σπίτι της, ενώ το τέταρτο άτομο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 49χρονη είχε σερβίρει στην οικογένεια γεύμα, μετά το οποίο τρία άτομα, στο οποία περιλαμβάνονταν και τα πρώην πεθερικά της, αρρώστησαν και πέθαναν.

Η 49χρονη υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Έχει δηλώσει ότι δεν δηλητηρίασε σκόπιμα τους καλεσμένους της στο γεύμα στην πόλη Leongatha της Βικτώριας στις 29 Ιουλίου.

Ο πρώην σύζυγός της Simon Patterson είχε επίσης προσκληθεί στο οικογενειακό γεύμα, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει την τελευταία στιγμή. Η Erin Patterson κατονομάστηκε ως ύποπτη από την αστυνομία.

#Breaking: Erin Patterson has been charged with three counts of murder, plus five counts of attempted murder. Full details tonight on #TheLatest #7NEWS pic.twitter.com/BLBP1HO6Pt

— The Latest from 7NEWS (@Latestfrom7NEWS) November 2, 2023