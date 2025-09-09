Μεγάλη αγωνία για την Χαντάβα, οι τελευταίες εξελίξεις
Η ΕΟΠΕ ενημέρωσε ότι επικοινώνησε με τον Βρούτση και ανέλαβε το υπουργείο εξωτερικών για να την απεγκλωβίσει από το Νεπάλ, όπου επικρατούν πολιτικές αναταραχές και βίαια επεισόδια
Η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Νεπάλ, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατούν έντονες πολιτικές αναταραχές με βίαια επεισόδια και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.
Όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η κατάσταση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Καραμπέτσος επικοινώνησε άμεσα με τον κ. Ιωάννη Βρούτση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αθλήτρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής απομάκρυνσή της από τη χώρα.
Η Ε.Ο.ΠΕ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα συνεχίσει να ενημερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση.
