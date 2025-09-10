newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:20

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Την ανεπάρκεια των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ  ανέδειξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη δεν δίνουν απάντηση στο πραγματικό πρόβλημα, που είναι η συνεχής επιβάρυνση των πολιτών από τις τιμές στα βασικά αγαθά.

«Με τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη θα γεμίσει φθηνότερα το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, θα γεμίσει φθηνότερα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα είναι φθηνότερο το ρεύμα, στο οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρωτιές στις τιμές;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, λίγους μόλις μήνες αφότου «κήρυξε το τέλος της ακρίβειας» καταργώντας το πλαφόν στις τιμές και στο περιθώριο κέρδους, δεν διαθέτει κανέναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου, την ώρα που τα προϊόντα αυξάνονται ακόμη και κατά 30% μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι από το 2022 το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, όπως έκαναν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Κύπρος με μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση του πληθωρισμού και των τιμών στα τρόφιμα, ίδρυση ενιαίας αρχής καταναλωτή για την επιβολή προστίμων στην αισχροκέρδεια, καθώς και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική  δύναμη των πολιτών.

«Η μείωση του ΦΠΑ είναι το μόνο μέτρο που στηρίζει πραγματικά τη μεσαία τάξη και τα πιο αδύναμα νοικοκυριά» ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απορρίπτει την πρόταση ως μη αποτελεσματική, ενώ την ίδια στιγμή εφαρμόζει αντίστοιχη πολιτική στα νησιά. «Εκεί είναι εφαρμόσιμη και αποτελεσματική;» διερωτήθηκε ο κ. Κατρίνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους και για ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις. «Οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 800 ευρώ, περίπου 650.000 άνθρωποι, δεν έχουν καμία φορολογική ελάφρυνση με τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη, την ώρα που πληρώνουν υψηλό ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης» τόνισε, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπερεσόδων του κράτους προέρχεται από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας λόγω της ακρίβειας.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της παρουσίασης του κυβερνητικού του προγράμματος από τον πρόεδρό του στη ΔΕΘ θα παραθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κετρνώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:08

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο