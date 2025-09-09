Τραγικό ήταν το τέλος μιας υπόθεσης που απασχολούσε τη Νέα Ζηλανδία εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ένας φυγάς πατέρας, ο Τομ Φίλιπς πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία κατά την διάρκεια διάρρηξης.

Ο Φίλιπς διέφευγε με τα τρία παιδιά του από το 2021. Ένα από τα παιδιά ήταν με τον Φίλιπς κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών τη Δευτέρα, ενώ τα άλλα δύο αγνοούνταν για ώρες μετά τον θάνατό του.

Το μακροχρόνιο μυστήριο σχετικά με το πού βρίσκεται ο Φίλιπς και τα παιδιά του έχει προκαλέσει πολλαπλές έρευνες, προσφορές ανταμοιβών και εκκλήσεις για πληροφορίες από μέλη της οικογένειας και την αστυνομία.

Εικόνες και λεπτομέρειες από το κάμπινγκ όπου βρέθηκαν δύο από τα παιδιά του φυγά Τομ Φίλιπς, μετά τον θάνατο του πατέρα τους, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας.

Περίπου 11 ώρες μετά τη δολοφονία του Φίλιπς, δύο από τα παιδιά του βρέθηκαν ασφαλή και καλά στην υγεία τους στο κάμπινγκ στο Γουαϊτόμο. Το τρίτο παιδί, όπως προαναφέραμε, ήταν με τον Φίλιπς τη στιγμή των πυροβολισμών.

Το χρονικό της υπόθεσης με τον φυγά πατέρα

Η ιστορία ξεκινά το 2021, όταν ο «φυγάς» πατέρας τους αποφασίζει να τα πάρει μακριά από το σπίτι της οικογένειας, μετά από διαμάχη που είχε με την μητέρα τους και να μετεγκατασταθεί στην φύση όπου θα ζούσαν όλοι μαζί ελεύθεροι.

Κατευθύνθηκε, λοιπόν, στην επαρχία Μαροκόπα ένα μικρό οικισμό στη δυτική ακτή του βόρειου νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Έκτοτε η μητέρα των παιδιών και η Αστυνομία τους αναζητούν, αλλά μάταια, αφού ο πατέρας μέχρι και σήμερα -τέσσερα χρόνια μετά- καταφέρνει να παραμένει καλά κρυμμένος μακριά από τις Αρχές.

Τον Μάιο του 2023 ο Φίλιπς φέρεται να διέπραξε ένοπλη ληστεία τράπεζας στην πόλη Τε Κουίτι, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους εθεάθη ξανά όταν προσπάθησε να ληστέψει ένα μικρό παντοπωλείο. Μάλιστα, στα μέσα του ίδιου έτους υπήρξαν πολλές άλλες θεάσεις του πατέρα.

Η αστυνομία περιέγραψε τον Φίλιπς ως κάποιον που «δεν ζει έναν συμβατικό τρόπο ζωής», αποφεύγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιορίζοντας τη χρήση των συμβατικών τραπεζών.

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς ο Φίλιπς και τα παιδιά του επέζησαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η αστυνομία έχει ζητήσει από τους αγρότες να ελέγξουν για τυχόν ελλείποντα αποθέματα .

Οι αγορές του σε είδη κάμπινγκ και σπορόφυτα υποδηλώνουν ότι ζούσε από τη γη.

Τον Οκτώβριο του 2024, κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε έναν ενήλικα και τρία παιδιά να περπατούν σε γεωργικές εκτάσεις στη Μαροκόπα, μετά από μια τυχαία συνάντηση με έφηβους κυνηγούς χοίρων, οι οποίοι έβγαλαν τα τηλέφωνά τους και άρχισαν να βιντεοσκοπούν.

Η αστυνομία πίστευε ότι επρόκειτο για τον Φίλιπς και τα τρία παιδιά του. Η αστυνομική έρευνα στην περιοχή την επόμενη μέρα δεν τους βρήκε.

Το μέρος που διέμενε

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο αστυνομικός επίτροπος Ρίτσαρντ Τσάμπερς δήλωσε ότι οι αρχές βρήκαν τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο και πυρομαχικά στο κάμπινγκ, το οποίο βρισκόταν περίπου 2 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε σκοτωθεί ο Φίλιπς.

Είπε ότι οι αρχές κατάφεραν «να εξασφαλίσουν την υποστήριξη ενός από τα παιδιά… για να εντοπίσουν τα υπόλοιπα παιδιά σε πυκνή βλάστηση». Η εικόνα που δημοσιεύτηκε έδειχνε γουρούνες, ελαστικά και κουτάκια αναψυκτικών στην πυκνή βλάστηση.

Ο Τσάμπερς είπε ότι το κάμπινγκ βρισκόταν σε «βαθιά βλάστηση… δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία για κανέναν».

Όσοι είναι εξοικειωμένοι με την ύπαιθρο της Νέας Ζηλανδίας λένε ότι θα μπορούσε κανείς να ζήσει στην άγρια φύση της νησιωτικής χώρας «σχεδόν επ΄ αόριστον», καταναλώνοντας βότανα, άγρια ​​καρότα, καρπούς δέντρων και ζωικό κρέας, ειδικά μάλιστα εάν μπορεί να βρει προμήθειες και να φτιάξει ένα καταφύγιο.

Ο Τσάμπερς δήλωσε επίσης ότι αναζητούν πιθανούς συνεργούς που μπορεί να βοήθησαν τον πατέρα και η έρευνα θα συνεχιστεί για «μήνες». Θα εξετάσει πώς ο φυγάς πατέρας μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα και γουρούνες και «ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται».

«[Υπάρχει] πολλή δουλειά για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται κάποιος άλλος», είπε.

Ανακούφιση για την μητέρα

Οι κάτοικοι στην περιοχή έδειξαν ένα μείγμα θλίψης και ανακούφισης για το δραματικό τέλος της τετραετούς ιστορίας.

Πολλοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Φίλιπς και τα παιδιά του, αντανακλώντας ένα συναίσθημα που επικρατούσε στο διαδίκτυο. Το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν η ανακούφιση ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή, μαζί με την αίσθηση ότι η βίαιη αντιπαράθεση θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί.

«Ο θάνατός του ήταν πιθανώς αναπόφευκτος, οι αστυνομικοί απλώς έκαναν τη δουλειά τους, αλλά ήταν λυπηρό που το έκαναν αυτό μπροστά στο παιδί», είπε ο τοπικός εργάτης οδοποιίας Πάτρικ, μιλώντας στον Guardian.

Ο δήμαρχος του Γουαϊτόμο, Τζον Ρόμπερτσον, δήλωσε στον Guardian ότι αυτό ήταν το χειρότερο δυνατό τέλος της ιστορίας.

«Είμαι συντετριμμένος, για να είμαι ειλικρινής, και θα υπάρχουν πολλοί στην κοινότητα που θα είναι συντετριμμένοι που αυτό ήταν το αποτέλεσμα μετά από τρεισήμισι, τέσσερα χρόνια», είπε.

Ο Ρόμπερτσον ήλπιζε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων με τον Φίλιπς. Είπε ότι η οικογένειά του και η οικογένεια του αστυνομικού θα επηρεάζονταν βαθιά.

Η μητέρα των παιδιών, Cat, εξέδωσε δήλωση τη Δευτέρα στην οποία δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ανακουφισμένη» που η «δοκιμασία» για τα παιδιά της είχε τελειώσει.

«Λείπουν πολύ κάθε μέρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια και ανυπομονούμε να τα καλωσορίσουμε σπίτι με αγάπη και φροντίδα», είπε.