Ο Τσικίνιο αναδείχτηκε MVP Αυγούστου στη Super League (pic)

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Τσικίνιο, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Αύγουστο, στη Super League.

Μάλιστα, να σημειωθεί πως ο 30χρονος χαφ των Πειραιωτών είχε ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον δεύτερο στην ψηφοφορία, Πέτρο Μάνταλο.

Ο Πορτογάλος είχε γκολ και ασίστ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, εκτός έδρας και ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» την άμυνα των γηπεδούχων στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων – Πρώτος ο Τσικίνιο

🏆 @Stoiximan #POTM του Αυγούστου ο Τσικίνιο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

6/ Π. Μίχορλ 0,40%#slgr #StoiximanSuperLeague… pic.twitter.com/G0BaBKOdym — Super League Greece (@Super_League_GR) September 10, 2025

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

1/ Τσικίνιο 57,77%

2/ Π. Μάνταλος 21,55%

3/ Κ. Ντεσπόντοφ 12,21%

4/ Χ. Αγκίρε 4,60%

5/ Α. Όζμπολτ 3,47%

6/ Π. Μίχορλ 0,40%