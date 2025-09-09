Μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, βυθίζεται στο βαθύ πένθος μετά την κατάρρευση ενός πατέρα στην κηδεία του γιου του.

Ο 61χρονος Norman White, υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ το φέρετρο του γιου του μεταφέρονταν στην εκκλησία.

Η τραγική ιστορία του γιου του

Ο Νόρμαν ήταν στην τελετή για τον αείμνηστο γιο του, Ντέιβιντ Μπεϊλίτσκι 41 ετών ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στον καναπέ ενός μέλους της οικογένειάς του.

Ο Ντέιβιντ, σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, πέθανε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την τελετή μνήμης για τα δίδυμα αγόρια του, Κάρσον και Ντέικον, που είχαν γεννηθεί νεκρά.

Η Σαντέλ Μπεϊλίτσκι, αδερφή του Ντέιβιντ, είπε ότι τα πήγαινε πολύ καλά απέχοντας από τα ναρκωτικά και ότι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Σαντέλ είπε ότι το να πεθάνει ο αδερφός μου στην επέτειο της μνήμης των γιων του και ο πατέρας μου την ημέρα της κηδείας του, είναι κάτι που θα περίμενε κανείς να δει σε μια ταινία.

Ο Ντέιβιντ πέθανε στις 31 Ιουλίου και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου.

«Ήταν ο μπαμπάς μου και τον λάτρευα»

Η Σαντέλ είπε: «Όταν μπήκαμε στο παρεκκλήσι και καθίσαμε, κοίταξα γύρω μου και ρώτησα «πού είναι ο μπαμπάς μου;»». Τότε κάποιος της είπε ότι ο Νόρμαν είχε καταρρεύσει και βγήκε έξω να δει τι συνέβαινε.

Το παρεκκλήσι άδειασε ενώ κλήθηκε το ασθενοφόρο και ο Νόρμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Σαντέλ πήγε μαζί του στο ασθενοφόρο και η υπόλοιπη οικογένεια συνέχισε την κηδεία πριν λάβει το συντριπτικό τηλεφώνημα ότι ο Νόρμαν, πατέρας επτά παιδιών, είχε πεθάνει.

Ο Νόρμαν λάτρευε την πυγμαχία και συνέχιζε να προπονεί άλλους. Ήταν ένας ιδιαίτερα ιδιωτικός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα δημοφιλής και αγαπητός. Η Σάντελ είπε: «Ήταν ο μπαμπάς μου και τον λάτρευα».